جريمة

الأمن يحدد هوية قتلة النقيب عمر ياسر بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
النقيب عمر ياسر
النقيب عمر ياسر
كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، عن جهود فريق البحث الجنائي الذي قاده اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام، لضبط الجناة المتهمين بقتل الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع للمديرية، والذي استشهد إثر طلق ناري بالعنق تعرض له على أيديهم، وذلك حال مطاردتهم بعدما سرقوا سيارة مواطن بطريق «بلبيس – أبو حماد»، إذ أفاد المصدر بأن فريق البحث تمكن من تحديد هوية الجناة، وجاري ضبطهم وتقديمهم للعدالة.
ومع الساعات الأولى من صباح أمس السبت، استشهد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، بطلق ناري من لصوص، مجهولي الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة مواطن على طريق «بلبيس – أبو حماد»، وانتقلت قوة من مباحث مركز الشرطة برفقة صاحب البلاغ إلى مكان الواقعة، إلا أنه وحال نزول القوات لضبط
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سرقة

كواليس سرقة فيلا ابنة أحمد شوبير في كومباوند الأكابر

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعدما حضر زوجها إلى قسم شرطة أول اكتوبر، صباح اليوم الأحد، وحرر محضرا أكد خلاله أن زوجته اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية من غرفة النوم في ظروف غامضة، وطلب حضور فريق من المباحث للمعاينة والوقوف على ملابسات الأمر، إذ انتقلت قوة من القسم تحت إشراف المقدم إسلام المهداوي رئيس وحدة مباحث قسم أول أكتوبر ومعاونه النقيب محمد الصعيدي.
هيروين

السجن المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق ونقاش ومقاول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، وذلك لاتهامهم في القضية رقم 1578 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، بقصد الإتجار، فضلا عن حيازة سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، وذخيرة حية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي» أسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان/ إدفو"، أمام مدخل مدينة إدفو، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وكانت شرطة النجدة بأسوان، تلقت منذ قليل، إخطارا بالحادث، على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت أيضا بانتقال رجال المرور لرفع أنقاض السيارة المنقلبة لتسيير الحركة المرورية.
بانجو (3)

سقوط 7 من مروجي «بانجو العيد» في قبضة أمن الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط مروجي مخدر البانجو قبل عيد الفطر في شمال الدقهلية. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 7 متهمين بينهم تشكيل عصابي من 4 أفراد، وعثر بحوزتهم على 18 لفافة بانجو متنوعة الأحجام، و5 أسلحة نارية مختلفة الأنواع في مركز المنزلة. تلقى اللواء محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات مؤكدة إلى الرائد أحمد خضير، رئيس مباحث المنزلة، عن تشكيل عصابي من 4 أشخاص، تخصصوا في الترويج لمخدر البانجو.
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محكمة

سجن وعزل سكرتيري نيابة زورا حكما قضائيا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الاثنين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة؛ لاثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح، ومُشرفًا زراعيًا، على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الثالث ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
اسلام من منيا القمح

«مش هتخرج من هنا حي».. جريمة قبل الإفطار بالشرقية

مشهد مهيب عصر الجمعة الأولى من شهر رمضان، بقرية «العجيزي» التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، الجميع على قلب رجلٍ واحد غلبهم الحزن وأفقدهم الثبات وهم يودعون فقيدهم «إسلام» ابن الأربعة والعشرين ربيعًا، الذي يعرفه الجميع بحُسن الخُلق وقُدرة الرجال على تحمل المسئولية بعد وفاة والده قبل أربع سنوات، فيما كان الجو شديد الحرارة والحُزن على حد سواء، لكن ذلك لم يمنع أغلب المُشيعين من محاولاتهم لمس الجُثمان، أو حتى نيل جانب من حمله إلى مثواه الأخير، في جنازة امتدت لنحو الساعة بين الصلاة والتشييع.
طعن-بالسكين

إخلاء سبيل أم قتلت طفلها «اللعبي» في الشرقية

أصدر المستشار حازم بشير، رئيس محكمة جُنح الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإخلاء سبيل ربة منزل تُدعى «جميلة»، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل طفلها داخل منزلها بقرية «هرية رزنة» التابعة لدائرة المركز، بسبب «شقاوته» ورفضه المذاكرة، حيث تصادف وجود سكين المنزل في يدها وقت تعنيفها للصغير، لينتهي الأمر بإصابته بطعنة نافذة بقلبه أودت بحياته، بينما استأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل، أمس السبت، قبل أن يؤيد القاضي القرار من جديد.
طعن

ضربته في قلبه.. إخلاء سبيل أم قتلت طفلها في الشرقية

أصدر المستشار عبدالناصر علي، رئيس محكمة جُنح الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإخلاء سبيل ربة منزل تُدعى «جميلة»، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل طفلها، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، داخل منزلها بقرية «هرية رزنة» التابعة لدائرة المركز، لا لشيء إلا لأجل «شقاوته» ورفضه المذاكرة، حيث تصادف وجود سكين المنزل في يدها وقت تعنيفها للصغير، لينتهي الأمر بإصابته بطعنة نفاذة بقلبه أودت بحياته.
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