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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

رغم حالة الركود الكبير في السوق المحلية للسيارات، ورغم تراجع سعر صرف الدولار، ورغم تخفيض سعر الدولار الجمركي.. إلا أن عددا من شركات ووكلاء السيارات قررت رفع الأسعار
تحرير:كريم ربيع ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
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زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟
شهدت أسعار عدد من السيارات زيادات جديدة، خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد انتهاء عروض رمضان، التي أقرها بعض الوكلاء بمناسبة حلول الشهر الكريم، بالإضافة إلى طرح مجموعة من طرازات 2020. المالية تخفض الدولار الجمركي أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019
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البنك-المركزى

«المركزي» يسدد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي

أعلن البنك المركزي، في بيان له، اليوم الأحد، عن سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي. وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016. من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، موضحا أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه.
سلع-استهلاكية

هذه السلع ترتفع أسعارها خلال عيد الفطر

يسرع المواطنون في شراء كامل احتياجاتهم من السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية لهم خلال الأسبوع الأخير من رمضان، خاصة المرتبط منها بطقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعادة ما تؤدى زيادة حجم الطلب على منتج بعينه إلى ارتفاع السعر، خاصة فى حالة ثبات حجم المعروض منه بالأسواق المحلية، وهو ما يسمى بقانون السوق المعتمد على حالة العرض والطلب، التى لا تستطيع أى جهة التدخل فيها وفقًا للدستور والمعاهدات الدولية. ويأتي على رأس هذه السلع الأدوات المنزلية والأسماك والمكسرات وبعض أنواع البقالة، فضلا عن الدقيق بمختلف أنواعه والسكر.
الديون الخارجية (2)

بعد تراجعه| هل تخفض المالية سعر الدولار في الموازنة؟

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 115 قرشا، فيما ارتفعت العملة المحلية بأكثر من 5.7% أمام العملات الأجنبية. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية، فإنه تم تحديد سعره في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، بأكثر من سعره الحالي بنحو 66 قرشا، وهو الأمر الذي يسهم في ضرورة القيام بتغيير السعر في الموازنة ليتماشى مع سعره في البنوك.
عقارات (2)

تفاصيل مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم شقق متوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي تبنيه طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، عبر إتاحة تمويل لذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، لدعم شقق متوسطي الدخل وخفض الفائدة البنكية على التمويل العقاري إلى 10.5% بدءًا من شهر يوليو، بعد موافقة "المركزي" في أبريل الماضي على اقتراح غرفة التطوير العقاري تعديل مبادرة أطلقت بداية العام الحالي. فهل تنقذ المبادرة الجديدة السوق العقارية في مصر من حالة الركود الشديدة التي تسيطر عليها منذ فترة طويلة؟ وما تفاصيل هذه المبادرة؟
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السيارة-الجديدة-نيسان-قشقاي-2019

بعد تراجع الدولار الجمركي.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019 والتي تتضمن السيارات، حيث تم تحديد سعره عند 16,8648 جنيه، في أدنى قيمة وصل إليها الدولار الأمريكي منذ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في ديسمبر 2016. ويمثل سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقدر بنحو 16.87 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي هبوطا بقيمة تزيد على جنيه كامل مقارنة بشهر يناير 2019، حيث كان يقدر بنحو 17.97 جنيه. فهل تنخفض أسعار السيارات؟ ومتى تنخفض؟ وكم نسبة التخفيضات المتوقعة؟
نيسان-صني

15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل. فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. فهل تنجح محاولاتهم أو لا؟
السيارة-الجديدة-نيسان-قشقاي-2019

انخفاض أسعار سيارات نيسان وBYD والسر في «خليها تصدي»

مع استمرار حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، في امتناعها عن شراء سيارات جديدة، وجد عدد من شركات ووكلاء سيارات الركوب "الملاكي" أنفسهم مضطرين لتخفيض أسعارها أو تقديم عروض سعرية جديدة لأكثر من مرة على سياراتها بالسوق المحلية، على أمل تحريك مبيعاتها وحث المستهلكين على الشراء، خاصة مع اقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. ولعل آخر الشركات والوكلاء الذين خفضوا أسعار سياراتهم هم «نيسان صني، قشقاي، سنترا، الشركة الصينية بي واي دي».
سامح-شكرى (1)

الخارجية: مصر تقدم دعما عاجلا للأشقاء في السودان

أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر قدمت دعما عاجلا للشعب السوداني الشقيق، من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالبلاد. وذكرت وزارة الخارجية، حسب بيان نشرته وكالة الأبناء الرسمية "أ. ش. أ"، اليوم الثلاثاء، أن أولى الشحنات الموجهة للسودان مكوّنة من 25 طنا من الأدوية. يأتي ذلك في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل والتكامل بينهما، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان.
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