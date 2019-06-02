علاقة مشبوهة.. مفاجآت صادمة في جريمة قتيل قميص النوم

المتهم ترك منزل أسرته وأقام في شقة بمفرده في منطقة إسبيكو بمدينة السلام.. تعرف على عاطل ومارس معه الشذوذ حتى نشب بينهما خلاف انتهى بطعنه عدة طعنات على يد العاطل
يخرج "علاء" الذي اقترب من منتصف الخمسين صباحا لممارسة عمله سائق أجرة، يقضي ساعات النهار متجولا بين الشوارع، يعود مساء إلى شقته بمنطقة إسبيكو في السلام لأخذ قسط من الراحة إلا أن ثمة شيئا غامضا بدل سيناريو يومه المعتاد، اتصل به نجله مرات عدة، لكن دون إجابة، تسلل القلق إلى قلبه ظنا منه أن والده قد أصابه مكروه، فأسرع إلى شقته للاطمئنان عليه لتقع عيناه على مشهد مرعب ربما لن يمحى من ذاكرته، حيث وجده جثة هامدة بها طعنات مرتديا ملابس نسائية، وسط حالة من الهلع أصابت الابن وأسئلة أطلقها جيرانه تبحث عن إجابة لتلك الجريمة التي كشفت المباحث غموضها.
قبل نحو عامين كان يعيش "علاء" حياة هادئة صحبة زوجته وأولاده قبل أن تضرب أواصر الأسرة فاجعة، حيث توفيت الابنة الكبرى متأثرة بإصابتها بعدما صدمتها سيارة في أثناء مرورها بالشارع، انفصل الرجل عن زوجته تاركا أسرته، وقرر العيش بمفرده في شقة متواضعة في منطقة "إسبيكو".
منذ أن وطئت قدماه المنطقة كان "علاء"
قبل نحو عامين كان يعيش "علاء" حياة هادئة صحبة زوجته وأولاده قبل أن تضرب أواصر الأسرة فاجعة، حيث توفيت الابنة الكبرى متأثرة بإصابتها بعدما صدمتها سيارة في أثناء مرورها بالشارع، انفصل الرجل عن زوجته تاركا أسرته، وقرر العيش بمفرده في شقة متواضعة في منطقة "إسبيكو".
منذ أن وطئت قدماه المنطقة كان "علاء" لغزا محيرا لجيرانه، لا أحد يعرف عنه الكثير سوى عمله سائقا على سيارة ملكه يخرج في الصباح ويعود مساء، يغلق بابه كأنه يتوارى عن الأنظار.
ليلة الواقعة -مساء الأربعاء الماضي- حاول الابن جاهدا الاتصال بوالده ليطمئن على أحواله، ويخبره برغبته في الذهاب للمصيف رفقة صديقه، إلا أن الأب لم يرد على هاتفه مما دفعه إلى الذهاب لشقته في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم التالي، حيث كانت الأجواء تبدو عادية قبل أن يدخل الشاب غرفة والده ويجده جثة هامدة مقتولا بـ3 طعنات وملقى بجوار السرير يرتدي ملابس نسائية "قميص نوم" لتهز صرخاته أرجاء المكان.
"أبويا اتقتل" جملة أطلقها الشاب وسط صرخات هستيرية تجمع على أثرها الجيران لمعرفة ما حدث، ولدى وصولهم سيطرت عليهم صدمة ممزوجة بحزن على نهاية جارهم.
أبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة النهضة، دقائق معدودة اكتظت بها المنطقة برجال الشرطة بزيهم الميري والمدني -على حد سواء- بقيادة الرائد محمد الصريفي معاون مباحث القسم الذي وجه بفرض كردون أمني بمسرح الجريمة.
كشفت المعاينة والفحص عن أن الجثة بها طعنات متفرقة بالصدر والبطن والرقبة، وأن نجل المجني عليه اكتشف الواقعة بعد فشله في التواصل معه عبر الهاتف مما دعاه للحضور إلى الشقة "محل الواقعة".
72 ساعة من أعمال البحث وجمع التحريات قضاها ضباط مباحث قسم شرطة السلام لكشف غموض "الجريمة اللغز"، وتبين أن المجني عليه شاذ جنسيا ويقيم بمفرده وكان يمارس الشذوذ الجنسي مع عاطل مقابل مبلغ مالي.
وعن يوم الواقعة وقع خلاف بين المتهم و"علاء"، تطور إلى مشاجرة، استل على أثرها المتهم سكينا وانهال بالطعنات على الضحية وفر هاربا حتى تمكنت المباحث من ضبطه.
البداية
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا بالعثور على جثة بها طعنات في أماكن متفرقة من جسده، وانتقل الرائد محمد الصيرفى معاون مباحث النهضة والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها طعنات عدة يرتدي "قميص نوم".
تحفظ فريق من المباحث على كاميرات المراقبة القريبة من المكان، لتفريغها وتحديد هوية الجناة، واستمع فريق آخر لأقوال شهود عيان حول علاقات المجني عليه وآخر مشاهدات له قبيل وقوع الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب وتوقيت الجريمة ونوع السلاح المستخدم.
كما أمرت النيابة العامة بسرعة عمل التحريات الأمنية حول علاقات وخصومات المجني عليه والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص به، ومراجعة آخر المكالمات الهاتفية التي أجراها، وأسفرت جهود البحث عن أن مرتكب الواقعة عاطل كان يمارس الشذوذ الجنسي مع المجني عليه مقابل مبالغ مالية.
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