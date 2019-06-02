تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات كابول

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

داعش - صورة أرشيفية

لم تكد تمر سوى ساعات على حادث التفجيرات الثلاثة التي وقعت، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار الأول سببه قنبلة كانت مثبتة في أتوبيس يقل طلاب جامعيين، وبعد ذلك بحوالي ثلث الساعة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق في ذات المنطقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وفي ذات السياق، صرح وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، بأن 24 شخصا، بينهم 4 سيدات، أصيبوا في الهجمات، بينما قتل شخص واحد على الأقل في موقع الانفجارات، ولفظ الثاني أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.من ناحية أخرى، تمكنت شرطة محافظة نينوى في العراق، مايو الماضي، من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش"