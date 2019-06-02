السجن المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «هيروين»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

هيروين - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق ونقاش ومقاول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، وذلك لاتهامهم في القضية رقم 1578 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، بقصد الإتجار، فضلا عن حيازة سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، وذخيرة حية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تعود تفاصيل القضية ليوم الإثنين 4 فبراير الماضي، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كل: «إسلام م»، 34 عاما، سائق، و«عارف ح»، 27 عاما، نقاش، و«عبد الرحمن م»، 38 عاما، مقاول بحوزتهم كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، تزن 39.15 جرام،