رياضة

خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
الزمالك
الزمالك
أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تم تعيينه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي من المقرر لها غدا الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، حيث يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات ببطولة الدوري، بينما يسعى الحرس لتحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، حيث كان فريق الحرس قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز.
وضمت قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود كلا من:  محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح في حراسة المرمي. محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش في خط الدفاع. طارق حامد - محمد حسن - يوسف أوباما – محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن
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كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري أبطال أوروبا

وصلت بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، والذي يضم ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، وذلك عقب تتويج الفريق بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب نظيره توتنهام هوتسبير، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس السبت، حيث نشر الحساب الرسمي لليفر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب: «العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية».
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باسم مرسي يتقدم بشكوى للفيفا ضد التوأم

قام باسم مرسي، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المعار لصفوف فريق نادي سموحة، بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي، حيث اتهم باسم الثنائي بتوبيخه وسبه بألفاظ بذيئة أمام زملائه خلال تدريبات الفريق. كما أشار مهاجم الزمالك المعار لصفوف فريق سموحة خلال شكواه إلى أن الثنائي حسام وإبراهيم حسن قد منعاه من خوض التدريبات مع الفريق، مؤكدًا تضرره من هذه الأزمة كونه لاعبا محترفا.
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كيف جسد الملك صلاح شعار «أنا ابن مصر أنا ضد الكسر»؟

«آمن، واعمل بجد، وسيتحقق ما تريد».. بهذه الكمات كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي عن سر تحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين، بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مصطفى محمد لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته من صفوف طلائع الجيش، خوض التدريبات اليوم، حيث منع مسئولو الفارس الأبيض خوض مصطفى محمد التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، كما رفضوا خوضه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، وبرر الجهاز الفني للزمالك هذا القرار برغبتهم في عدم تشتيت اللاعبين بانضمام العناصر التي انتهت فترة إعارتهم، قبل انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز.
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جروس يظهر في نادي الصيد بعد رحيله عن الزمالك (فيديو)

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى.
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عامر حسين يحدد موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في الأسبوع الـ34 للدوري الممتاز، تم تأجيلها لمدة 72 ساعة، على أن يقام لقاء الحرس والزمالك في هذا اليوم. كانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، قد أعلنت صباح اليوم الإثنين عن تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون، التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.
مران-الزمالك-في-المغرب (5)

أول رد رسمي من الزمالك على تأجيل الأهلي والمقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا اليوم الإثنين، أكد خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة بطولة الدوري، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة المحلية، وجاء نص البيان كالتالي:- أن التأجيل لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة وأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فأن الزمالك سيطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.
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