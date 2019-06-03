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«خارج عن المألوف».. عرض أزياء من البالونات السحرية

أطلق المصمم فريدريك تجيراندن عرض أزياء مثيرا للغاية، حيث بدأ المصممون في ارتداء بالونات ملونة ضخمة غمرت أجسادهم بالكامل، ثم تضاءلت بشكل سحري إلى فساتين عادية
تحرير:فيروز ياسر ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
عرض أزياء بالبالونات
عرض أزياء بالبالونات
دائما ما يفاجئنا الغرب بعروض الأزياء التي لا تمت للواقع بصلة. تخيل أنك ضيف لأحد العروض الخاصة بالأزياء ليظهر على المسرح مجموعة من العارضات والشباب يرتدون ملابس لكائنات فضائية، أو أنك تشاهد في التليفزيون عرضا يحضره الآلاف من الأشخاص لمعرفة الموضة الجديدة خلال الموسم فتكون تصميمات مستوحاة من ملابس النوم، وبالرغم من ظهور الملابس الممزقة، ولكن تخيل نفسك تدخل إلى أحد المحلات فتجد جميع التصميمات لها أشكال غريبة ترتديها على رأسك مع الأشكال التي تجعلك شخصا من كوكب آخر.
منذ بداية العام كانت هناك الكثير من عروض الأزياء التي أثارت إعجاب المصممين والمهتمين بالموضة، وأخرى كانت مفاجأة نظرا لغرابتها التي لا تناسب البعض.. اقرأ أيضا: الحياة الخفية لعارضات الأزياء.. فتاة تتمرد على وزنها. وأطلق المصمم فريدريك تجيراندن عرض أزياء مثيرا للغاية، حيث أرسل عارضات الأزياء إلى المدرج
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ديكورات-للبيت-في-العيد

صناديق هدايا.. 6 طرق لتزيين منزلك في العيد

العيد على الأبواب وجميع المنازل في جميع أنحاء العالم تتجهز له، من تجهيز حلويات العيد كالكحك والبسكويت إلى شراء الملابس الجديدة التي تدخل السرور والبهجة على قلب البالغين قبل الصغار، فالجميع صغار أمام فرحة العيد، ولكي تنشر روحانيات العيد في البيت عليك بعمل بعض الديكورات البسيطة التي تجعل بيتك ساحة صغيرة للعيد، فهذه الأجواء من الأمور الضرورية فلا تتجاهلها، فإدخال السرور على أفراد عائلتك من أهم أركان العيد، كما عليك تحفيز الأطفال على المساعدة في تعليق الزينة وترتيب غرفهم، وشراء الحلوى لأصدقائهم.
أدوات العناية بالأظافر

فرشاة للأظافر وحجر للقدم.. اعرفي أكثر عن الباديكير

توجد كثير من الأساسيات التي تلفت انتباهك عند النظر إلى شخص ما ومن أهمها الأظافر، فبينما تعكس الأظافر الحالة العامة لصحتك، فالطريقة التي تستخدمها في العناية بأظافر قدميك ويديك هي بمثابة علامة تعطي انطباعًا عن مستويات النظافة الشخصية، فلا أحد يحب رؤية القدم أو الأيدي المتسخة، لذا من المهم أن تعطي لأظافرك وقتًا مثلما تعطي لأسنانك ووجهك، وهل تعرف أن اليدين تكشف عن العمر؟ فإذا كنت تود أن تحافظ على قدميك ويديك في صحة جيدة مهما تقدم بك العمر، عليك باستخدام بعض من الأدوات المهمة في الاهتمام بأظافرك.
البنطلون-الواسع (3)

البنطلون الواسع.. كيف تظهرين بإطلالة رائعة في العيد؟

يرتبط العيد ببعض العادات الرائعة التي توارثتها الأجيال عبر السنوات، على سبيل المثال ملابس العيد، "طقم العيد" من الأشياء العالقة بنا منذ الصغر فكنا نعتقد أننا يجب أن نتزين ونرتدي ملابس جديدة، مرددين دائمًا "العيد جه عندنا"، ولأن الموضة هي أكثر ما تهتم به المرأة فدائمًا تحرص على إطلالة رائعة مختلفة عن الجميع، على سبيل المثال ارتداء الألوان الفاتحة من الخيارات الجيدة، فما زالت ألوان الباستيل تتربع على عرش الموضة خاصة الكشمير والبيبي بلو، كما أن البنطلون الواسع احتل مكانة لا يمكن الاستهانة بها.
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Kendall Jenner

قبل ختام «كان».. كيف ظهرت النجمات في حفل amfAR؟

مهرجان كان السينمائي يجمع دول العالم، فليس هناك فرق بين المتقدمة والأخرى الفقيرة، حيث إن الفن صوت يصل إلى الآفاق عابرا الحدود، ليسكن في قلوب الأشخاص. وعلى هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي لهذا العام، أقيم حفل amfAR الخيري السنوي، حيث حضر العديد من النجوم من دول العالم كافة، كما تألقت فيه النجمات بأجمل تصميمات الأزياء وأكثرها تميّزًا، من فساتين سهرة وغيرها من التصميمات الرسمية، ودعنا نتعرف معا على أفضل وأسوأ الإطلالات قبل حفل الختام اليوم حسبما ذكرها موقع The New Daily.
بنطلون على بليزر

هنساعدك تلبسي إيه في الحر.. الصنادل مريحة

تستيقظين في الصباح للاستعداد للذهاب إلى العمل، ولأن درجات الحرارة مرتفعة تحتارين فيما يجب ارتداؤه، خاصة أن الرطوبة عالية وستقضين وقتا طويلا بالخارج، ما بين أشعة الشمس القاسية والهواء شديد السخونة، بالإضافة إلى الأتربة العالقة في الجو. خلال الصيف تحتاج كل فتاة إلى ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، وفي نفس الوقت تساعدها على الحركة بشكل كبير، ولأن الفساتين والعبايات، بالإضافة إلى البناطيل الواسعة، تنتشر في رمضان على وجه الخصوص، لأنها فضفاضة، فإليك أفكارا لارتداء الملابس خلال الموجة الحارة التي تنتظرك.
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أشهر التطبيقات المهددة بالتوقف بعد مشكلة هواوي

على خلفية الأزمة التي دارت رحاها في الأيام الأخيرة بين شركة هواوي الصينية وجوجل الأمريكية، هناك مستخدمون كثر بالملايين لهواتف هواوي، فإذا كنت تستخدم حاليًا هاتف هواوي، فسوف تظل قادرا على تحديث تطبيقاتك، لكن لن يصلك تحديثات أمنية حول نظام التشغيل، ولن تتمكن من استخدام متصفح جوجل كروم يوتيوب وخرائط جوجل بالإضافة إلى «جيميل». وبالطبع أغلب المستخدمين يعتمدون على تطبيقات جوجل الأساسية فليس هناك بدائل يمكن تعويضها، خصوصا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والشركة مضطربة وليس هناك أي بشائر بالتفاوض معا حتى الآن.
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الجرأة عنوان أزياء مهرجان «كان» السينمائي

تُقام المهرجانات السينمائية العالمية خلال العام بأشكال مختلفة، ومنها مهرجان كان السينمائي الذي بدأ في 14 مايو الجاري، حيث يظهر النجوم والنجمات على السجادة الحمراء بأزياء البعض منها غريب، وأخرى مبهرة للغاية، وخلال هذه الفعاليات يُصنف مصممو الأزياء أسوأ وأفضل الإطلالات. خلال الأسبوع الماضي، قدم مصمم الأزياء العالمي زالك بوزين، فستانا ورديا لفت الأنظار كثيرا في الحفل السنوي لمعهد ميت جالا، كما ظهرت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون بإطلالة مبهرة للغاية وعلى غير العادة، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة Harper's BAZAAR.
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