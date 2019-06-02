طه إسماعيل يكشف دور لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

طه إسماعيل

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، تفاصيل أول اجتماع للجنة، عصر اليوم الأحد، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، موضحا أن الجلسة عقدت بحضور الخطيب، وشهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة

وأكد رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، أن اللجنة وضعت الخطوط الأولية لخطة قصيرة الأجل المتعلقة بالتخطيط حتى بداية الموسم المقبل، على أن يعقبها العديد من الجلسات الخاصة بوضع إستراتيجية طويلة الأجل خاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، وأيضا تحديد كافة الأمور المتعلقة بترتيب الأمور الفنية الخاصة