رياضة

كيف جسد الملك صلاح شعار «أنا ابن مصر أنا ضد الكسر»؟

صلاح عاد من جديد إلى بطولة الأحلام عاد ليثأر بأفضل صورة ممكنة مسجلًا ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا حيث احتاج صلاح لـ147 ثانية فقط للتسجيل
تحرير:أحمد سيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
«آمن، واعمل بجد، وسيتحقق ما تريد».. بهذه الكمات كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي عن سر تحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين، بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
الملك المصري رفع شعار «أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر»، فطوال مشوار صلاح مع الساحرة المستديرة لم يعرف معنى الاستسلام والانكسار، تحدى الصعاب لتحقيق حلم طفولته برفع تاج دوري أبطال أوروبا.. ليتوج ابن نجريج بمحافظة الغربية ملكًا على عرش أوروبا، بعدما فشل في تحقيق حلمه الموسم الماضي، عندما سقط في
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تتويج-ليفربول‎ (3)

كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري الأبطال

وصلت منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وهداف كتيبة الريدز لـ مدينة ليفربول الانجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير، حيث نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب الأتي : " العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية".
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (8)

خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تم تعيينه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي من المقرر لها غدا الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، حيث يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات ببطولة الدوري، بينما يسعى الحرس لتحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، حيث كان فريق الحرس قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز.
باسم-مرسى (1)

باسم مرسي يتقدم بشكوى للفيفا ضد التوأم

قام باسم مرسي، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المعار لصفوف فريق نادي سموحة، بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي، حيث اتهم باسم الثنائي بتوبيخه وسبه بألفاظ بذيئة أمام زملائه خلال تدريبات الفريق. كما أشار مهاجم الزمالك المعار لصفوف فريق سموحة خلال شكواه إلى أن الثنائي حسام وإبراهيم حسن قد منعاه من خوض التدريبات مع الفريق، مؤكدًا تضرره من هذه الأزمة كونه لاعبا محترفا.
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محمد-صلاح (2)

ماذا قال نجوم الكرة بعد تتويج صلاح بدوري الأبطال؟

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
محمد-صلاح‎

كيف احتفلت أسرة صلاح في نجريج بلقب دوري الأبطال؟

نجح محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
محمد-صلاح‎ (2)

صحيفة إسبانية تصدم محمد صلاح بعد تتويجه الأوروبي

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
محمد-صلاح (3)

اتحاد الكرة يوجه رسالة إلى محمد صلاح

أرسل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما قاد «مو» فريقه الريدز للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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