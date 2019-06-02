تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات كابول
٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
داعش - صورة أرشيفية
لم تكد تمر سوى ساعات على حادث التفجيرات الثلاثة التي وقعت، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار الأول سببه قنبلة كانت مثبتة في أتوبيس يقل طلاب جامعيين، وبعد ذلك بحوالي ثلث الساعة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق في ذات المنطقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وفي ذات السياق، صرح وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، بأن 24 شخصا، بينهم 4 سيدات، أصيبوا في الهجمات، بينما قتل شخص واحد على الأقل في موقع الانفجارات، ولفظ الثاني أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.من ناحية أخرى، تمكنت شرطة محافظة نينوى في العراق، مايو الماضي، من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش"
وفي ذات السياق، صرح وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، بأن 24 شخصا، بينهم 4 سيدات، أصيبوا في الهجمات، بينما قتل شخص واحد على الأقل في موقع الانفجارات، ولفظ الثاني أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.
من ناحية أخرى، تمكنت شرطة محافظة نينوى في العراق، مايو الماضي، من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالي البلاد.
وتمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذي عمل أيضا في "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف في بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء. وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة في منطقة حي السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة. (التفاصيل)