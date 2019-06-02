3 قتلى و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي» أسوان

تحرير:عوض سليم ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

حادث تصادم - أرشيفية

شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان/ إدفو"، أمام مدخل مدينة إدفو، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وكانت شرطة النجدة بأسوان، تلقت منذ قليل، إخطارا بالحادث، على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت أيضا بانتقال رجال المرور لرفع أنقاض السيارة المنقلبة لتسيير الحركة المرورية.

كان العميد مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارا بالحادث، والذى تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل مدينة إدفو، أسفر عن مصرع كل من مصطفى صلاح صالح، 42 سنة، وأحمد إسماعيل محمد، 27 سنة، وعبد المحسن عثمان خير، 37 سنة. بينما أصيب كل من أيمن حسن سعد، 39 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات،