سقوط 7 من مروجي «بانجو العيد» في قبضة أمن الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

مخدر البانجو - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط مروجي مخدر البانجو قبل عيد الفطر في شمال الدقهلية. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 7 متهمين بينهم تشكيل عصابي من 4 أفراد، وعثر بحوزتهم على 18 لفافة بانجو متنوعة الأحجام، و5 أسلحة نارية مختلفة الأنواع في مركز المنزلة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات مؤكدة إلى الرائد أحمد خضير، رئيس مباحث الدقهلية، عن تشكيل عصابي من 4 أشخاص، تخصصوا في الترويج لمخدر البانجو.

بإعداد الأكمنة اللازمة ضبط "السيد.أ.أ" 29 عاما، عاطل، مدرج جنائي 7263، و"محمد.ع.غ"، 34 عاما، عاطل، مدرج 3191، و"السيد. أ. ش"، 17 عاما، و"أحمد.م.ف"، 26 عاما، وبحوزتهم بندقية آلية مطموسة الأرقام، وبندقية خرطوش، و7 طلقات، و5 لفافات بانجو، و2 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية لتسهيل الوصول لعملائهم. وأسفرت