جريمة

كواليس سرقة فيلا ابنة أحمد شوبير في كومباوند الأكابر

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
سرقة - تعبيرية
سرقة - تعبيرية
تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعدما حضر زوجها إلى قسم شرطة أول اكتوبر، صباح اليوم الأحد، وحرر محضرا أكد خلاله أن زوجته اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية من غرفة النوم في ظروف غامضة، وطلب حضور فريق من المباحث للمعاينة والوقوف على ملابسات الأمر، إذ انتقلت قوة من القسم تحت إشراف المقدم إسلام المهداوي رئيس وحدة مباحث قسم أول أكتوبر ومعاونه النقيب محمد الصعيدي.
وكشفت المعاينة والفحص المبدئي عن أن الفيلا محل الواقعة داخل كومباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وأن "سلمى" كانت تحتفظ بمشغولاتها الذهبية داخل خزينة صغيرة بغرفة نومها، واكتشافها صباح اليوم اختفاء 3 خواتم ذهبية. وثُبت بالمعاينة أيضا عدم وجود كسر في باب الخزينة، وأن طريقة فتحها شرعية بواسطة المفتاح الخاص بها،
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هيروين

السجن المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق ونقاش ومقاول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، وذلك لاتهامهم في القضية رقم 1578 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، بقصد الإتجار، فضلا عن حيازة سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، وذخيرة حية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
النقيب-عمر-ياسر (3)

الأمن يحدد هوية قتلة النقيب عمر ياسر بالشرقية

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، عن جهود فريق البحث الجنائي الذي قاده اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام، لضبط الجناة المتهمين بقتل الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع للمديرية، والذي استشهد إثر طلق ناري بالعنق تعرض له على أيديهم، وذلك حال مطاردتهم بعدما سرقوا سيارة مواطن بطريق «بلبيس – أبو حماد»، إذ أفاد المصدر بأن فريق البحث تمكن من تحديد هوية الجناة، وجاري ضبطهم وتقديمهم للعدالة.
انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي» أسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان/ إدفو"، أمام مدخل مدينة إدفو، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وكانت شرطة النجدة بأسوان، تلقت منذ قليل، إخطارا بالحادث، على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت أيضا بانتقال رجال المرور لرفع أنقاض السيارة المنقلبة لتسيير الحركة المرورية.
بانجو (3)

سقوط 7 من مروجي «بانجو العيد» في قبضة أمن الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط مروجي مخدر البانجو قبل عيد الفطر في شمال الدقهلية. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 7 متهمين بينهم تشكيل عصابي من 4 أفراد، وعثر بحوزتهم على 18 لفافة بانجو متنوعة الأحجام، و5 أسلحة نارية مختلفة الأنواع في مركز المنزلة. تلقى اللواء محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات مؤكدة إلى الرائد أحمد خضير، رئيس مباحث المنزلة، عن تشكيل عصابي من 4 أشخاص، تخصصوا في الترويج لمخدر البانجو.
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جمارك-مطار -القاهرة(1)

إحباط تهريب ذهب مرصع بالألماس في مطار القاهرة

في ضربة جديدة نجح رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في إحباط محاولة راكب لتهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، وتحديدا الصالة رقم 3، واشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب من أصل مصري ويحمل جواز سفر أمريكيا عند مروره بالخط الأخضر، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مأمور الفحص، وأفاد بوجود أجسام غريبة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

مباحث أكتوبر تشن حملة تفتيشية على الشقق المفروشة

أعدت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
خطف طفل

غدر الصحاب.. حكاية صداقة انتهت بخطف طفل

علاقة صداقة توطدت أواصرها سريعا بين مقاول وسباك وامتدت إلى علاقة عمل فتشارك الصديقان في مجال أعمال البناء والمقاولات، اتفقا على أن تكون الشفافية في التعامل هي السبيل لضمان نجاح شراكتهما واستمرارها مستقبلا إلا أن هناك خلافا وقع بينهما عصف بالاتفاق، طالب السباك شريكه بسداد مبلغ مالي أقرضه إياه منذ فترة إلا أن الأخير اتخذ من المماطلة والمرواغة نهجا، دون التزامه بأي موعد يحدده لدفع الأموال فاستشاط السباك غضبا وسيطرت عليه رغبة في الانتقام واستعادة الأموال.
جثه-في-ارض-زراعيه

المؤبد والمشدد للمتهمين بخطف وقتل سمسار أكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد والمشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل فريد شوقي سمسار أكتوبر، وجاء بمنطوق الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات في جلسة عاجلة.
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