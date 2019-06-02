رياضة

مفاجأة.. صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لدوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يوفا" اليوم الأحد عن القائمة المثالية لموسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 – 2019، والتي توج بها فريق ليفربول الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخ الريدز، وشهدت القائمة غياب الفرعون المصري محمد صلاح عن القائمة المثالية للتشامبيونزليج، على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب بقيادة ليفربول للتتويج باللقب الأعرق في أوروبا بتسجيله هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء بشباك توتنهام ليصبح أول لاعب مصري وثاني لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر.
وشهدت القائمة وجود العديد من لاعبي ليفربول وهم أليسون بيكر وفان ديك وألكسندر أرنولد وروبيرسون وفينالدوم وساديو ماني. وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: أليسون بيكر – تير شتيجن. الدفاع: فان دايك – ماتياس دي ليخت – فيرتونجن– أرنولد - روبيرسون. الوسط: سوسكو – حكيم زياش
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«انستجرام» يحذف حساب مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا

حذف موقع "انستجرام"، حساب عارضة الأزياء الروسية كينزي ولانسكي، التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، وهي شبه عارية، من أجل الترويج لموقع لصديقها على شبكة الإنترنت، إذ وصل حساب الفتاة الروسية بعد الواقعة إلى 2 مليون ونصف المليون متابع، وجاء إغلاق حساب الفتاة بعد تعرضه للاختراق حسبما أعلنت في فيديو لها بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واقتحمت المشجعة ملعب واندا ميتروبيوليتانو، الذى احتضن نهائى بطولة دورى الأبطال بين ليفربول وتوتنهام، في المباراة التي انتهت بتتويج الريدز بذات الأذنين.
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الأهلي يوضح سبب اعتزال قائدة فريق اليد

أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على أن مي هشام قائدة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي تقدمت بطلب للجهاز الفني للاعتزال واعتبار الموسم المنقضي هو الأخير لها داخل جدران القلعة الحمراء. وقال عبد الرؤوف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عصر اليوم الأحد، إن طلب اللاعبة وصله بالفعل وسيتم عرضه على مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل وتكريم اللاعبة بالشكل الذي يليق بتاريخها، مؤكدًا أنها واحدة من نجوم النادي الذين قدموا الكثير لخدمته وإسعاد جماهيره.
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كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري الأبطال

وصل منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وهداف كتيبة الريدز لـ مدينة ليفربول الانجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير، حيث نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب الأتي : " العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية".
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هل سينفذ محمد صلاح رهان التتويج ويصطحب ماني للأزهر؟

سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح هدف ليفربول الأول، أمس، في فوز الريدز على توتنهام بهدفين دون رد، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ليتوج الليفر بلقب السادس في تاريخه في أعرق المسابقات الأوروبية على صعيد القارة العجوز، وينتقم من خسارته نهائي دوري الأبطال، الموسم الماضي، بالخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في نهائي كييف، كما أصبح صلاح مجبرًا الآن على تنفيذ رهانه مع النجم السنغالي ساديو ماني.
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يويفا: صلاح وماني يضعان بلدهما على خريطة التتويج

هناك 50 دولة تملك لاعبا واحدا على الأقل تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا، فبعد تتويج ليفربول باللقب أمس، على حساب توتنهام، أضيفت دولتان جديدتان إلى القائمة، وهما مصر والسنغال، عبر كل من محمد صلاح وساديو ماني، ومنذ النسخة الأولى للبطولة عام 1956، شارك 1.066 لاعبًا من 63 جنسية مختلفة في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتملك إيطاليا العدد الأكبر من اللاعبين بواقع 147 لاعبًا، وحرم نابي كيتا من خوض النهائي بسبب الإصابة وكان سيصبح أول لاعب غيني يشارك في النهائي، وكذلك فيكتور وانياما لاعب توتنهام الذي لم يشارك في اللقاء أيضًا.
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صلاح يسعى للحاق بكبار إفريقيا بنهائي دوري الأبطال

يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه ليفربول اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد، ويأمل صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لنهائي دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.
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