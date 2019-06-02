تعرف على تفاصيل أغنية رامي صبري الجديدة «أنا بابا»

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

رامي صبري

قرر المطرب رامي التواجد وسط جمهوره في موسم عيد الفطر القادم بطرحه أولى أغاني ألبومه الجديد وتحمل اسم "أنا بابا"، وذلك أول أيام العيد، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وهي إحدى أغنيات الألبوم الجديد "فارق معاك" الذي يضم 12 أغنية، من إنتاج نجوم ريكوردز. وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.

كانت آخر أغنيات رامي صبري بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها في بيروت مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكساج وماستر جلال الحمداوي، وتخطت الأغنية حاجز المليون بعد مرور 4 أشهر من طرحها. ويستعد رامي صبري لإحياء أولى حفلاته الغنائية في السعودية يوم 10 يونيو