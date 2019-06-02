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بسبب كعك العيد.. مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
حاولت "كريمة" أن تسعد أسرتها الصغيرة بإعداد "كعك العيد" بالمنزل، وبخاصة أن الحالة المادية للأسرة لا تسمح بشراء "الكعك والبسكويت" من محال الحلوى، فقررت صنعها بنفسها بمعاونة ابنتها في المنزل، وعقب تناول وجبة السحور بدأت في عجن الكعك، ثم قامت بتقطيعه ونقشه ورصّه في "الصواني" إلى أن حان وقت "تسوية" الكعك في الفرن، ولم تكن تعلم أنه سيكون سبب وفاتها حرقًا وتركها لأسرتها الصغيرة تعاني ألم فقدها خلال العيد، حيث اشتعلت النيران في الفرن وأمسكت النيران في ملابسها فأحرقت جميع أجزاء جسدها.
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة ثاني الفيوم، بنشوب حريق بمخبز بلدي منزلي أعلى سطح عقار مكون من ثلاثة طوابق ملك "حسن.ع.ا، عامل بمديرية أوقاف الفيوم". على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عنه وفاة الزوجة كريمة ع ا (50 عامًا) متأثرة بإصابتها بحروق
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هشام-امنه-محافظ البحيرة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

ينشر «التحرير» نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، والتي اعتمدها منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة. وصرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة ايتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.
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ممنوع الإجازات.. كيف استعدت حديقة الحيوان للعيد؟

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نهاية الأسبوع الجاري، وصرح الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اليوم الأحد، بأن الحديقة جاهزة وتبدأ في استقبال زوارها من الساعة السابعة صباحا، موضحا أن تجهيزات الحديقة تتمثل في زيادة المسطحات الخضراء، حظائر الحيوانات، الطرق، البرك، نافورات المياه، دورات المياه، الحيوانات، الزواحف، كما تم إضافة 2700 شتلة، بجانب وجود ولدات جديدة من الحيوانات، وذلك في ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير حديقة حيوان الجيزة وإسعاد المواطنين خلال فترة الإجازات والأعياد.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
احمد-الطيب (2)

للسيسي والغرب.. رسائل شيخ الأزهر باحتفال ليلة القدر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
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عم «حملي».. مسحراتي كفيف يودع ليالي رمضان بالفيوم

"إصحى يا نايم وحد الدايم وقول نويت بكرة إن حييت الشهر صايم والفجر قايم إصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم، الرجل تدب مطرح ما تحب وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال".. كلمات ألفها الشاعر فؤاد حداد وغناها سيد مكاوي وأصبحت رمزً للشهر الكريم، ويتغنى بها عم "حملي محمود جمعة"، ذلك الرجل الستيني الكفيف الذي لم يمنعه فقدانه بصره من العمل كمسحراتي، فأصبحت تلك الكلمات سبب السعادة لأطفال القرية الذين ينتظرون خروجه كل ليلة للدق على طبلته والغناء لإيقاظ المواطنين لتناول وجبة السحور.
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السيطرة على حريق بسيارة محملة سولار غرب الإسكندرية

شب حريق هائل بسيارة محملة بالسولار على طريق الساحل منطقة الشروق، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات بين المواطنين، إذ اصطدمت السيارة ببندورة بالملف بنهر الطريق، ما أدى إلى اشتعال كابينة السيارة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداد الحريق لتنك السولار وانتشار النيران إلى العربات المجاورة وحدوث كارثة محققة، فيما تعطلت الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق.
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تعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة التموين

يعد البحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد من أولويات الأسر المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتعد منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقل سعرا مقارنة بباقى منافذ البيع والسوق الخارجية، وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرحها أصنافا متنوعة من كعك العيد وبأسعار مخفضة تقل عن السوق الخارجية بأكثر من 20% وفقا لما أعلنته الشركة القابضة ومن المقرر أن يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المنافذ المتنقلة.
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محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل «حريق كرموز»

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا، اليوم السبت، تكشف فيه تفاصيل كسر بماسورة غاز طبيعي أمام كوبري راغب بمنطقة كرموز بغيط العنب، والذي وقع صباح اليوم. وأشار البيان إلى أن سبب وقوع الحادث هو قيام أحد الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة بكسر غير مقصود بماسورة الغاز، ما أدى إلى نشوب الحريق واحتراق 9 سيارات وتوك توك ودون وقوع خسائر بشرية، وتم إغلاق صمامات وبلوف الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة "ناتاجاز"، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية.
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