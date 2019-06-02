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«المركزي» يسدد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م
البنك المركزي
البنك المركزي
أعلن البنك المركزي، في بيان له، اليوم الأحد، عن سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي. وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016. من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، موضحا أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه.
وذكر البنك أن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تماما بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مشددا على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.وفي هذا السياق، أشار البنك المركزي إلى أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية
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سلع-استهلاكية

هذه السلع ترتفع أسعارها خلال عيد الفطر

يسرع المواطنون في شراء كامل احتياجاتهم من السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية لهم خلال الأسبوع الأخير من رمضان، خاصة المرتبط منها بطقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعادة ما تؤدى زيادة حجم الطلب على منتج بعينه إلى ارتفاع السعر، خاصة فى حالة ثبات حجم المعروض منه بالأسواق المحلية، وهو ما يسمى بقانون السوق المعتمد على حالة العرض والطلب، التى لا تستطيع أى جهة التدخل فيها وفقًا للدستور والمعاهدات الدولية. ويأتي على رأس هذه السلع الأدوات المنزلية والأسماك والمكسرات وبعض أنواع البقالة، فضلا عن الدقيق بمختلف أنواعه والسكر.
الديون الخارجية (2)

بعد تراجعه| هل تخفض المالية سعر الدولار في الموازنة؟

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 115 قرشا، فيما ارتفعت العملة المحلية بأكثر من 5.7% أمام العملات الأجنبية. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية، فإنه تم تحديد سعره في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، بأكثر من سعره الحالي بنحو 66 قرشا، وهو الأمر الذي يسهم في ضرورة القيام بتغيير السعر في الموازنة ليتماشى مع سعره في البنوك.
عقارات (2)

تفاصيل مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم شقق متوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي تبنيه طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، عبر إتاحة تمويل لذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، لدعم شقق متوسطي الدخل وخفض الفائدة البنكية على التمويل العقاري إلى 10.5% بدءًا من شهر يوليو، بعد موافقة "المركزي" في أبريل الماضي على اقتراح غرفة التطوير العقاري تعديل مبادرة أطلقت بداية العام الحالي. فهل تنقذ المبادرة الجديدة السوق العقارية في مصر من حالة الركود الشديدة التي تسيطر عليها منذ فترة طويلة؟ وما تفاصيل هذه المبادرة؟
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

إحباط 3 آلاف عملية تهرب جمركي خلال شهرين ب732 مليونا

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و693 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 732.133 مليون جنيه.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

«تهجير بالكرنك وبيع حصة ظهر».. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "صرف بعض ماكينات الصرف الآلي" ATM" الخاصة بالبنوك المصرية ورقا أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية، وسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، وتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، وإلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى "غزوة بدر" بالمساجد للمرة الأولى".
مكاينة-صراف-الى ATM

حقيقة صرف ماكينات «ATM» ورقا أبيض بدلا من النقود

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي" ATM" الخاصة بالبنوك المصرية ورقا أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لصرف ماكينات الـ"ATM" ورقا أبيض بدلاً من النقود، مُشدداً على أن جميع الماكينات بكافة البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأي عُملة غير رسمية، وأنه في حالة اكتشاف الماكينة أي ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
البنك-المركزى

حقيقة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
اموال

ديون مصر تصل 4 تريليونات جنيه لهذه الأسباب

ارتفع حجم الدين العام المحلي لمصر بنسبة بلغت 20.25% ليسجل 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل 3.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، في مقابل نحو 77% بنهاية عام 2017، كما ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد عجز الموازنة.
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