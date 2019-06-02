رياضة

«انستجرام» يحذف حساب مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
كنزي
كنزي
حذف موقع "انستجرام"، حساب عارضة الأزياء الروسية كينزي ولانسكي، التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، وهي شبه عارية، من أجل الترويج لموقع لصديقها على شبكة الإنترنت، إذ وصل حساب الفتاة الروسية بعد الواقعة إلى 2 مليون ونصف المليون متابع، وجاء إغلاق حساب الفتاة بعد تعرضه للاختراق حسبما أعلنت في فيديو لها بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واقتحمت المشجعة ملعب واندا ميتروبيوليتانو، الذى احتضن نهائى بطولة دورى الأبطال بين ليفربول وتوتنهام، في المباراة التي انتهت بتتويج الريدز بذات الأذنين.
وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزا ثمينا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي أوريجي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في تمام التاسعة مساءً، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد،
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محمد-صلاح (2)

مفاجأة.. صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يوفا" اليوم الأحد عن القائمة المثالية لموسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 – 2019، والتي توج بها فريق ليفربول الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخ الريدز، وشهدت القائمة غياب الفرعون المصري محمد صلاح عن القائمة المثالية للتشامبيونزليج، على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب بقيادة ليفربول للتتويج باللقب الأعرق في أوروبا بتسجيله هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء بشباك توتنهام ليصبح أول لاعب مصري وثاني لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر.
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الأهلي يوضح سبب اعتزال قائدة فريق اليد

أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على أن مي هشام قائدة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي تقدمت بطلب للجهاز الفني للاعتزال واعتبار الموسم المنقضي هو الأخير لها داخل جدران القلعة الحمراء. وقال عبد الرؤوف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عصر اليوم الأحد، إن طلب اللاعبة وصله بالفعل وسيتم عرضه على مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل وتكريم اللاعبة بالشكل الذي يليق بتاريخها، مؤكدًا أنها واحدة من نجوم النادي الذين قدموا الكثير لخدمته وإسعاد جماهيره.
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كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري الأبطال

وصل منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وهداف كتيبة الريدز لـ مدينة ليفربول الانجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير، حيث نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب الأتي : " العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية".
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تتويج-ليفربول‎ (3)

كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري الأبطال

وصل منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وهداف كتيبة الريدز لـ مدينة ليفربول الانجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير، حيث نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب الأتي : " العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية".
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تشكيل ليفربول وتوتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، اليوم السبت، صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 - 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني بوكوتينيو، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، إذ أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز تشكيل فريقه لخوض نهائي دوري الأبطال فيما كشف الأرجنتيني هو الأخر عن تشكيل فريقه أمام الريدز.
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ماذا قال محمد صلاح لـ«ميلنر» بعد إقصاء برشلونة؟

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد العودة التاريخية للريدز أمام برشلونة الإسباني، واحتفل الفرعون المصري بتأهل فريقه، داخل غرف خلع ملابس الريدز؛ حيث قال لجيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول وقائد الفريق، خلال الاحتفالات: "هل كنت تخطط للذهاب إلى عطلة؟"، في إشارة إلى صعوبة عودة ليفربول أمام البارسا، حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.
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مشجع ليفربول يكتب اسم «أوريجي» على جسده

قام أحد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي بكتابة اسم المهاجم البلجيكي للفريق ديفوك أوريجي على جسده كوشم، بعد أن سجل هدفين يوم أمس في مباراة الريدز أمام برشلونة في مباراة إياب دور النصف نهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث كانت مباراة الإياب قد انتهت بفوز فريق برشلونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي على استاد كامب نو معقل الفريق الكتالوني، علمًا بأن ليفربول تأهل للمباراة النصف نهائية على حساب فريق بورتو البرتغالي بنتيجة (6-1) بمجموع المباراتين.
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