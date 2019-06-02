خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

الزمالك

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تم تعيينه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي من المقرر لها غدا الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، حيث يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات ببطولة الدوري، بينما يسعى الحرس لتحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، حيث كان فريق الحرس قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود كلا من: محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح في حراسة المرمي. محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش في خط الدفاع. طارق حامد - محمد حسن - يوسف أوباما – محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن