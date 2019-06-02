إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

أصيب رجل وزوجته و3 من أبنائهم، اليوم الأحد، بكدمات وكسور متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وذلك إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق بياض في محافظة بنى سويف، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في داخلها 5 أفراد من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة.

وتبين أن المصابين هم: الأب ويدعى كامل جعفر كامل، 40 سنة، أعمال حرهة مصابا بسحجات بجميع الجسم، وزوجته ملاك شعبان محرم، 35 سنة، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وأبنائهم محمد، 8 سنوات، مصابا بجرح بالرأس حوالى 10 سم، محمود، 12 سنة، مصابا بكسر بالساعد الأيمن، إسراء، 16 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمون