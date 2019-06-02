سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حكومة ميركل تنهار بعد انتخابات البرلمان الأوروبي

ضربة جديدة تعرض لها الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بعد استقالة رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بسبب نتائج الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما يهدد بانهيار التحالف
تحرير:أحمد سليمان ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
ميركل وأندريا ناليس
ميركل وأندريا ناليس
أعلنت أندريا ناليس رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، العضو الأصغر في الائتلاف الحاكم للمستشارة أنجيلا ميركل، استقالتها، اليوم الأحد بعد أيام من التكهنات حول تداعيات انهيار الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي، الاستقالة المفاجئة أثارت شكوكا حول احتمال بقاء حزبها عضوا في الائتلاف الحاكم نفسه. وأكدت ناليس أنها ستستقيل من منصب رئيسة الحزب، وزعيمة الكتلة البرلمانية بعد خسارتها دعم أعضاء الحزب، الذي عانى من هزيمة مدمرة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، وقالت في بيان لها إن "الدعم الضروري لممارسة واجبات منصبي لم يعد موجودًا".
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أن ناليس لعبت دورا رئيسيا في تشكيل التحالف الكبير، والحفاظ عليه، وقد يؤدي رحيلها إلى خروج حزبها من التحالف، مما يجبر ميركل على قيادة حكومة أقلية، أو تشكيل تحالف مع الليبراليين وحزب الخضر، أو الدعوة لانتخابات مبكرة.  ويرى هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بنك
اقرأ المزيد
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-22

عقوبات جديدة بانتظار تركيا بسبب «S-400»

على الرغم من الآلام التي تعيشها تركيا على المستوى الاقتصادي والسياسي منذ العام الماضي، فإنه لا تزال أنقرة لم تشهد كل الأوجاع التي تنتظرها سياسيًا واقتصاديًا، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التوتر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. التوترات التي أشعلتها رغبة أنقرة في شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 خلال العام الماضي، كانت السبب وراء غضب ترامب، الذي يرى في إتمام الصفقة ما يهدد الدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي الناتو المجاورة لتركيا.
ترامب

ترامب يُحذر بريطانيا: كونوا حذرين من هواوي

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بريطانيا أن تكون "في منتهى الحذر" حيالَ إشراك مجموعة هواوي الصينيّة في تطوير شبكة "فايف جي" على أراضيها، وذلك في مقابلة نُشرت السبت عشيّة وصوله إلى لندن في زيارة دولة. وردًا على تقارير تُفيد بأنّ بريطانيا تنوي منح هواوي دورًا محدودًا في ذلك المشروع، قال ترامب لصحيفة "صنداي تايمز"، "لديكم بدائل أخرى، ويجب علينا أن نكون حذرين جدًا من وجهة نظر أمنية"، وأضاف "تعلمون أنّ لدينا مجموعة مهمة من الاستخبارات وأننا نعمل عن كثب مع بلدكم (بريطانيا)، ولذا يجب عليكم أن تكونوا حذرين للغاية".
انفجار-عبوة ناسفة (1)

ارتفاع عدد مصابي انفجارات مصنح روسيا إلى 85 شخصًا

ارتفع عدد المصابين الناتج عن عدة انفجارات وقعت في مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية أمس السبت إلى 85 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، نقلا عن وزارة الصحة أن عمال المصنع والسكان الذين يعيشون بالمنطقة المحيطة بالمصنع توجهوا لتلقي العلاج، في الوقت الذي لزم 16 شخصا البقاء في المستشفى. وكانت السلطات الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى جراء الانفجارات التي وقعت في شركة "كريستال"، التي تنتج ذخائر للجيش، بينها قنابل، وكذلك مواد متفجرة لاستخدامها في أغراض مدنية.
انفجار-مستودع-عسكري-في-أوكرانيا (2)

إصابة 42 شخصا في انفجار مصنع ديناميت بروسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، وقوع انفجارات في مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا ما أسفر عن إصابة 42 شخصًا. وذكرت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة (تاس) الروسية، أنه تم نقل 14 مصابًا إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم، مشيرة إلى أن المصابين لا يعاني أي منهم من إصابة خطيرة جراء الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم. وبحسب ما نقلت فرانس برس، فقد وقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دزيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو.
اقرأ المزيد من الأخبار
ماكرون (5)

مشروعات ماكرون الأوروبية تواجه شبح الزوال

يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية هذا الأسبوع اختبارًا مهمًا لطموحاته لإصلاح فرنسا والدفاع عن قارة ليبرالية في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث قد يعاني حزبه خسائر فادحة لصالح اليمين المتطرف في الاستحقاق. الرئيس الفرنسي الذي بالكاد استطاع الخروج من أزمات داخلية ضخمة تمثلت في تظاهرات السترات الصفراء، بات مشروعه السياسي مُهددًا بشكل رئيسي في المستقبل القريب، بما يمثل تهديدًا له على المستوى الداخلي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدًا بعد الانتخابات البرلمانية.
ميركل-وماكرون

صراع بين ميركل وماكرون على مناصب أوروبا الرفيعة

تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يعقد انتخاباته البرلمانية على مدار الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن تلك الأحداث قد تؤثر بشكل رئيسي على سياسات تلك المنطقة تجاه العالم وقضاياه الساخنة. ولا شك أن الترتيبات الحالية في الاتحاد الأوروبي قد تلقى بظلالها على علاقة بعض القوى الكبرى في المجموعة، وبالأخص ألمانيا وفرنسا، وهما الدولتان الأكثر تأثيرًا على المستوى السياسي في بروكسل، خاصة بعد خروج بريطانيا المنتظر إتمامه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ميركل-وكرامب-كارينباور

كارينباور تفشل في الإطاحة بميركل من منصب المستشارة

لم تكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعلم أن مساندتها لأنجريت كرامب كارينباور، خليفتها في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قد تكون بداية لحملة ضغوط سياسية محلية تسعى لإقصائها خارج المستشارية الألمانية التي أعلنت ميركل عزمها الاستمرار فيها. وعلى الرغم من كون كارينباور قد حظيت بدعم كبير من جانب المستشارة الألمانية في العديد من المجالات السياسية، حتى أتت على رأس قيادة الحزب بعد تنحي ميركل، فإن ذلك لم يمنعها من مواصلة ضغوطها السياسية على المستشارة الألمانية.
أنجيلا-ميركل

ميركل تُطلّق السياسة: لست متاحة لمنصب جديد

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "طلاقها السياسة" بعد مغادرتها منصب "المستشارة" بحلول 2021، سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارجه. وقالت ميركل في تصريح خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، ردّاً على سؤال عن مشاريعها المستقبلية: "لستُ متاحة لتولّي أي تفويض سياسي جديد، بغضّ النظر عن مكانه، وهذا ينطبق أيضا على أوروبا"، بحسب "الوكالة الألمانية". وضعت ميركل بهذا التصريح حدًّا لتكهّنات سرت إثر مقابلة أجرتها معها صحيفة "سودويتش تسايتونج" الألمانية، الأربعاء ووردت خلالها عبارة رأى فيها البعض طموحات أوروبية لأقوى امرأة في أوروبا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org