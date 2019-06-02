شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

رغم حالة الركود الكبير في السوق المحلية للسيارات، ورغم تراجع سعر صرف الدولار، ورغم تخفيض سعر الدولار الجمركي.. إلا أن عددا من شركات ووكلاء السيارات قررت رفع الأسعار

تحرير:كريم ربيع ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

النترا AD

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟

شهدت أسعار عدد من السيارات زيادات جديدة، خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد انتهاء عروض رمضان، التي أقرها بعض الوكلاء بمناسبة حلول الشهر الكريم، بالإضافة إلى طرح مجموعة من طرازات 2020. المالية تخفض الدولار الجمركي أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019