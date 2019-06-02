باسم مرسي يتقدم بشكوى للفيفا ضد التوأم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

باسم مرسي

قام باسم مرسي، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المعار لصفوف فريق نادي سموحة، بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي، حيث اتهم باسم الثنائي بتوبيخه وسبه بألفاظ بذيئة أمام زملائه خلال تدريبات الفريق. كما أشار مهاجم الزمالك المعار لصفوف فريق سموحة خلال شكواه إلى أن الثنائي حسام وإبراهيم حسن قد منعاه من خوض التدريبات مع الفريق، مؤكدًا تضرره من هذه الأزمة كونه لاعبا محترفا.

كان باسم مرسي قد قام بشكوى حسام وإبراهيم حسن في منطقة الإسكندرية ولجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المصري. وينتظر باسم مرسي انتهاء الموسم للعودة إلى صفوف فريق نادي الزمالك كونه معارا من القلعة البيضاء إلى صفوف فريق سموحة. ويحتل فريق نادي سموحة المركز العاشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز