رئيس جامعة المنصورة يستقبل «طالبة التبول»: حقك محفوظ

تحرير:رانيا الديداموني ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، "ماجدة" الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، لدعمها معنويًا ونفسيًا وتقديم الاعتذار لها، إذ تعرضت لانهيار عصبي ونفسي عقب تبولها وتغوطها "لا إراديا" بسبب رفض رئيس اللجنة الدكتور "شادي.ب" ذهابها إلى دورة المياه، في أثناء الامتحان رغم تكرار طلبها أكثر من مرة طوال مدة امتحان مادة "النصوص اليونانية" نظرا لظروفها الصحية، حيث تعاني من الآثار الجانبية لعملية ولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر.

وقال عبد الباسط للطالبة: "إنتى زى ابنتي وأشعر كأب قبل أن أكون رئيسا للجامعة، أن الموقف غير مقبول، وتسبب في إهدار كرامتك، ولا أقبل بالتعسف مع أي طالب وحقك القانوني محفوظ"، وطمأنها على سير التحقيقات بشفافية بما يضمن حقها بالكامل. واستبعد رئيس الجامعة رئيس اللجنة وأحاله للتحقيق، وأوضح أن قانون تنظيم الجامعات