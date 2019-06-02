كواليس سرقة فيلا ابنة أحمد شوبير في كومباوند الأكابر

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

سرقة - تعبيرية

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعدما حضر زوجها إلى قسم شرطة أول اكتوبر، صباح اليوم الأحد، وحرر محضرا أكد خلاله أن زوجته اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية من غرفة النوم في ظروف غامضة، وطلب حضور فريق من المباحث للمعاينة والوقوف على ملابسات الأمر، إذ انتقلت قوة من القسم تحت إشراف المقدم إسلام المهداوي رئيس وحدة مباحث قسم أول أكتوبر ومعاونه النقيب محمد الصعيدي.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي عن أن الفيلا محل الواقعة داخل كومباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وأن "سلمى" كانت تحتفظ بمشغولاتها الذهبية داخل خزينة صغيرة بغرفة نومها، واكتشافها صباح اليوم اختفاء 3 خواتم ذهبية. وثُبت بالمعاينة أيضا عدم وجود كسر في باب الخزينة، وأن طريقة فتحها شرعية بواسطة المفتاح الخاص بها،