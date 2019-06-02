جريمة

علاقة مشبوهة.. مفاجآت صادمة في جريمة قتيل قميص النوم

المتهم ترك منزل أسرته وأقام في شقة بمفرده في منطقة إسبيكو بمدينة السلام.. تعرف على عاطل ومارس معه الشذوذ حتى نشب بينهما خلاف انتهى بطعنه عدة طعنات على يد العاطل
تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
جثة _ أرشيفية
جثة _ أرشيفية
يخرج "علاء" الذي اقترب من منتصف الخمسين صباحا لممارسة عمله سائق أجرة، يقضي ساعات النهار متجولا بين الشوارع، يعود مساء إلى شقته بمنطقة إسبيكو في السلام لأخذ قسط من الراحة إلا أن ثمة شيئا غامضا بدل سيناريو يومه المعتاد، اتصل به نجله مرات عدة، لكن دون إجابة، تسلل القلق إلى قلبه ظنا منه أن والده قد أصابه مكروه، فأسرع إلى شقته للاطمئنان عليه لتقع عيناه على مشهد مرعب ربما لن يمحى من ذاكرته، حيث وجده جثة هامدة بها طعنات مرتديا ملابس نسائية، وسط حالة من الهلع أصابت الابن وأسئلة أطلقها جيرانه تبحث عن إجابة لتلك الجريمة التي كشفت المباحث غموضها.
قبل نحو عامين كان يعيش "علاء" حياة هادئة صحبة زوجته وأولاده قبل أن تضرب أواصر الأسرة فاجعة، حيث توفيت الابنة الكبرى متأثرة بإصابتها بعدما صدمتها سيارة في أثناء مرورها بالشارع، انفصل الرجل عن زوجته تاركا أسرته، وقرر العيش بمفرده في شقة متواضعة في منطقة "إسبيكو". منذ أن وطئت قدماه المنطقة كان "علاء"
اقرأ المزيد
سرقة

كواليس سرقة فيلا ابنة أحمد شوبير في كومباوند الأكابر

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعدما حضر زوجها إلى قسم شرطة أول اكتوبر، صباح اليوم الأحد، وحرر محضرا أكد خلاله أن زوجته اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية من غرفة النوم في ظروف غامضة، وطلب حضور فريق من المباحث للمعاينة والوقوف على ملابسات الأمر، إذ انتقلت قوة من القسم تحت إشراف المقدم إسلام المهداوي رئيس وحدة مباحث قسم أول أكتوبر ومعاونه النقيب محمد الصعيدي.
هيروين

السجن المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق ونقاش ومقاول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، وذلك لاتهامهم في القضية رقم 1578 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، بقصد الإتجار، فضلا عن حيازة سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، وذخيرة حية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
النقيب-عمر-ياسر (3)

الأمن يحدد هوية قتلة النقيب عمر ياسر بالشرقية

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، عن جهود فريق البحث الجنائي الذي قاده اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام، لضبط الجناة المتهمين بقتل الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع للمديرية، والذي استشهد إثر طلق ناري بالعنق تعرض له على أيديهم، وذلك حال مطاردتهم بعدما سرقوا سيارة مواطن بطريق «بلبيس – أبو حماد»، إذ أفاد المصدر بأن فريق البحث تمكن من تحديد هوية الجناة، وجاري ضبطهم وتقديمهم للعدالة.
انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي» أسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان/ إدفو"، أمام مدخل مدينة إدفو، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وكانت شرطة النجدة بأسوان، تلقت منذ قليل، إخطارا بالحادث، على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت أيضا بانتقال رجال المرور لرفع أنقاض السيارة المنقلبة لتسيير الحركة المرورية.
اقرأ المزيد من الأخبار
المتهمة-بقتل-والدتها-بالزيتون

موظفة بماسبيرو.. تفاصيل جديدة عن قاتلة أمها بالزيتون

قبل عدة سنوات دخلت المتهمة بقتل والدتها في الزيتون أحد مستشفيات الطب النفسي، وظلت تعالج لمدة 6 أشهر، وقبل الواقعة بثلاثة أشهر قدمت استقالتها من عملها في التلفزيون المصري، إذ كانت تعمل مسئولة الترجمة بقناة النيل للأخبار، وكانت تعيش بصحبة والدتها حتى وقعت الجريمة يوم السبت الماضي حوالي الساعة الرابعة فجرا بعدما قامت بتكسير رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع.
جثة (5)

22 طعنة في الفجر.. تفاصيل جريمة موظفة الزيتون

تفاصيل مثيرة في واقعة قتل سيدة على يد ابنتها في الزيتون، إذ وقعت الجريمة، يوم السبت الماضي، في الساعة الرابعة فجرا، بعدما كسرت المتهمة رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع، ثم اتصلت بشقيقها ويعمل مهندسا قائلة: "تعالي الحقني في كارثة" وعند حضوره وجدها تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتها والقطة المذبوحة فوق الجثة، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون".
جثة

«ملابس داخلية ووسادة».. جثة فتاة تثير الذعر بالمترو

حالة من الذعر سيطرت على المواطنين عقب العثور على جثة فتاة داخل محطة مترو طرة البلد، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر، كشف تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة التي عثر على جثتها داخل محطة مترو طرة البلد، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لفتاة متسولة، وعثر بجوارها، على شنطة بلاستيكية، بداخلها ملابس داخلية، ووسادة تستخدمها في النوم، داخل المحطة، يوميا، بعد مواعيد غلق المترو اليومية، مشيرين إلى أن الفتاة مجهولة الهوية، وليس لها أهل، وتقوم بالتسول داخل المترو، وعثر بحوزتها على 750 جنيها، وكانت ترتدي حلقا ذهبيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org