رياضة

كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
ليفربول
ليفربول
وصلت منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وهداف كتيبة الريدز لـ مدينة ليفربول الانجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير، حيث نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب الأتي : " العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية".
وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد،
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خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تم تعيينه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي من المقرر لها غدا الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، حيث يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات ببطولة الدوري، بينما يسعى الحرس لتحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، حيث كان فريق الحرس قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز.
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باسم مرسي يتقدم بشكوى للفيفا ضد التوأم

قام باسم مرسي، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المعار لصفوف فريق نادي سموحة، بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي، حيث اتهم باسم الثنائي بتوبيخه وسبه بألفاظ بذيئة أمام زملائه خلال تدريبات الفريق. كما أشار مهاجم الزمالك المعار لصفوف فريق سموحة خلال شكواه إلى أن الثنائي حسام وإبراهيم حسن قد منعاه من خوض التدريبات مع الفريق، مؤكدًا تضرره من هذه الأزمة كونه لاعبا محترفا.
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كيف جسد الملك صلاح شعار «أنا ابن مصر أنا ضد الكسر»؟

«آمن، واعمل بجد، وسيتحقق ما تريد».. بهذه الكمات كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي عن سر تحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين، بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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صلاح والفرصة الثانية في نهائي دوري الأبطال

تبدد حلم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مشاركته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 25 دقيقة فقط، قبل التعرض لإصابة بسبب مدافع الريال سيرجيو راموس، ليخرج صلاح باكيًا ويخسر الليفر بنتيجة 3-1، لتتاح له فرصة العودة إلى النهائي من جديد بمواجهة توتنهام هذه المرة، غدًا السبت. نعم، لم يقدم صلاح نفس مستويات الموسم الماضي، بتراجع حصيلته التهديفية من 44 إلى 26 في جميع المسابقات، وفشله في التسجيل في 8 مباريات متتالية، إلا أنه سقط ضحية لمستويات العام الماضي فقط.
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محمد صلاح: قادرون على التتويج بدوري الأبطال

تحدث الدولى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى عن مواجهة فريق توتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا، والتى ستقام يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إسبانيا فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "سكاي سبورتس الإيطالية": "أنا على ثقة تامة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على التتويج بلقب دورى الأبطال، ومتحمس لخوض اللقاء بعد خسارة اللقب فى الموسم الماضى أمام ريال مدريد الإسبانى ونريد التعويض باللقب الحالى".
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ليفربول يلغي حفله السنوي لهذا السبب

قرر نادي ليفربول الإنجليزي إلغاء حفله السنوي لتكريم أفضل لاعبي الفريق في الموسم الحالي الذي كان من المفترض تنظيمه مع الجماهير بسبب موقف الفريق من المنافسة على الألقاب، حيث نافس فريق ليفربول الإنجليزي على بطولتين هذا الموسم، الاولى كانت الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا بفارق نقطة وحيدة، ودوري أبطال أوروبا، والذي يخوض النهائي أمام توتنهام هوتسبير مطلع الشهر المقبل في مدريد على ملعب فريق أتلتيكو.
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صلاح يوجه رسالة جديدة لجماهير ليفربول

علق نجم المنتخب الوطني محمد صلاح على خسارة ليفربول أمس لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، وذلك على الرغم من المستوى الاستثنائي الذي قدمه الريدز طوال الموسم، وحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط يجمعه فريق ينهي الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، حيث أنهى مانشستر سيتي الموسم برصيد 98 نقطة ليتوج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ويحرم ليفربول من الظفر باللقب الأول له منذ 29 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990، واللقب الأول في عصر البريميرليج الذي بدأ في عام 1992.
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