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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

رغم حالة الركود الكبير في السوق المحلية للسيارات، ورغم تراجع سعر صرف الدولار، ورغم تخفيض سعر الدولار الجمركي.. إلا أن عددا من شركات ووكلاء السيارات قررت رفع الأسعار
تحرير:كريم ربيع ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
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زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟
شهدت أسعار عدد من السيارات زيادات جديدة، خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد انتهاء عروض رمضان، التي أقرها بعض الوكلاء بمناسبة حلول الشهر الكريم، بالإضافة إلى طرح مجموعة من طرازات 2020. المالية تخفض الدولار الجمركي أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019
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الفرد بـ1000 دولار.. أوبر تنقل الركاب بالغواصة

في تجربة لأول مرة في التاريخ، وباعتبارها أول خدمة توصيل بالغواصات الصغيرة في العالم، أعلنت حكومة كوينزلاند وأوبر عن أول غواصة للركوب تحت الماء في العالم، وتدعى "scUber". يمكن للمستخدمين الحجز عبر تطبيق أوبر من جلادستون، لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم. أعلنت الشركة أن الراغبين في خوض هذه التجربة المذهلة، بوسعهم أن يبادروا بالحجز عن طريق التطبيق الإلكتروني للشركة، لأن العرض سينتهي في 18 من يونيو الجاري. باستخدام الغواصة التجريبية التي تعمل على البطارية، تتمكن الشركة من إتمام 20 رحلة بين 27 مايو و18 يونيو الجاري.
أستون مارتن DP215 2

تم بيعها في مزادات.. هذه أغلى سيارات عرفها البشر

تبقى العديد من السيارات الرياضية الخارقة هي صاحبة لقب أغلى الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، وذلك نظرًا لما تحتويه من إمكانات فنية وتصميم رائع في الشكل الخارجي يؤهلها لأن تكون من بين الموديلات التي يذكرها التاريخ، كونها كانت يومًا ما هي الأغلى على سطح هذا الكوكب. وعلى الرغم من الإمكانات الكبرى لتلك السيارات، فإن هناك مجموعة من الموديلات التاريخية استطاعت أن تحقق أسعارا أعلى منها، وذلك من خلال عرضها في مزادات علنية عالمية، الأمر الذي ينتهي بها بالانتقال إلى ملكية ملياردير أو أحد الأثرياء من محبي السيارات في العالم.
صالون-السيارة-الداخلي

تقنيات يحتاجها جمهور السيارات للقيادة بدون حوادث

لا شك أن العديد من التقنيات التي تنتجها شركات السيارات في موديلاتها الجديدة تحظى بتقدير واسع من الجمهور على مستوى العالم، إلا أن بعض التقنيات تكون في الغالب ذات أهمية أكبر من غيرها، كونها تتعلق بالأمور التي يحتاجها السائقون أثناء السير. وتعمل تلك التقنيات على تسهيل مهام القيادة وتجنيب السائقين متاعب التركيز المتواصل، وهو الأمر الذي يعد من أهم مبادئ تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان في قيادة السيارات، خاصة أنها من بين الأمور التي يبحث عنها الجمهور دومًا على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيس.
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نيسان باترول

السيارات الـSUV.. من يربح سوق الـCross Over الفاخرة؟

أصبحت سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات واحدةً من أكثر الفئات طلبًا في السوق المصرية، نظرًا للإمكانات التي توفرها، وملاءمتها للطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تضم محركات قوية، وتضم هذه الفئة سيارات من النوع الفاخر، اختلفت حصتها السوقية من حصد مبيعات تزيد أو تنخفض، حسب التخفيضات السعرية، والإمكانات التي تقدمها كل واحدة منها على حدة.. فما السيارات الـSUV الفاخرة؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما مواصفات كل منها؟ وكم تبلغ سعة محرك وقوة كل واحدة منها؟
_bmw_x6_2019

وصلت لـ250 ألف جنيه| BMW ترفع راية التخفيضات

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من مليون وثمانمئة ألف عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، فتراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل. أعلن وكيل سيارات BMW في مصر، عن قائمة بالأسعار الجديدة متضمنة تخفيض عدد من الطرازات بنسبة تراوحت بين 27 ألفا و250 ألف جنيه، لأربع سيارات، بينها «سيدان، ورياضية متعددة الاستخدامات، وفاخرة، بعد أن خفضت أسعار عدد من سياراتها فبراير الماضي.
فورد EcoSport

أرخص 10 سيارات كروس أوفر أقل من 300 ألف جنيه

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص 10 سيارات خدمية رياضية، لا تزيد أسعارها على 300 ألف جنيه، من حيث الأسعار وإمكانيات كل سيارة منها على حدة، من بينها «جاك S2، شيري Tiggo 3، إم جي ZS، جاك S3، شانجان CS 35، إم جي ZS، فاو X40، زوتي إس آر 7، فورد إيكو سبورت، وغيرها».
نيسان-صني

أكثر 6 سيارات شعبية بمصر في 2019.. مقارنة بالأسعار

يقع كثير من الراغبين في شراء سيارة جديدة في حيرة بالغة، خاصة في ظل التنوع الكبير في الأنواع والموديلات، ومواصفات وعيوب كل منها، ولكن استطاعت علامات تجارية بعينها تحقيق مبيعات كبيرة خلال العام الحالي، فهل تحقق تلك العلامات نفس النجاح في موديلاتها للعام المقبل 2019 في السوق المصرية؟ «التحرير» ترصد أسعار ومواصفات 3 من أهم السيارات التي حققت نجاحات كبيرة في موديلات عام 2018، ومن المنتظر أن تحقق نجاحات أخرى، وهي «تويوتا كورولا، هيونداي إلنترا وأكسنت وفيرنا، نيسان صني 2019، وميتسوبيشي لانسر ex».
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