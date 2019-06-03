«خارج عن المألوف».. عرض أزياء من البالونات السحرية

أطلق المصمم فريدريك تجيراندن عرض أزياء مثيرا للغاية، حيث بدأ المصممون في ارتداء بالونات ملونة ضخمة غمرت أجسادهم بالكامل، ثم تضاءلت بشكل سحري إلى فساتين عادية

تحرير:فيروز ياسر ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

عرض أزياء بالبالونات

دائما ما يفاجئنا الغرب بعروض الأزياء التي لا تمت للواقع بصلة. تخيل أنك ضيف لأحد العروض الخاصة بالأزياء ليظهر على المسرح مجموعة من العارضات والشباب يرتدون ملابس لكائنات فضائية، أو أنك تشاهد في التليفزيون عرضا يحضره الآلاف من الأشخاص لمعرفة الموضة الجديدة خلال الموسم فتكون تصميمات مستوحاة من ملابس النوم، وبالرغم من ظهور الملابس الممزقة، ولكن تخيل نفسك تدخل إلى أحد المحلات فتجد جميع التصميمات لها أشكال غريبة ترتديها على رأسك مع الأشكال التي تجعلك شخصا من كوكب آخر.

منذ بداية العام كانت هناك الكثير من عروض الأزياء التي أثارت إعجاب المصممين والمهتمين بالموضة، وأخرى كانت مفاجأة نظرا لغرابتها التي لا تناسب البعض.. اقرأ أيضا: الحياة الخفية لعارضات الأزياء.. فتاة تتمرد على وزنها. وأطلق المصمم فريدريك تجيراندن عرض أزياء مثيرا للغاية، حيث أرسل عارضات الأزياء إلى المدرج