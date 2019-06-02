كيف جسد الملك صلاح شعار «أنا ابن مصر أنا ضد الكسر»؟

صلاح عاد من جديد إلى بطولة الأحلام عاد ليثأر بأفضل صورة ممكنة مسجلًا ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا حيث احتاج صلاح لـ147 ثانية فقط للتسجيل

تحرير:أحمد سيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

محمد صلاح

«آمن، واعمل بجد، وسيتحقق ما تريد».. بهذه الكمات كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي عن سر تحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين، بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.

الملك المصري رفع شعار «أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر»، فطوال مشوار صلاح مع الساحرة المستديرة لم يعرف معنى الاستسلام والانكسار، تحدى الصعاب لتحقيق حلم طفولته برفع تاج دوري أبطال أوروبا.. ليتوج ابن نجريج بمحافظة الغربية ملكًا على عرش أوروبا، بعدما فشل في تحقيق حلمه الموسم الماضي، عندما سقط في