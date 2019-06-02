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رئيس جامعة المنصورة يستقبل «طالبة التبول»: حقك محفوظ

تحرير:رانيا الديداموني ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة
الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة
استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، "ماجدة" الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، لدعمها معنويًا ونفسيًا وتقديم الاعتذار لها، إذ تعرضت لانهيار عصبي ونفسي عقب تبولها وتغوطها "لا إراديا" بسبب رفض رئيس اللجنة الدكتور "شادي.ب" ذهابها إلى دورة المياه، في أثناء الامتحان رغم تكرار طلبها أكثر من مرة طوال مدة امتحان مادة "النصوص اليونانية" نظرا لظروفها الصحية، حيث تعاني من الآثار الجانبية لعملية ولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر.
وقال عبد الباسط للطالبة: "إنتى زى ابنتي وأشعر كأب قبل أن أكون رئيسا للجامعة، أن الموقف غير مقبول، وتسبب في إهدار كرامتك، ولا أقبل بالتعسف مع أي طالب وحقك القانوني محفوظ"، وطمأنها على سير التحقيقات بشفافية بما يضمن حقها بالكامل. واستبعد رئيس الجامعة رئيس اللجنة وأحاله للتحقيق، وأوضح أن قانون تنظيم الجامعات
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بسبب كعك العيد.. مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها بالفيوم

حاولت "كريمة" أن تسعد أسرتها الصغيرة بإعداد "كعك العيد" بالمنزل، وبخاصة أن الحالة المادية للأسرة لا تسمح بشراء "الكعك والبسكويت" من محال الحلوى، فقررت صنعها بنفسها بمعاونة ابنتها في المنزل، وعقب تناول وجبة السحور بدأت في عجن الكعك، ثم قامت بتقطيعه ونقشه ورصّه في "الصواني" إلى أن حان وقت "تسوية" الكعك في الفرن، ولم تكن تعلم أنه سيكون سبب وفاتها حرقًا وتركها لأسرتها الصغيرة تعاني ألم فقدها خلال العيد، حيث اشتعلت النيران في الفرن وأمسكت النيران في ملابسها فأحرقت جميع أجزاء جسدها.
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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

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حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
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الدكتورة-مايا-مرسي-رئيس-المجلس-القومي-للمرأة

قومي المرأة يدعو طالبة التبول اللإرادي لمائدة إفطار

دعا المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، "ماجدة" طالبة بالفرقة الثالثة بقسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب جامعة المنصورة، لحضور مائدة إفطار المجلس، غدًا الأحد، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، بعد تبولها وتغوطها لاإراديًا داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، إذ منعها "شادي.ب"، رئيس اللجنة الامتحان، من دخول الحمام، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، وتدخلت الجامعة.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

ما عقوبة رئيس لجنة «طالبة التبول اللاإرادي»؟

قال رضا الدنبوقي، المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية، إن رئيس لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة المنصورة، المُدان في واقعة تبول طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني لا إراديًّا داخل اللجنة، بعد منعها من دخول الحمام، ارتكب جريمة وفق نص المادة (53) من الدستور، وأخل بالتزام الدولة بحماية النساء من العنف، كما هو وارد في المادة "11" من الدستور، ويحق للطالبة المطالبة بتعويض مالي من الدكتور وجامعة المنصورة عن سوء تصرفهم وعظيم الضرر الذي تعرضت له.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

قومي المرأة يعلق على منع طالبة من التبول في الامتحان

استنكر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، في بيان له، واقعة تعرض طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني، بكلية آداب جامعة المنصورة، للتبول اللا إرادي داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، بعد رفض "شادي.ب" رئيس اللجنة، السماح لها بدخول الحمام، لمدة 3 ساعات، توقيت الامتحان، مؤكدًا أن ما حدث يتنافى مع القيم الإنسانية والتعامل الآدمي، فلا يجوز حرمان إنسان من حقه في تلبية نداء الطبيعة في أي وقت، فكيف وصاحبة الواقعة فتاة في مقتبل العمر. وأضاف البيان: "ما تعرضت له الطالبة مهين يؤذى نفسيتها ومن الممكن أن يعرض حياتها للخطر نتيجة احتباس البول".
امتحانات الجامعات

التحقيق مع مدرس بآداب المنصورة منع طالبة من دخول الحمام

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، استبعاد مدرس بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب، من أعمال المراقبة فى الامتحانات والتحقيق معه، على خلفية منعه إحدى الطالبات من الذهاب إلى دورة المياه، دون مراعاة لظروفها الصحية، حتى تبولت لا إراديا داخل اللجنة. تفاصيل القصة وردت فى وقائع المحضر رقم 5513 لسنة 2019، إدارى قسم شرطة أول المنصورة، الذى حررته الطالبة «ماجدة. ع»، البالغة من العمر 20 عاما، وهى طالبة بالفرقة الثالثة قسم اليونانى واللاتينى.
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