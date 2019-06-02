رياضة

الأهلي يفسخ تعاقده مع 7 لاعبين من فريق اليد

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
فريق يد الأهلي
فريق يد الأهلي
فسخ النادي الأهلي تعاقده مع محمد إبراهيم قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بالتراضي، بناءً على طلب اللاعب، وبعد أن تم الاتفاق على إنهاء العلاقة دون قيد أو شرط، فيما لم يحدد اللاعب وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال والاتجاه الى مجال الإدارة أو التدريب. وأكد مدير النشاط الرياضي رؤوف عبدالقادر، على تقدير النادي الكامل لما قدمه إبراهيم على مدار سنوات طويلة امتدت لأكثر من 25 عاما، حقق خلالها أكثر من 24 بطولة محلية ودولية، وكان مثالا يحتذى به كأحد الكباتن التاريخيين للنادي.
وأضاف عبدالقادر: "أيضا أبلغنا هادي رفعت حارس مرمى الفريق، بتوجيه الشكر له، هو أيضا حارس مرمى كبير وقدم الكثير للفريق خلال سنوات طويلة، كما أنه قدم الكثير لمنتخب مصر". وتابع: "قمنا أيضا بالاستغناء عن عمر الوكيل (بكار)، وأحمد حسام، ومصطفى خليل، بالإضافة إلى انتهاء تعاقد عمرو القليوبي (باجيو)، وأحمد عبدالرحمن". من
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أحمد أحمد يفجر مفاجأة حول لقاء الوداد والترجي

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طه إسماعيل يكشف دور لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، تفاصيل أول اجتماع للجنة، عصر اليوم الأحد، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، موضحا أن الجلسة عقدت بحضور الخطيب، وشهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة
مى-هشام-قائدة-يد-الأهلى

الأهلي يوضح سبب اعتزال قائدة فريق اليد

أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على أن مي هشام قائدة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي تقدمت بطلب للجهاز الفني للاعتزال واعتبار الموسم المنقضي هو الأخير لها داخل جدران القلعة الحمراء. وقال عبد الرؤوف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عصر اليوم الأحد، إن طلب اللاعبة وصله بالفعل وسيتم عرضه على مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل وتكريم اللاعبة بالشكل الذي يليق بتاريخها، مؤكدًا أنها واحدة من نجوم النادي الذين قدموا الكثير لخدمته وإسعاد جماهيره.
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لجنة ثلاثية بالأهلي للتخطيط لقطاع كرة القدم

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من المجلس بشئون كرة القدم تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو، جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيالا كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي. وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.
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الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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