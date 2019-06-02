حكومة ميركل تنهار بعد انتخابات البرلمان الأوروبي

ضربة جديدة تعرض لها الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بعد استقالة رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بسبب نتائج الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما يهدد بانهيار التحالف

تحرير:أحمد سليمان ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

ميركل وأندريا ناليس

أعلنت أندريا ناليس رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، العضو الأصغر في الائتلاف الحاكم للمستشارة أنجيلا ميركل، استقالتها، اليوم الأحد بعد أيام من التكهنات حول تداعيات انهيار الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي، الاستقالة المفاجئة أثارت شكوكا حول احتمال بقاء حزبها عضوا في الائتلاف الحاكم نفسه. وأكدت ناليس أنها ستستقيل من منصب رئيسة الحزب، وزعيمة الكتلة البرلمانية بعد خسارتها دعم أعضاء الحزب، الذي عانى من هزيمة مدمرة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، وقالت في بيان لها إن "الدعم الضروري لممارسة واجبات منصبي لم يعد موجودًا".

وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أن ناليس لعبت دورا رئيسيا في تشكيل التحالف الكبير، والحفاظ عليه، وقد يؤدي رحيلها إلى خروج حزبها من التحالف، مما يجبر ميركل على قيادة حكومة أقلية، أو تشكيل تحالف مع الليبراليين وحزب الخضر، أو الدعوة لانتخابات مبكرة. ويرى هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بنك