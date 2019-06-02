«المركزي» يسدد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي، في بيان له، اليوم الأحد، عن سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي. وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016. من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، موضحا أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه.

وذكر البنك أن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تماما بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مشددا على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.وفي هذا السياق، أشار البنك المركزي إلى أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية