الأمن يحدد هوية قتلة النقيب عمر ياسر بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

النقيب عمر ياسر

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، عن جهود فريق البحث الجنائي الذي قاده اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام، لضبط الجناة المتهمين بقتل الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع للمديرية، والذي استشهد إثر طلق ناري بالعنق تعرض له على أيديهم، وذلك حال مطاردتهم بعدما سرقوا سيارة مواطن بطريق «بلبيس – أبو حماد»، إذ أفاد المصدر بأن فريق البحث تمكن من تحديد هوية الجناة، وجاري ضبطهم وتقديمهم للعدالة.

ومع الساعات الأولى من صباح أمس السبت، استشهد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، بطلق ناري من لصوص، مجهولي الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة مواطن على طريق «بلبيس – أبو حماد»، وانتقلت قوة من مباحث مركز الشرطة برفقة صاحب البلاغ إلى مكان الواقعة، إلا أنه وحال نزول القوات لضبط