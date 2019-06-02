إرهاب

تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات كابول

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
لم تكد تمر سوى ساعات على حادث التفجيرات الثلاثة التي وقعت، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار الأول سببه قنبلة كانت مثبتة في أتوبيس يقل طلاب جامعيين، وبعد ذلك بحوالي ثلث الساعة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق في ذات المنطقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وفي ذات السياق، صرح وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، بأن 24 شخصا، بينهم 4 سيدات، أصيبوا في الهجمات، بينما قتل شخص واحد على الأقل في موقع الانفجارات، ولفظ الثاني أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.من ناحية أخرى، تمكنت شرطة محافظة نينوى في العراق، مايو الماضي، من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش"
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عمر-البشير (4)

ما مستقبل الحركة الإسلامية بعد الإطاحة بالبشير؟

تثار التساؤلات حول مستقبل الحركة الإسلامية بالسودان، وحزب المؤتمر المنبثق منها، بعدما حكم ممثلها في السلطة عمر البشير، البلاد لثلاثة عقود، انتهت بالإطاحة به بعد انتفاضة شعبية اندلعت في ديسمبر الماضي، وتطورت الأحداث بعدها، لتصل لذروتها في 11 أبريل، حيث استجاب عوض بن عوف وزير دفاع البشير، لمطالب الجماهير بالتدخل لإزاحته.. ولم يصدر بحق الحركة أي قرارات من المجلس العسكري الحاكم، لحظرها أو عزل أعضائها بأجهزة الدولة، وسط صمت قادتها تجاه الأحداث السياسية التي مر بها السودان مؤخرا، بينما بدأت كيانات جديدة سياسية تنبثق منها، وتعلن عن نفسها، برؤى مشابهة.
عمر-البشير (8)

وقائع حُكم الإخوان في السودان: مذابح وتقسيم البلاد

حكمت الحركة الإسلامية، وهي التيار الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين، السودان لثلاثة عقود مستمرة، عبر مُمثلها وأبرز كوادرها الضابط السابق عُمر محمد حسن البشير، ليظل قابعًا على السلطة كُل هذه السنوات الطويلة، ساعيا لترسيخ سلطاته بوسائل متعددة كان عنوانها الرئيسي محو كُل معارض لسياسته، وإدخال البلد في كم من الحروب الداخلية والخارجية، متزامنا كُل ذلك مع انهيار الأوضاع الاقتصادية. وكان العامل الرئيسي للحركة الإسلامية في تمرير هذه السياسات التي أدت لثورة شعبية أطاحت بحُكم البشير هو استخدام الشريعة الإسلامية من أجل كسب ود الشعب دوماً وتمرير سياسته.
أطفال-داعش

العراق يسلم أنقرة 188 طفلا تركيا أعضاء في داعش

قال متحدث قضائي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأربعاء، إن العراق سلم أنقرة أكثر من 188 طفلا تركيا هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، موضحا أن التسليم تم في مطار بغداد وحضره مسؤولون من السلطة القضائية العراقية حتى صعد الأطفال إلى الطائرة التي ستأخذهم إلى بلدهم، وأن محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق.
الشرطة الاندونيسية

إندونيسيا تحبط مخططا لاغتيال 4 مسؤولين بينهم وزير

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لاغتيال 4 مسؤولين أمنيين كبار، بينهم وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس. وذكرت السلطات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن 6 أشخاص، أوقفوا قبل تنفيذ مخططهم، باغتيال المسؤولين وأحد كبار مسؤولي الانتخابات في مسعى لإدخال البلاد في فوضى، مشيرة إلى أن زعيم المجموعة أوقف قرب موقع أحداث الشغب وبحوزته بندقية، كما أوقفت الشرطة 10 أشخاص متهمين بنشر أنباء كاذبة وإشاعات حول أعمال الشغب، وهي جريمة بموجب قانون المعلومات الإلكتروني الإندونيسي.
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أطفال-داعش

العراق يسلم أنقرة 188 طفلا تركيا أعضاء في داعش

قال متحدث قضائي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأربعاء، إن العراق سلم أنقرة أكثر من 188 طفلا تركيا هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، موضحا أن التسليم تم في مطار بغداد وحضره مسؤولون من السلطة القضائية العراقية حتى صعد الأطفال إلى الطائرة التي ستأخذهم إلى بلدهم، وأن محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق.
منفذى-تفجيرات-سريلانكا (2)

من هو زهران هاشم العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا؟

رجل أسمر في أول الأربعينيات، ذو لحية طويلة، ورداء أبيض يرتديه في خُطبه النارية المتشددة، التي كان يطل من خلالها "زهران هاشم" العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، على متابعيه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، كما كان حساب باسم "الغربة ميديا" التابع لتنظيم داعش ينشر خطبه المحرضة، ويعتبر من أشهر المحاضرين في جماعة التوحيد الوطنية المتورطة في سلسلة التفجيرات الأخيرة التي ضربت سريلانكا في 21 أبريل الماضي، صباح عيد الفصح، وخلفت نحو 321 قتيلا، وأكثر من 520 مصابا.
داعش

هل ينتقل داعش إلى الجزائر والسودان؟

جدد ظهور أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في الفيديو الأخير، التساؤلات حول الخطط القادمة للتنظيم، في ظل انحسار نفوذه داخل العراق وسوريا، وانتقال أعداد كبيرة منه خارج هذه الدول، وسط معلومات مُسربة عن استعدادات جديدة من جانب التنظيم للانتقال إليها، والتمركز داخلها.. وهذه الدول هي الجزائر والسودان اللتان أشار لهما تقرير حديث منشور في صحيفة الجارديان البريطانية، وربط بين ما فعلته داعش في الأيام الأولى لانتفاضة العراقيين ضد صدام حسين، ساعين لاستغلال الأوضاع الأمنية لتعزيز وجودهم في تلك الدول، وإحدث ثغرات كُبرى داخلها.
داعش (2)

بدم بارد.. «داعش» يذبح 8 عراقيين من أسرة واحدة

لا حرمة للشهر الكريم، لدى عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذي يزعم أنه يتحرك لإقامة "دولة إسلامية"، إذ أقدم بضع أنفار من هؤلاء الإرهابيين بدم بارد على ذبح 8 عراقيين من أسرة واحدة، حيث اقتحمت عناصر من التنظيم المجرم "منزل مختار بمنطقة الكوار الواقعة على الساحل الأيمن من الموصل، وقامت بذبح المختار وزوجته وأولاده الستة"، بحسب ما أكده مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، في تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز"، لافتا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي.
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