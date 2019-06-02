الأهلي يوضح سبب اعتزال قائدة فريق اليد

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

مي هشام

أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على أن مي هشام قائدة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي تقدمت بطلب للجهاز الفني للاعتزال واعتبار الموسم المنقضي هو الأخير لها داخل جدران القلعة الحمراء. وقال عبد الرؤوف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عصر اليوم الأحد، إن طلب اللاعبة وصله بالفعل وسيتم عرضه على مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل وتكريم اللاعبة بالشكل الذي يليق بتاريخها، مؤكدًا أنها واحدة من نجوم النادي الذين قدموا الكثير لخدمته وإسعاد جماهيره.

وأوضح مدير النشاط الرياضي أن مجلس إدارة النادي لا يتأخر على تكريم أبنائه المخلصين في مختلف الألعاب، مؤكدًا أنها واحدة من العناصر المميزة في تاريخ اللعبة بالنادي. من جانبها قالت مي هشام قائدة يد الأهلي «سيدات» إن هناك عدة أمور خاصة كانت وراء قرارها بالاعتزال، وإنها تقدمت بطلبها للجهاز الفني