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ممنوع الإجازات.. كيف استعدت حديقة الحيوان للعيد؟

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نهاية الأسبوع الجاري، وصرح الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اليوم الأحد، بأن الحديقة جاهزة وتبدأ في استقبال زوارها من الساعة السابعة صباحا، موضحا أن تجهيزات الحديقة تتمثل في زيادة المسطحات الخضراء، حظائر الحيوانات، الطرق، البرك، نافورات المياه، دورات المياه، الحيوانات، الزواحف، كما تم إضافة 2700 شتلة، بجانب وجود ولدات جديدة من الحيوانات، وذلك في ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير حديقة حيوان الجيزة وإسعاد المواطنين خلال فترة الإجازات والأعياد.
وبالنسبة للعاملين، ذكر رجائي إنه تقرر زيادة أعمالهم ومنع إجازاتهم، بهدف تسهيل عملية دخول الزوار ومنع تكدسهم أمام بوابات الدخول. وبالنسبة للتأمين أوضح أنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة، مديرية الأمن، مرفق الإسعاف، لمواجهة أي طوارئ، كما تم توفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، فضلا عن وجود
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حريق

بسبب كعك العيد.. مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها بالفيوم

حاولت "كريمة" أن تسعد أسرتها الصغيرة بإعداد "كعك العيد" بالمنزل، وبخاصة أن الحالة المادية للأسرة لا تسمح بشراء "الكعك والبسكويت" من محال الحلوى، فقررت صنعها بنفسها بمعاونة ابنتها في المنزل، وعقب تناول وجبة السحور بدأت في عجن الكعك، ثم قامت بتقطيعه ونقشه ورصّه في "الصواني" إلى أن حان وقت "تسوية" الكعك في الفرن، ولم تكن تعلم أنه سيكون سبب وفاتها حرقًا وتركها لأسرتها الصغيرة تعاني ألم فقدها خلال العيد، حيث اشتعلت النيران في الفرن وأمسكت النيران في ملابسها فأحرقت جميع أجزاء جسدها.
هشام-امنه-محافظ البحيرة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

ينشر «التحرير» نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، والتي اعتمدها منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة. وصرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة ايتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
احمد-الطيب (2)

للسيسي والغرب.. رسائل شيخ الأزهر باحتفال ليلة القدر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
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اشرف-صبحي

إحالة مسؤولين بمراكز الشباب في المحافظات للتحقيق

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ضبط سير العمل داخل مراكز الشباب، وتشكيل لجان متابعة من الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، وذلك لعمل زيارات مفاجئة وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والاعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية. واستهدفت لجان الرقابة مراكز الشباب الآتية: "محافظة القاهرة المعصرة، زهراء المعادي، محافظة بورسعيد، مركز شباب القابوطي"، محافظة سوهاج مركز شباب روافع القصير".
طقس-معتدل (2)

الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر.. بيان تفصيلي بالدرجات

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح له، انتهاء الموجه الحارة اليوم الخميس، والتي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، والبدء في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غدا الجمعة، إذ إن السبب في ذلك هو التأثر بمرتفع قادم من جنوب القارة الإفريقية، إذ ستشهد القاهرة والسواحل الشمالية بالبلاد اعتدالا بدرجات الحرارة فتكون على القاهرة 38 درجة، متوقعا أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك تحسنا فى الطقس واستقرارا فى درجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط أمطار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
لسان-قلعة-قايتباي

الأعلى للآثار يمد ساعات العمل بقلعة قايتباي في العيد

اعتمد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المواعيد الجديدة للأماكن الأثرية ومن بينها قلعة قايتباي الكائنة بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تقرر مد فترة ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو المقبل على أن يستمر العمل بالمواعيد الجديدة خلال موسم الصيف ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل من العام الجاري بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزائرين الوافدين على القلعة للاستمتاع.
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