هواوي تتلقى الضربات.. منع علمائها من إجراء الأبحاث

منذ قرار الحظر الأمريكي على العملاق الصيني هواوي، تتلقى الشركة الصينية المزيد من الضربات وردود الافعال من المجتمع الدولي، وتعمل جاهدة على إنقاذ نفسها من الأزمة

تحرير:مي فؤاد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

هواوي

قد يكون لحظر الولايات المتحدة الفعال على هواوي عواقب وخيمة على المجتمع العلمي، قررت جمعية IEEE العلمية الشهيرة منع علماء شركة هواوي من مراجعة الأوراق العلمية، حتى انتهاء الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإلغاء كل القيود التجارية على الشركة الصينية، كما حذرت IEEE محررى ما يقرب من 200 مجلة علمية من التداعيات القانونية الشديدة، التي ستنشأ في حال السماح لموظفي الشركة الصينية بإجراء الأبحاث التقنية المختلفة. رغم أن هذا القرار الجديد لن يؤثر بشكل قوى على الشركة، مثل قرار جوجل بوقف ترخيص أندرويد للشركة الصينية، لكن سيكون له تداعيات.

حيث سيجعل من الصعب على علماء هواوي لتطوير الاكتشافات المختلفة المتخصصة بها الشركة الصينية مثل الذكاء الاصطناعى. يمكن أن يردع هواوي أيضًا عن تقديم الأوراق إذا رأت الشركة أن IEEE معادية لعملها. أصرت IEEE على أنها كشركة مقرها الولايات المتحدة تخضع لقانون الولايات المتحدة وبالتالي ليس لديها خيار حقيقي