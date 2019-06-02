رياضة

طه إسماعيل يكشف دور لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
طه إسماعيل
طه إسماعيل
كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، تفاصيل أول اجتماع للجنة، عصر اليوم الأحد، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، موضحا أن الجلسة عقدت بحضور الخطيب، وشهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة
وأكد رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، أن اللجنة وضعت الخطوط الأولية لخطة قصيرة الأجل المتعلقة بالتخطيط حتى بداية الموسم المقبل، على أن يعقبها العديد من الجلسات الخاصة بوضع إستراتيجية طويلة الأجل خاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، وأيضا تحديد كافة الأمور المتعلقة بترتيب الأمور الفنية الخاصة
اقرأ المزيد
أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد يفجر مفاجأة حول لقاء الوداد والترجي

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن حقيقة ما يراه تجاه هدف فريق الوداد البيضاوى المغربى الذى لم يتم احتسابه فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسى، أول أمس الجمعة، من قبل الحكم بكارى جاساما، والذى شهد جدلا واسعا وقتها. وانسحب الفريق المغربى من المباراة وتوج الترجى بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه على الوداد (1- 0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل «الفار»، وقال رئيس الكاف فى تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية: "هدف الوداد أمام الترجي التونسي فى النهائى صحيح 100%".
الاهلى-كرة-يد (2)

الأهلي يفسخ تعاقده مع 7 لاعبين من فريق اليد

فسخ النادي الأهلي تعاقده مع محمد إبراهيم قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بالتراضي، بناءً على طلب اللاعب، وبعد أن تم الاتفاق على إنهاء العلاقة دون قيد أو شرط، فيما لم يحدد اللاعب وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال والاتجاه الى مجال الإدارة أو التدريب. وأكد مدير النشاط الرياضي رؤوف عبدالقادر، على تقدير النادي الكامل لما قدمه إبراهيم على مدار سنوات طويلة امتدت لأكثر من 25 عاما، حقق خلالها أكثر من 24 بطولة محلية ودولية، وكان مثالا يحتذى به كأحد الكباتن التاريخيين للنادي.
فتاة-الملعب (2)

«انستجرام» يحذف حساب مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا

حذف موقع "انستجرام"، حساب عارضة الأزياء الروسية كينزي ولانسكي، التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، وهي شبه عارية، من أجل الترويج لموقع لصديقها على شبكة الإنترنت، إذ وصل حساب الفتاة الروسية بعد الواقعة إلى 2 مليون ونصف المليون متابع، وجاء إغلاق حساب الفتاة بعد تعرضه للاختراق حسبما أعلنت في فيديو لها بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واقتحمت المشجعة ملعب واندا ميتروبيوليتانو، الذى احتضن نهائى بطولة دورى الأبطال بين ليفربول وتوتنهام، في المباراة التي انتهت بتتويج الريدز بذات الأذنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-الخطيب (3)

لجنة ثلاثية بالأهلي للتخطيط لقطاع كرة القدم

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من المجلس بشئون كرة القدم تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو، جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيالا كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي. وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.
محمود-الخطيب

رئيس الزمالك عن الخطيب: «عاوز يأجل القمة الإسلامية»

كشف رئيس نادي الزمالك عن سبب تأجيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قال في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأبيض، «إن الأهلي برئاسة محمود واللي معاه بيلعبوا لعبة كبيرة أوي، وكانوا هيعملوا الاجتماع يوم الأربعاء لكن أجلوا الاجتماع انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وفي حالة هزيمة الزمالك لا قدر الله سيعلن الخطيب الاستمرار في بطولة الدوري، لكن في حالة الفوز هيبقى عارف إن الدوري راح منه، وسيعلن الانسحاب ويضرب كرسي في الكلوب».
اجتماع-مجلس-الأهلي‎ (1)

بعد سموحة.. 3 أندية تتضامن مع بيان الأهلي

أعلن سموحة تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وكتب فرج عامر، رئيس سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه".
الاهلي-وسموحة (9)

سموحة يعلن تضامنه مع بيان الأهلي الناري

أعلن نادي سموحة السكندري تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وذلك بعد أن أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، حسم موقف مواعيد المباريات المتبقية بالدوري يوم الإثنين المقبل، بعد أن تسلم تصورًا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حول شكل المسابقة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org