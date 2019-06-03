حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

هواوي تتلقى الضربات.. منع علمائها من إجراء الأبحاث

منذ قرار الحظر الأمريكي على العملاق الصيني هواوي، تتلقى الشركة الصينية المزيد من الضربات وردود الافعال من المجتمع الدولي، وتعمل جاهدة على إنقاذ نفسها من الأزمة
تحرير:مي فؤاد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
هواوي
هواوي
قد يكون لحظر الولايات المتحدة الفعال على هواوي عواقب وخيمة على المجتمع العلمي، قررت جمعية IEEE العلمية الشهيرة منع علماء شركة هواوي من مراجعة الأوراق العلمية، حتى انتهاء الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإلغاء كل القيود التجارية على الشركة الصينية، كما حذرت IEEE محررى ما يقرب من 200 مجلة علمية من التداعيات القانونية الشديدة، التي ستنشأ في حال السماح لموظفي الشركة الصينية بإجراء الأبحاث التقنية المختلفة. رغم أن هذا القرار الجديد لن يؤثر بشكل قوى على الشركة، مثل قرار جوجل بوقف ترخيص أندرويد للشركة الصينية، لكن سيكون له تداعيات.
حيث سيجعل من الصعب على علماء هواوي لتطوير الاكتشافات المختلفة المتخصصة بها الشركة الصينية مثل الذكاء الاصطناعى. يمكن أن يردع هواوي أيضًا عن تقديم الأوراق إذا رأت الشركة أن IEEE معادية لعملها. أصرت IEEE على أنها كشركة مقرها الولايات المتحدة تخضع لقانون الولايات المتحدة وبالتالي ليس لديها خيار حقيقي
اقرأ المزيد
جوجل

خدمات جوجل تعود للعمل بعد تعطلها لفترة

بدأت خدمات جوجل، في إلى العودة العمل، بعد فترة من تعطلها مساء الأحد، إذ تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، بسبب عطل في جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتم بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في أنحاء بالولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.
جوجل

عطل فني يضرب جوجل ويوقف الجيميل ويوتيوب

تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، مساء الأحد، بسبب عطل في خدمات جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتمّ بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.
هواوى (1)

نظام تشغيل هواوي «بديل الأندرويد».. صناعة للمستحيل

ربما تثبت خطة هواوي لاستبدال نظام أندرويد من جوجل بنظام التشغيل المحلي الخاص بها، أن المهمة مستحيلة. قال المسؤولون التنفيذيون السابقون الذين لديهم خبرة في أنظمة التشغيل البديلة، إنه من المحتمل ألا يثبت بناء نظام التشغيل نفسه بكل هذه الصعوبة. مؤكدين أن المشكلة الحقيقية التي ستواجهها هواوي ستكون في محاولة تكرار أنواع التطبيقات والخدمات ونظام التشغيل الأساسي الذي توفره نسخة جوجل من أندرويد. قال أندرياس جال كبير المسؤولين التقنيين السابق في شركة موزيلا، والذي ساعد في قيادة تطوير نظام تشغيل Firefox OS: "إنه أمر صعب للغاية".
اقرأ المزيد من الأخبار
جوجل

خدمات جوجل تعود للعمل بعد تعطلها لفترة

بدأت خدمات جوجل، في إلى العودة العمل، بعد فترة من تعطلها مساء الأحد، إذ تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، بسبب عطل في جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتم بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في أنحاء بالولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.
جوجل

عطل فني يضرب جوجل ويوقف الجيميل ويوتيوب

تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، مساء الأحد، بسبب عطل في خدمات جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتمّ بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.
هواوى (1)

نظام تشغيل هواوي «بديل الأندرويد».. صناعة للمستحيل

ربما تثبت خطة هواوي لاستبدال نظام أندرويد من جوجل بنظام التشغيل المحلي الخاص بها، أن المهمة مستحيلة. قال المسؤولون التنفيذيون السابقون الذين لديهم خبرة في أنظمة التشغيل البديلة، إنه من المحتمل ألا يثبت بناء نظام التشغيل نفسه بكل هذه الصعوبة. مؤكدين أن المشكلة الحقيقية التي ستواجهها هواوي ستكون في محاولة تكرار أنواع التطبيقات والخدمات ونظام التشغيل الأساسي الذي توفره نسخة جوجل من أندرويد. قال أندرياس جال كبير المسؤولين التقنيين السابق في شركة موزيلا، والذي ساعد في قيادة تطوير نظام تشغيل Firefox OS: "إنه أمر صعب للغاية".
جوجل

تحقيق اتحادي حول جوجل لمكافحة الاحتكار

اتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوات مبكرة نحو فتح تحقيق اتحادي حول جوجل يتعلق بمكافحة الاحتكار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، ما يشير إلى فصل جديد في مشاكل العملاق التكنولوجي مع المنظمين في جميع أنحاء العالم الذين يؤكدون أن الشركة كبيرة للغاية وتهدد منافسيها والمستهلكين. وضعت هذه الخطوة جوجل مرة أخرى تحت مجهر الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة، بعد ما يقرب من 6 سنوات من تحقيق فيدرالى آخر أجرى مع عملاق البحث، والإعلان على أن أساس ممارساتها التجارية هددت المنافسين، على الرغم من أن الحكومة جنبت الشركة عقابا شديدا فى هذا الوقت.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org