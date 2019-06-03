«خارج عن المألوف».. عرض أزياء من البالونات السحرية

أطلق المصمم فريدريك تجيراندن عرض أزياء مثيرا للغاية، حيث بدأ المصممون في ارتداء بالونات ملونة ضخمة غمرت أجسادهم بالكامل، ثم تضاءلت بشكل سحري إلى فساتين عادية
دائما ما يفاجئنا الغرب بعروض الأزياء التي لا تمت للواقع بصلة. تخيل أنك ضيف لأحد العروض الخاصة بالأزياء ليظهر على المسرح مجموعة من العارضات والشباب يرتدون ملابس لكائنات فضائية، أو أنك تشاهد في التليفزيون عرضا يحضره الآلاف من الأشخاص لمعرفة الموضة الجديدة خلال الموسم فتكون تصميمات مستوحاة من ملابس النوم، وبالرغم من ظهور الملابس الممزقة، ولكن تخيل نفسك تدخل إلى أحد المحلات فتجد جميع التصميمات لها أشكال غريبة ترتديها على رأسك مع الأشكال التي تجعلك شخصا من كوكب آخر.
منذ بداية العام كانت هناك الكثير من عروض الأزياء التي أثارت إعجاب المصممين والمهتمين بالموضة، وأخرى كانت مفاجأة نظرا لغرابتها التي لا تناسب البعض.. اقرأ أيضا: الحياة الخفية لعارضات الأزياء.. فتاة تتمرد على وزنها.
وأطلق المصمم فريدريك تجيراندن عرض أزياء مثيرا للغاية، حيث أرسل عارضات الأزياء إلى المدرج
منذ بداية العام كانت هناك الكثير من عروض الأزياء التي أثارت إعجاب المصممين والمهتمين بالموضة، وأخرى كانت مفاجأة نظرا لغرابتها التي لا تناسب البعض.. اقرأ أيضا: الحياة الخفية لعارضات الأزياء.. فتاة تتمرد على وزنها.
وأطلق المصمم فريدريك تجيراندن عرض أزياء مثيرا للغاية، حيث أرسل عارضات الأزياء إلى المدرج في معرض BA Fashion السنوي في وسط سانت مارتن بلندن، وبدأ المصممون مثل Alexander McQueen وRiccardo Tisci في ارتداء بالونات ملونة ضخمة غمرت أجسادهم بالكامل، ثم تضاءلت بشكل سحري إلى فساتين عادية وسط حيرة الضيوف في المعرض، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة «بيبول» الأمريكية.
كما أوضح تجيراندن لصحيفة Women's Wear Daily: «مجموعتي مستوحاة من لحظة لا يمكن تحديدها تقريبًا عندما يصبح الوعي الذاتي للإنسان نشطا، حيث ناضلت من أجل تطوير هذه الأزياء والممارسة التجريبية لها لتكون مميزة».
وأضاف: «إن المطاط الذي أستخدمه مصدره شركة لديها إنتاج المطاط في سريلانكا حيث يدعمون ويشترون المطاط من المزارعين المحليين»، كما أشار إلى تصميمه هذه القطع من خلال وجود نظام ضغط الهواء الذي يتيح لمن يرتديه التحكم في تدفق الهواء.. اقرأ أيضا: عودة شانيل بقوة.. عارضات تقتحم المنصة بأزياء مبهرة
وفي نفس السياق، قال: «عندما يريد من يرتدي هذه القطعة إفراغ الهواء من الداخل، فإنه يفتح قفلًا للداخل لإطلاق الهواء من الفقاعة للخارج، للتحول بعد تفريغها من الهواء إلى قطع ملابس مناسبة لأن تكون قطعة واحدة أو قطعتين صالحة لارتدائها بشكل طبيعى».
وفي غضون ساعات، كانت مقاطع الفيديو من العرض الغريب تنتشر على الإنترنت وحظيت باهتمام صناعة الأزياء والمشاهير، وبالرغم من غرابة ما شاهده الجميع فإن البعض وجده رائعا.
كما كتب مصمم الأزياء فريدريك تجيراندن في منشور على موقع «إنستجرام»: «أود أن أشكر كل من ساعدني هذا العام، وأشعر بالامتنان الشديد لأن أكون محاطًا بمجموعة موهوبة بشكل مذهل من الأصدقاء والعائلة والمهنيين».
ومن أغرب عروض أزياء أسابيع الموضة في 2019..
1- عرض أزياء "ميجن لي"
في أسبوع الموضة بلندن، أراد مصمم الأزياء الكوري «ميجن» أن يكون له بصمة مختلفة بعرض غريب من نوعه، حيث ظهرت عارضات الأزياء بملابس عصرية، وتغطي رؤوسهن بأغطية رأس على أشكال مختلفة منها على شكل عملات، والأخرى حشرات.
كما حظيت هذه التصاميم ليس باهتمام رواد صناعة الأزياء فقط، بل أيضا من قبل عدد من المستهلكين الذين يبحثون عن أشياء فريدة، كما تستهدف هذه العلامة التجارية الشباب بالأخص.
2- عرض أزياء undercover
استوحي فيرجل أبلو المدير الإبداعي، لمجموعة undercover، تصاميم من موضة القرن 17، وأزياء الفرسان، وتنوعت بين السترات الطويلة ذات الألوان المتداخلة، والتصاميم الكلاسيكية الغريبة.
3- عرض أزياء Vetments
اعتمدت دار الأزياء العالمية على التصاميم الكاجوال المختلفة، المستوحاة من ملابس النوم والجلوس في المنزل، أما مجموعة Walter Van Beirenbonck فجاءت مستوحاة من أجواء السيرك.
نحن الآن في منتصف العام، وفي الغالب سنشاهد مزيدا من عروض الأزياء المفاجئة.