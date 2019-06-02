جريمة

3 قتلى و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي» أسوان

تحرير:عوض سليم ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان/ إدفو"، أمام مدخل مدينة إدفو، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وكانت شرطة النجدة بأسوان، تلقت منذ قليل، إخطارا بالحادث، على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت أيضا بانتقال رجال المرور لرفع أنقاض السيارة المنقلبة لتسيير الحركة المرورية.
كان العميد مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارا بالحادث، والذى تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل مدينة إدفو، أسفر عن مصرع كل من مصطفى صلاح صالح، 42 سنة، وأحمد إسماعيل محمد، 27 سنة، وعبد المحسن عثمان خير، 37 سنة. بينما أصيب كل من أيمن حسن سعد، 39 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات،
اقرأ المزيد
سرقة

كواليس سرقة فيلا ابنة أحمد شوبير في كومباوند الأكابر

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعدما حضر زوجها إلى قسم شرطة أول اكتوبر، صباح اليوم الأحد، وحرر محضرا أكد خلاله أن زوجته اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية من غرفة النوم في ظروف غامضة، وطلب حضور فريق من المباحث للمعاينة والوقوف على ملابسات الأمر، إذ انتقلت قوة من القسم تحت إشراف المقدم إسلام المهداوي رئيس وحدة مباحث قسم أول أكتوبر ومعاونه النقيب محمد الصعيدي.
هيروين

السجن المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق ونقاش ومقاول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، وذلك لاتهامهم في القضية رقم 1578 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، بقصد الإتجار، فضلا عن حيازة سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، وذخيرة حية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
النقيب-عمر-ياسر (3)

الأمن يحدد هوية قتلة النقيب عمر ياسر بالشرقية

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، عن جهود فريق البحث الجنائي الذي قاده اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام، لضبط الجناة المتهمين بقتل الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع للمديرية، والذي استشهد إثر طلق ناري بالعنق تعرض له على أيديهم، وذلك حال مطاردتهم بعدما سرقوا سيارة مواطن بطريق «بلبيس – أبو حماد»، إذ أفاد المصدر بأن فريق البحث تمكن من تحديد هوية الجناة، وجاري ضبطهم وتقديمهم للعدالة.
بانجو (3)

سقوط 7 من مروجي «بانجو العيد» في قبضة أمن الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط مروجي مخدر البانجو قبل عيد الفطر في شمال الدقهلية. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 7 متهمين بينهم تشكيل عصابي من 4 أفراد، وعثر بحوزتهم على 18 لفافة بانجو متنوعة الأحجام، و5 أسلحة نارية مختلفة الأنواع في مركز المنزلة. تلقى اللواء محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات مؤكدة إلى الرائد أحمد خضير، رئيس مباحث المنزلة، عن تشكيل عصابي من 4 أشخاص، تخصصوا في الترويج لمخدر البانجو.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-انقلاب-سيارة-بالبحيرة (2)

بالأسماء.. إصابة 21 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة

شهد مستشفى كفر الدوار العام الشامل حالة طوارئ، على أثر وصول 21 مصابًا جراء حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الزراعي بدائرة مركز كفر الدوار. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، فجر اليوم، بلاغًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد أعمدة الإنارة بالطريق الزراعي. على الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة بعمود إنارة أمام قرية "راضى"؛ ما تسبب فى إصابة 21 شخصًا من ركاب السيارة، وعدد من المواطنين الموجودين على الطريق.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

تصادم ميكروباص بملاكي في الشرقية.. وإصابة 11 شخصا

أصيب أحد عشر شخصًا، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى «ميكروباص» أجرة بطريق «أبو شلبي – الصالحية الجديدة» بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير نيابة فاقوس، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
حادث-تصادم

إصابة 24 شخصا في 13 حادثا بكفر الشيخ

أصيب، اليوم الخميس، 24 شخصا بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وذلك في 13 حادثا منفصلا في مراكز كفر الشيخ، وسيدي سالم، وبيلا، وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال الساعات القليلة الماضية، وتنوعت الحوادث ما بين حوادث تصادم وحرائق وحالة غرق. وتلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا بوقوع 13 حادثا في جميع أنحاء المحافظة.
تصادم

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

أصيب 15 شخصا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج. وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق. ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org