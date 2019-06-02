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رفع إيقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
شيرين
شيرين
أعلنت نقابة الموسقيين، مساء اليوم الأحد، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحفظ التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها المقامة بدولة البحرين، حيث قالت في شهر مارس الماضي: "أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن". وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبد الوهاب عبر المحامي الخاص بها، الدكتور حسام لطفي، كالآتي: "السيدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
يذكر أن هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر قرارًا بوقف شيرين عن الغناء، وذلك بعدما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه شيرين بالتحريض على مصر، والإساء للدولة، واستعداء منظمات أجنبية على البلاد.وقال هاني شاكر، في بيانه حول تلك الأزمة: "ستظل نقابة المهن الموسيقية درعا من دروع الوطن
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ليدي جاجا تتعرض لموقف محرج على المسرح (فيديو)

تعرضت مغنية البوب الأمريكية ليدي جاجا لموقف محرج على خشبة المسرح، حيث تفادت بأعجوبة سقطة مؤلمة خلال أدائها عرضا حيا على مسرح مدينة لاس فيجاس الأمريكية. وسجل واحد من جمهور ليدي جاجا، الذين حضروا الحفلة، مقطع فيديو للمغنية وهي تتأرجح على المسرح محاولة أن تحافظ على توازنها خلال أدائها بعض الحركات الراقصة، كي لا تسقط من فوق المسرح. وخلال غناء "جاجا" أغنية Judas وأدائها استعراضا راقصا انزلقت قدمها بسبب حذائها ذي الكعب العالي، وكادت تقع لولا أن ساعدها الراقصون المصاحبون لها على المسرح في استعادة توازنها.
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قبل حفل العيد.. أنغام في المستشفى بسبب وعكة صحية

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من هو «دان رينولدز» نجم حفل نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ملعب واندا "متروبوليتانو"، حيث تقام مباراة الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ومواطنه وغريمه توتنهام. وقبل انطلاق صافرة حكم المباراة لبدء المباراة النهائية، قدّم فريق الروك الأمريكي "Imagine Dragons"، عرضا غنائيا راقصا، ووقع اختيار الفريق من قِبل شركة "بيبسي" الراعية، لتقديم الحفل الذي يذاع عبر 200 دولة حول العالم، إذ يتمتع بصيت كبير بعد فوزه بعديد الجوائز وتضمين أغانيه في سلسلة ألعاب شركة كونامي "PES".
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السيد-البدوى (3)

«كينج توت» ترصد مكافأة لمن يعثر على السيد البدوي

استغاثت شركة "كينج توت" للإنتاج الفني للمنتج عصام شعبان، بالرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضد السيد البدوي محمد شحاتة رئيس حزب الوفد السابق وابنته منى السيد البدوي بعد اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان مدير شركة "كينج توت ستوديوز"، والتلاعب في التوقيعات على الشيكات على نحو يحول دون صرفها، فأصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، في 17 يناير 2018، حكما عليه بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وعلى الرغم من أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ، إلا أن المتهمين ما زالا هاربين.
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