رفع إيقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

شيرين

أعلنت نقابة الموسقيين، مساء اليوم الأحد، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحفظ التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها المقامة بدولة البحرين، حيث قالت في شهر مارس الماضي: "أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن". وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبد الوهاب عبر المحامي الخاص بها، الدكتور حسام لطفي، كالآتي: "السيدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".

يذكر أن هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر قرارًا بوقف شيرين عن الغناء، وذلك بعدما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه شيرين بالتحريض على مصر، والإساء للدولة، واستعداء منظمات أجنبية على البلاد.وقال هاني شاكر، في بيانه حول تلك الأزمة: "ستظل نقابة المهن الموسيقية درعا من دروع الوطن