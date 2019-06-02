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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
ينشر «التحرير» نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، والتي اعتمدها منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة. وصرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة ايتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.
وحصلت الطالبة هاجر إبراهيم عبد الله سليمان على المركز الأول بإدارة إيتاي البارود التعليمية مدرسة جنبواي عين غرب بنسبة 99.82% والطالبة أسماء أيمن محمد العريان بإدارة بندر دمنهور مدرسة لغات البحيرة على الترتيب الثاني بنسبة 99.64%. كما اعتمد اللواء المحافظ نتيجة إتمام امتحان مرحلة التعليم الأساسي القسم
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حريق

بسبب كعك العيد.. مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها بالفيوم

حاولت "كريمة" أن تسعد أسرتها الصغيرة بإعداد "كعك العيد" بالمنزل، وبخاصة أن الحالة المادية للأسرة لا تسمح بشراء "الكعك والبسكويت" من محال الحلوى، فقررت صنعها بنفسها بمعاونة ابنتها في المنزل، وعقب تناول وجبة السحور بدأت في عجن الكعك، ثم قامت بتقطيعه ونقشه ورصّه في "الصواني" إلى أن حان وقت "تسوية" الكعك في الفرن، ولم تكن تعلم أنه سيكون سبب وفاتها حرقًا وتركها لأسرتها الصغيرة تعاني ألم فقدها خلال العيد، حيث اشتعلت النيران في الفرن وأمسكت النيران في ملابسها فأحرقت جميع أجزاء جسدها.
حديقه-الحيوان-تصوير-دعاء-السيد (13)

ممنوع الإجازات.. كيف استعدت حديقة الحيوان للعيد؟

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نهاية الأسبوع الجاري، وصرح الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اليوم الأحد، بأن الحديقة جاهزة وتبدأ في استقبال زوارها من الساعة السابعة صباحا، موضحا أن تجهيزات الحديقة تتمثل في زيادة المسطحات الخضراء، حظائر الحيوانات، الطرق، البرك، نافورات المياه، دورات المياه، الحيوانات، الزواحف، كما تم إضافة 2700 شتلة، بجانب وجود ولدات جديدة من الحيوانات، وذلك في ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير حديقة حيوان الجيزة وإسعاد المواطنين خلال فترة الإجازات والأعياد.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
احمد-الطيب (2)

للسيسي والغرب.. رسائل شيخ الأزهر باحتفال ليلة القدر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 / 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 78.89%، إذ سجلَّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 119 ألفًا و251 طالبًا وطالبة، وتم توزيع الطلاب على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية مُختلفة في أنحاء المحافظة، فيما جرت الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت 11 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس 15 مايو الماضي.
جنازة شهيد النزهة‎ (3)

محافظ البحيرة ومدير الأمن في جنازة النقيب مطاريد

بدأت، اليوم الثلاثاء، مراسم الجنازة العسكرية للنقيب عماد مطاريد ابن مدينة دمنهور، وذلك من مسجد التوبة، حيث شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الجنازة، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بدمنهور بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة دمنهور وأقاربه وأصدقائه، واتشحت المدينة بالسواد عقب وصول خبر الوفاة، وتم عمل سرادق عزاء أمام منزله، وسط حالة كبير من الحزن على الفقيد.
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تشييع جثمان شهيد «مأمورية سيناء» في المحمودية

شيع الآلاف من أهالي المحمودية بالبحيرة، منذ قليل، جثمان الشهيد النقيب علي خالد صالح، الذي توفي في حادث تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية المكونة من ضابطين و5 جنود أثناء توجههم من الإسكندرية لشمال سيناء، حيث أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي.
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برقم الجلوس|إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

اعتمد محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسي 2018/ 2019، مشيرا إلى أن عدد من تقدم للامتحان وحضر الامتحانات 51 ألفا و619طالبا وطالبة، ونجح منهم 42 ألفا و385 طالبا وطالبة، أما الإعدادية المهنية فتقدم 1259 طالبا وطالبة، تغيب منهم 114 طالبا وطالبة، وحضر منهم 1145 طالبا وطالبة، ونجح منهم 1122 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 97.99%، جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب.
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