ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

ينشر «التحرير» نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، والتي اعتمدها منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة. وصرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة ايتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.

وحصلت الطالبة هاجر إبراهيم عبد الله سليمان على المركز الأول بإدارة إيتاي البارود التعليمية مدرسة جنبواي عين غرب بنسبة 99.82% والطالبة أسماء أيمن محمد العريان بإدارة بندر دمنهور مدرسة لغات البحيرة على الترتيب الثاني بنسبة 99.64%. كما اعتمد اللواء المحافظ نتيجة إتمام امتحان مرحلة التعليم الأساسي القسم