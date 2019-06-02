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قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية

تحرير:وكالات ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري
محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري
أعلنت دولة قطر عن تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية، وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأمر بأن بعض بنود القمتين تتعارض مع السياسة الخارجية لقطر، قائلا: "بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور فيهما، قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن، كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران"، وذلك بحسب تصريحات أوردها تلفزيون العربي، اليوم الأحد، ونقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأصدرت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة بيانا ختاميا، من 9 بنود. وبحسب وكالة الأنبا السعودية «واس»، استعرض المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الطارئة، ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة
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احتجاجات-الجزائر (6)

قرار جديد في الجزائر يدفع بخروج المتظاهرين للشوارع

خرج المتظاهرون في شوارع الجزائر، اليوم الأحد، مطالبين الرئيس عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، بالاستقالة، وذلك بعدما أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في وقت سابق اليوم، تمديد عهدة الرئيس المؤقت، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، موضحا أن أمر تحديد موعد جديد للتصويت يرجع إلى الرئيس، كما أن عدد المرشحين القليل سبب لإلغاء التصويت الذي لو أجري سوف يقتصر على شخصين، جاء ذلك في بيان تم بثه عبر التلفزيوني الحكومي الجزائري ونقله موقع "بي بي سي" بالعربية.
نتنياهو

نتنياهو يهدد السوريين: الضربات القادمة أقوى بكثير

علق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الغارة التي شنتها طيران جيشه، فجر اليوم الأحد، على عدد من الأهداف العسكرية داخل الأراضي السورية، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين أثناء تصدي الدفعات الجوية في دمشق للهجوم الصاروخي، إذ قال نتنياهو، إنه أعطى الأوامر ?لتنفيذ الغارة بعد مشاورات أمنية، بناء على طلب شخصي منه، موضحا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها للجيش الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".
اقتحام المسجد الأقصى 1

الأقصى يستغيث.. جنود الاحتلال ومستوطنون يعتدون على المعتكفين

أصيب صباح اليوم الأحد، عدد من المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، بجروح متفاوتة، خلال اعتداء قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اعتراضهم اقتحامات استفزازية للمستوطنين، وقال شهود عيان، إن القوة اقتحمت الأقصى، وداهمت المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة، إلا أنها عادت وانسحبت منه وأغلق المصلون أبواب المصلى، في حين انتشر المعتكفون في باحاته، وصدحت حناجرهم بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات جديدة واستفزازية للمستوطنين؛ ما أدى إلى اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالدفع والضرب، وأصيب عدد منهم.
انفجار-عبوة ناسفة (1)

إصابة 18 شخصًا في انفجار سيارتين ملغومتين بليبيا

قال مصدر طبي، صباح اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود. وأوضح أحد السكان، أن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية تسمى بولهاطي تابعة لقوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" في وسط المدينة. وقال: "سمعنا التفجير الأول ولكن اعتقدنا أنه ألعاب نارية ومن ثم سمعنا التفجير الثاني"، في الوقت الذي أكد فيه ساكن آخر: "وجدنا الناس حول الوحدة العسكرية بولهاطي وكان هناك دخان أسود كثيف في السماء، اكتشفنا أنه تفجير سيارة مفخخة".
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سامح-شكرى (3)

شكري يتوجه إلى جدة للمشاركة في التحضير لقمة مكة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل". وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في 31 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.
حج-وعمرة (2)

السعودية تخصص رابطا بدلا من المحجوب لمعتمري قطر

خصصت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، رابطا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الوزارة إن تخصيص الرابط الجديد يأتي بعد قيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.
سامح-شكرى (1)

أول تعليق من مصر على استهداف محطتي بترول بالسعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتي ضخ للبترول في محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية. وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من صباح اليوم، عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية. وقالت قناة "المسيرة"، التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، إن سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية.
سريلانكا تفجير عبوة ناسفة قرب صالة سينما بالعاصمة كولومبو (3)

مقتل مسلم وتدمير مساجد.. الفتنة الطائفية تضرب سريلانكا

أعلن رؤوف حكيم الوزير بالحكومة السريلانكية وزعيم المؤتمر الإسلامي، أن رجل مسلم لقي حتفه، وتم تدمير العشرات من المحال التجارية، والمساجد في أعمال عنف طائفي، ردا على تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا، وبحسب قناة العربية الحدث، أوضح الوزير أن "الرجل ضرب حتى الموت، عندما هاجمت مجموعة المتاجر والبيوت المملوكة لمسلمين شمال غربي سريلانكا". جاء ذلك بعدما أعلنت أمس الإثنين، فرض حظر التجوال ليلا في جميع أنحاء البلاد، وحظر "فيسبوك"، و"واتساب" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بعد عمليات عنف مناهضة للمسلمين في عدة مدن.
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