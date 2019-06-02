ترامب يتدخل في أزمة البريكست: يجب إنهاء هذه الصفقة

تحرير:رويترز ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

دونالد ترامب

آمال كبيرة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته، غدا الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية، إذ سبق الزيارة تصريحات لترامب قلل فيها من جهود تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي قدمت استقالتها منذ أيام، لفشلها في التوصل إلى حل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما تطرقت تصريحات ترامب إلى مطالبة ماي بأن تكون أكثر صرامة في التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، التي أعلنت أمريكا مؤخرا عن منع برنامج التشغيل "أندرويد" عن أجهزتها، في ظل أزمة مستمرة بين الصين وأمريكا حتى الآن.

ويحمل ترامب مطالب منها أمله في أن يكون خليفة ماي، مؤيدا بشدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حتى أنه صرح في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" بأن زعيم بريطانيا المقبل يتعين عليه أن يرسل نايجل فاراج المؤيد بشدة للانسحاب، لإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "على بريطانيا الخروج من الاتحاد هذه العام".وذكر