هواوي تتلقى الضربات.. منع علمائها من إجراء الأبحاث

منذ قرار الحظر الأمريكي على العملاق الصيني هواوي، تتلقى الشركة الصينية المزيد من الضربات وردود الافعال من المجتمع الدولي، وتعمل جاهدة على إنقاذ نفسها من الأزمة
قد يكون لحظر الولايات المتحدة الفعال على هواوي عواقب وخيمة على المجتمع العلمي، قررت جمعية IEEE العلمية الشهيرة منع علماء شركة هواوي من مراجعة الأوراق العلمية، حتى انتهاء الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإلغاء كل القيود التجارية على الشركة الصينية، كما حذرت IEEE محررى ما يقرب من 200 مجلة علمية من التداعيات القانونية الشديدة، التي ستنشأ في حال السماح لموظفي الشركة الصينية بإجراء الأبحاث التقنية المختلفة.
رغم أن هذا القرار الجديد لن يؤثر بشكل قوى على الشركة، مثل قرار جوجل بوقف ترخيص أندرويد للشركة الصينية، لكن سيكون له تداعيات.
حيث سيجعل من الصعب على علماء هواوي لتطوير الاكتشافات المختلفة المتخصصة بها الشركة الصينية مثل الذكاء الاصطناعى. يمكن أن يردع هواوي أيضًا عن تقديم الأوراق إذا رأت الشركة أن IEEE معادية لعملها.
أصرت IEEE على أنها كشركة مقرها الولايات المتحدة تخضع لقانون الولايات المتحدة وبالتالي ليس لديها خيار حقيقي
حيث سيجعل من الصعب على علماء هواوي لتطوير الاكتشافات المختلفة المتخصصة بها الشركة الصينية مثل الذكاء الاصطناعى. يمكن أن يردع هواوي أيضًا عن تقديم الأوراق إذا رأت الشركة أن IEEE معادية لعملها.
أصرت IEEE على أنها كشركة مقرها الولايات المتحدة تخضع لقانون الولايات المتحدة وبالتالي ليس لديها خيار حقيقي في هذا الشأن، على الرغم من أن آخرين لا يوافقون على تفسيرهم للعقوبات الأمريكية على هواوي.
ردا على ذلك، أفادت التقارير أن هيئة أبحاث كمبيوتر صينية قطعت علاقاتها مع IEEE ردًا على ذلك.
في مقال على منصة WeChat الصينية، قال اتحاد الأجهزة الإلكترونية الصيني(CCF)، إن معهد الكمبيوتر لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات يعتبر بمثابة منظمة أكاديمية دولية مفتوحة، قبل وصف حظر هواوي بأنه ينتهك بشكل خطير الطبيعة المفتوحة والمتساوية وغير المسيسة للمنظمة الأكاديمية الدولية.
في وضعه الحالي، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة قوة هواوي. كانت الشركة تتصادم بشكل متزايد حول الحظر الأمريكي، إلى درجة اتهمت فيها FedEx لخدمات إيصال الرسائل والطرود على خلفية "إضرارها بمصالح" العملاء، لذا ستكون منزعجة من فقدان بعض نفوذها العلمي. ليس هناك الكثير الذي يمكن القيام به للعودة إلى IEEE إلا إذا غيرت الولايات المتحدة رأيها، لذلك قد تضطر إلى التعايش مع العواقب ما لم تغير الولايات المتحدة رأيها.
تتجه كل الأنظار على الولايات المتحدة والصين، حيث تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ موقف حازم تجاه الصين. استجابت الصين أيضًا لقائمة الكيانات الأمريكية من خلال إنشاء "قائمة كيانات غير موثوق بها". هذه القائمة ستمنح الحكومة الصينية مهلة كبيرة لإشراك الشركات الأجنبية.
ليست تلك المرة الأولى التي تتورط فيها IEEE في السياسة الأمريكية. في عام 2003 ، تعرضت المنظمة لانتقادات بسبب تحرك مماثل استهدف منافع الأعضاء الإيرانيين.
لا ترغب مشاكل هواوي مع الشركات والهيئات التنظيمية الغربية في النهاية. بعد إعلان جوجل عن قرارها بمنع هواوي من تلقي تحديثات أندرويد، انضمت شركات الأجهزة الأمريكية إلى المعركة. بعد ذلك، قفزت هيئات تنظيمية مثل مؤسسة WiFi Alliance وقطعت علاقاتها مع هواوي، والآن أصبح IEEE هو الذي منع موظفي هواوي من مراجعة الأبحاث العلمية.
تمت هذه الخطوة في ضوء "الآثار القانونية الشديدة" التي قد تواجهها هواوي إذا استمر العمل بشكل طبيعي. مع ذلك لا يستلزم القرار إزالة أي من موظفي هواوي من لوحة IEEE. يمكن للباحثين متابعة حضور المؤتمرات والعروض التقديمية، ويمكنهم أيضًا تقديم مقالات للمراجعة إلى IEEE.
يتعلق القيد المفروض على أبحاث هواوي بالمعلومات التقنية التي قد تندرج ضمن نطاق المعايير التي حددتها قائمة كيانات بنك التسويات الدولية. بمجرد أن يتم قبول مقال في مجلة مستقبلية للنشر، يمكن لعلماء هواوي الوصول إليه، وحتى العمل كمحرر أو كمراجع.
على الرغم من ذلك، من غير المتوقع أن تستمر الأزمة طويلًا، نظرًا لنفوذ هواوي داخل السوق الأوروبي والأمريكي، على حد سواء.