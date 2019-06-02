احتفالات كبيرة في شوارع ليفربول لاستقبال الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

ليفربول

احتفالات صاخبة ضربت شوارع ليفربول استعدادًا لحافلة فريق كرة القدم المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل محمد صلاح هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.

وخصصت إدارة فريق ليفربول حافلة مكشوفة، وتجمع عليها جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني، واحتفل اللاعبون بالكأس رفقة الجماهير الكبيرة التي سيطرت على شوارع ليفربول وسط أهازيج واحتفالات صاخبة باللقب الغائب. ووصلت بعثة فريق ليفربول الإنجليزي لمدينة ليفربول الإنجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري