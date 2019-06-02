شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

رغم حالة الركود الكبير في السوق المحلية للسيارات، ورغم تراجع سعر صرف الدولار، ورغم تخفيض سعر الدولار الجمركي.. إلا أن عددا من شركات ووكلاء السيارات قررت رفع الأسعار
زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟
شهدت أسعار عدد من السيارات زيادات جديدة، خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد انتهاء عروض رمضان، التي أقرها بعض الوكلاء بمناسبة حلول الشهر الكريم، بالإضافة إلى طرح مجموعة من طرازات 2020.
المالية تخفض الدولار الجمركي
أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019
شهدت أسعار عدد من السيارات زيادات جديدة، خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد انتهاء عروض رمضان، التي أقرها بعض الوكلاء بمناسبة حلول الشهر الكريم، بالإضافة إلى طرح مجموعة من طرازات 2020.
المالية تخفض الدولار الجمركي
أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019 والتي تتضمن السيارات، حيث تم تحديد سعره عند 16,8648 جنيه، في أدنى قيمة وصل إليها الدولار الأمريكي منذ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في ديسمبر 2016.
ويمثل سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقدر بنحو 16.87 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي هبوطا بقيمة تزيد على جنيه كامل مقارنة بشهر يناير 2019، حيث كان يقدر بنحو 17.97 جنيه.
اقرأ أيضًا 15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو
شيفروليه ترفع أسعارها
ورغم تخفيض سعر الدولار الجمركي، إلا أن وكيل السيارة شيفورليه في مصر، أعلن زيادة أسعار موديلات العام الجديد 2020، من سيارات «لانوس»، و«أفيو»، و«أوبترا»، بقيم تتراوح بين 4 آلاف جنيه، حتى 7400 جنيه.
حيث ارتفع سعر شيفروليه لانوس من 162.400 جنيه إلى 166.400 جنيه، بزيادة 4 آلاف جنيه، والفئة الثانية من 167.600 جنيه إلى 171.600 جنيه بنفس قيمة الزيادة في السعر.
كما ارتفع سعر شيفروليه أفيو بقيمة 4 آلاف جنيه، لتسجل الفئة الأولى 207 آلاف جنيه بدلا من 203 آلاف، والفئة الثانية بنفس القيمة لتسجل 212.400 جنيه بدلا من 208.400 جنيه.
ورفع الوكيل سعر الفئة الأولى من السيارة أوبترا بقيمة 6500 جنيه، ليصبح 216.400 جنيه بدلا من 209.900 جنيه، وارتفعت الفئة الثانية بقيمة 6700 جنيه، لتسجل سعر 222.200 بدلا من 215.500 جنيه، وارتفعت الفئة الثالثة بقيمة 7600 جنيه ليصبح سعرها الرسمي 227.500 جنيه بدلا من 219.900 جنيه، وزاد سعر الفئة الرابعة بقيمة 7400 جنيه ليصبح 233.100 جنيه بدلا من 225.700 جنيه.
اقرأ أيضًا
النترا ترفع أسعار AD
أعلن وكيل السيارة الكورية «هيونداي» في مصر، رفع أسعار سيارتها المستوردة «إلنترا AD facelift»، موديل 2019، بزيادة قيمتها 3 آلاف جنيه، على مختلف فئاتها، وسجلت الفئة الأولى سعر 302.900 جنيه، والفئة الثانية 312.900 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 332.900 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 347.900 جنيه، والفئة الخامسة بسعر 372.900 جنيه، والفئة السادسة بسعر 392.900 جنيه، فيما بلغت الفئة السابعة 442.900 جنيه.
خبير: من المفترض أن تنخفض الأسعار
أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقًا، أن تخفيض الدولار الجمركي من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات التي سيتم شراؤها من الخارج بداية من الآن بناءً على الجمرك الجديد، موضحًا أن الدولار الجمركي لابد أن يؤثر على السعر لعدة أسباب منها انخفاض ضريبة الجدول، والقيمة المضافة، وقيمة الفاتورة التي بالعملة الحرة، والتي يدفع بناءً عليها الرسوم المختلفة.
وأشار مصطفى في تصريحاته لـ«التحرير» إلى أن تخفيض الدولار الجمركي وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لابد من أن يؤديا إلى انخفاض أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 4- 5% عن أسعار بداية العام عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، وليس زيادة الأسعار.
يذكر أن حملة "خليها تصدي" أحدثت تأثيرًا كبيرًا على مبيعات سوق السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، وهو ما يحاول تجار ووكلاء السيارات تفاديه بالخصومات المالية.