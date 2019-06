مفاجأة.. صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لدوري الأبطال

وشهدت القائمة وجود العديد من لاعبي ليفربول وهم أليسون بيكر وفان ديك وألكسندر أرنولد وروبيرسون وفينالدوم وساديو ماني.

وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر – تير شتيجن.

الدفاع: فان دايك – ماتياس دي ليخت – فيرتونجن– أرنولد - روبيرسون.

الوسط: سوسكو – حكيم زياش – كيفن دي بروين – دي يونج.

دومبي - فينالدوم.

الهجوم: نيريس – ستيرلينج – ميسي –تاديتش– سايدو ماني – كريستيانو رونالدو – لوكاس مورا.

