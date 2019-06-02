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رامز جلال ينتقم لـ100 مليون مصري ويعذب هيكتور كوبر

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
رامز في الشلال
رامز في الشلال
في حلقة اليوم الأحد، الثامن والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، كابتن هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني السابق، وكان بصحبته المترجم محمود فايز، وفي بداية المقلب وفي أثناء نزول كوبر من الطائرة علق رامز قائلا: "هجيب حق الشعب المصري كله منك يا كوبر"، وفي مقلب انهيار الكوبري صرخ رامز قائلا: "افتحوا الكوبري"، مضيفا: "انقذه بسرعة ولا أسيبه"، وكرر جملته الأخيرة أكثر من مرة.
وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى
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«شقة فيصل»28| وفاة أبو حبيبة وميزو يصبح مغنيا مشهورا

انطلقت الحلقة الـ28 من مسلسل «شقة فيصل»، بوفاة «أبو حبيبة» صاحب محل التصوير، يجسده محمد محمود، بعد أن علم بوفاة ابنته، وأخذ أهل الحارة العزاء فيه، فيما كلف «زغللة» يجسده أحمد فتحي، (هانى) ابن «أيمن ريموت» يجسده وائل نور، بتوزيع شرائط المخدر لطلاب الجامعة، فيما تعرف «ميزو» على شاعر وملحن جديد، جاء إليه لكي يتعاونا معه، وبالفعل أخذ يسجل ثالث أغنية له، ومن هنا أصبح «ميزو» مطلوبا فى كل الأفراح التي تقام فى منطقة فيصل، ونال شهرة واسعة وبعد أن كان عاطل بلا عمل، أصبح ليس لديه وقت لقبول جميع الأفراح والمناسبات التي تأتيه ليغني فيها.
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«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
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الحلقة الـ27 «سوبر ميرو».. اختطاف إيمي سمير غانم

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رامز في الشلال.. انهيار شهيرة في مواجهة الغوريلا

في حلقة اليوم السبت، السادس والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة المعتزلة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، وفي أثناء المقلب حين تقف شهيرة على أعلى الكوبري، سقطت من فوقه، وبدأت في الصراخ بشدة، ومن ثمّ بدأ الجزء الثاني في المقلب إذ انحدر القارب بين الصخور، وبدأ المملثون في الصراخ، لادخل شهيرة في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، كما أصيبت بالانهيار حين واجهت الغوريلا.
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رامز في الشلال.. إسماعيل يوسف: خرجوني هموت (فيديو)

في حلقة اليوم الخميس، الخامس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الكابتن إسماعيل يوسف لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وفي الجزء الثاني من البرنامج في أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، ليدخل يوسف في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربه للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرض اللاعب السابق لصدمات عنيفة، ما دفعتها للصراخ بشدة، قائلا: "خرجوني من هنا هموت حرام عليكم".
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رامز جلال عن ندى بسيوني: من علمني حرفا عملت فيه مقلب

في حلقة اليوم الثلاثاء، الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة ندى بسيوني، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منها بوصفه لها: بـ"الفنانة الآنسة والمدام والمطلقة"، وخلال استقبال المذيعة لندى وإعطائها طوقا من الورود، علق رامز: "حينما يلتقي الورد مع الندى"، وأشار رامز إلى أن ندى كانت تدرس له، وسخر قائلا: "ندى بسيوني كان أستاذتي، ومن علمني حرفا عملت فيه مقلب".
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رامز جلال يوقف حلقة طارق الشناوي ويوجه رسالة للجمهور

في حلقة اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الناقد الفني، وفي أثناء مقلب انحدار القارب بين الشلالات والصخور سقط الشناوي وكاد أن يغرق وبدأ الممثلون في الصراخ بشكل هستيري، حتى تم إنقاذه، وبعد ذلك أوقف رامز الحلقة، وظهر صوته يقول: "أعزائي المشاهدين اللي حصل في الجزء الجاي من الحلقة مش هينفع يتحكي، لكن ينفع بس أنكم تشوفوه زي ما هو، بس عايز أقول على 3 حاجات".
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