احتفالات كبيرة في شوارع ليفربول لاستقبال الأبطال

وخصصت إدارة فريق ليفربول حافلة مكشوفة، وتجمع عليها جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني، واحتفل اللاعبون بالكأس رفقة الجماهير الكبيرة التي سيطرت على شوارع ليفربول وسط أهازيج واحتفالات صاخبة باللقب الغائب.



ووصلت بعثة فريق ليفربول الإنجليزي لمدينة ليفربول الإنجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير.

