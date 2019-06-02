رامز جلال ينتقم لـ100 مليون مصري ويعذب هيكتور كوبر

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

رامز في الشلال

في حلقة اليوم الأحد، الثامن والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، كابتن هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني السابق، وكان بصحبته المترجم محمود فايز، وفي بداية المقلب وفي أثناء نزول كوبر من الطائرة علق رامز قائلا: "هجيب حق الشعب المصري كله منك يا كوبر"، وفي مقلب انهيار الكوبري صرخ رامز قائلا: "افتحوا الكوبري"، مضيفا: "انقذه بسرعة ولا أسيبه"، وكرر جملته الأخيرة أكثر من مرة.

وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى