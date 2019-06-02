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تعرف على تفاصيل أغنية رامي صبري الجديدة «أنا بابا»

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
رامي صبري
رامي صبري
قرر المطرب رامي التواجد وسط جمهوره في موسم عيد الفطر القادم بطرحه أولى أغاني ألبومه الجديد وتحمل اسم "أنا بابا"، وذلك أول أيام العيد، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وهي إحدى أغنيات الألبوم الجديد "فارق معاك" الذي يضم 12 أغنية، من إنتاج نجوم ريكوردز. وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.
كانت آخر أغنيات رامي صبري بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها في بيروت مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكساج وماستر جلال الحمداوي، وتخطت الأغنية حاجز المليون بعد مرور 4 أشهر من طرحها. ويستعد رامي صبري لإحياء أولى حفلاته الغنائية في السعودية يوم 10 يونيو
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شيرين وحسام حبيب

هل حسام حبيب وشيرين ينتظران مولودهما الأول؟

صورة نشرها الطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، لنجله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها، ورغم كونه لم يبدِ أي تعليق عليها، إلا أن الجمهور تداولها وتوقع أن شيرين تنتظر مولودها الأول، وبينما هو لم يُعلق، هنأه أصدقاؤه لقرب مجيء حفيده، على الرغم من عدم تأكيد الثنائي حقيقة صحة الحمل من عدمه. وكان حسام حبيب تحدث عن الإنجاب، وقال إنه يؤمن بأنه رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الإنجاب عاما أو عامين من الزواج، ولكنه "يحب المفاجآت الربانية"، وذلك خلال استضافته فى برنامج "عائشة شو".
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رفع إيقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء

أعلنت نقابة الموسقيين، مساء اليوم الأحد، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحفظ التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها المقامة بدولة البحرين، حيث قالت في شهر مارس الماضي: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن". وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبدالوهاب عبر المحامي الخاص بها، الدكتور حسام لطفي، كالآتي: "السيدة الفنانة شيرين عبدالوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
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تنافس بـ7 نجوم.. خريطة حفلات «روتانا» في عيد الفطر

مواكبة من شركات الإنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، لجميع المناسبات المهمة، وانطلاقًا من حضورها الفعّال في مختلف البلدان ومع مختلف الفئات في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، كشفت إدارة "روتانا" عن خارطة حفلاتها في عيد الفطر المبارك لعام 2019. ففي الكويت، وتحديدًا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، سيقام في عيد الفطر حفلان، الأول، يوم الأربعاء 5 يونيو، ويجمع المطرب عبدالله الرويشد، والنجمة أسما لمنّور، ويعد هذا الحفل هو الأول للرويشد بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر والكسر الذي أصابه في كتفه، كما يعد الحفل الأول لأسما في المركز.
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مسرحية-اليس-في-بلاد-العجائب

«البالون» يعرض «أليس في بلاد العجائب» احتفالا بالعيد

احتفالًا بعيد الفطر المبارك، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحى الاستعراضي "أليس فى بلاد العجائب" في موسمه الثاني، بداية من ثانى أيام العيد، ويستمر يوميًا باستثناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك ضمن مشروع إعادة تقديم العروض الناجحة، والمتميزة التى تنتجها الجهات التابعة لقطاعات وزارة الثقافة، حيث حقق العرض المسرحي في موسمه الأول نجاحات كبيرة، وحصد إيرادات عالية، كما أشاد به كبار النقاد والمسرحيين.
انغام

قبل حفل العيد.. أنغام في المستشفى بسبب وعكة صحية

نشرت الفنانة أنغام، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورة أثناء تلقيها العلاج ويبدو أنها من داخل إحدى المستشفيات. ولم تفصح عن عن سبب الوعكة الصحية، ولكنها أكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل. وكان آخر ظهور لأنغام مشاركتها في برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور".
فيلم-حملة-فرعون

السبكي يحدد موعد العرض الخاص لـ«حملة فرعون»

يقيم المنتج محمد السبكي، العرض الخاص لفيلمه الجديد "حملة فرعون" المقرر طرحه للمنافسة في سباق عيد الفطر السينمائي، وذلك بعد غد الإثنين، في أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور فريق عمل الفيلم ومنهم عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير. أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكي الفيلم الشهير «العظماء السبعة»، ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones.
بلاك-تيما

طرح ألبوم «لون الكاكاو» لـ«بلاك تيما» في عيد الفطر

قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح ميني ألبوم جديد باسم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، في عيد الفطر، على قناة "موسيقى تي في" بموقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب"، إضافة إلى عدد كبير من متاجر الشراء ومنها "آيتونز، أنغامي، ديزر ، سبوتيفاي، موسيقى ستور". الميني ألبوم يضم 5 أغان متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لبلاك تيما، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.
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