علاقة مشبوهة.. مفاجآت صادمة في جريمة قتيل قميص النوم

المتهم ترك منزل أسرته وأقام في شقة بمفرده في منطقة إسبيكو بمدينة السلام.. تعرف على عاطل ومارس معه الشذوذ حتى نشب بينهما خلاف انتهى بطعنه عدة طعنات على يد العاطل

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

جثة _ أرشيفية

يخرج "علاء" الذي اقترب من منتصف الخمسين صباحا لممارسة عمله سائق أجرة، يقضي ساعات النهار متجولا بين الشوارع، يعود مساء إلى شقته بمنطقة إسبيكو في السلام لأخذ قسط من الراحة إلا أن ثمة شيئا غامضا بدل سيناريو يومه المعتاد، اتصل به نجله مرات عدة، لكن دون إجابة، تسلل القلق إلى قلبه ظنا منه أن والده قد أصابه مكروه، فأسرع إلى شقته للاطمئنان عليه لتقع عيناه على مشهد مرعب ربما لن يمحى من ذاكرته، حيث وجده جثة هامدة بها طعنات مرتديا ملابس نسائية، وسط حالة من الهلع أصابت الابن وأسئلة أطلقها جيرانه تبحث عن إجابة لتلك الجريمة التي كشفت المباحث غموضها.

قبل نحو عامين كان يعيش "علاء" حياة هادئة صحبة زوجته وأولاده قبل أن تضرب أواصر الأسرة فاجعة، حيث توفيت الابنة الكبرى متأثرة بإصابتها بعدما صدمتها سيارة في أثناء مرورها بالشارع، انفصل الرجل عن زوجته تاركا أسرته، وقرر العيش بمفرده في شقة متواضعة في منطقة "إسبيكو". منذ أن وطئت قدماه المنطقة كان "علاء"