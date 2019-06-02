«كارما» يفوز بمنحة الاتحاد الأوروبي وجائزة FESPACO

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

عمرو سعد

في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للسينما الإفريقية وحرصه على انتشارها بالقارة الأوروبية، وخاصة الأفلام الفائزة من المهرجانات الإفريقية الكبرى؛ فاز فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف بجائزة الحصان الفضي من مهرجان FESPACO، وجائزة أحسن صوت. وكانت جائزة الفيلم هي فوزه بمنحة الاتحاد الأوروبي لعمل دوبلاج له إلى اللغات الأجنبية المختلفة تمهيدًا لعرضه بصالات العرض بأوروبا. "كارما" بطولة النجوم: عمرو سعد، خالد الصاوي، غادة عبدالرازق، زينة، ماجد المصري، وفاء عامر، دلال عبدالعزيز، وغيرهم.

وقد تم عرض فيلم "كارما" في سينما christine 21 بالحي اللاتيني بباريس مدبلجًا للغة الفرنسية، وقد حضر العرض ممثل الاتحاد الأوروبي وبعض رؤساء المهرجانات السينمائية الإفريقية، وكذلك عدد من ممثلي شركات التوزيع والإنتاج الأوروبية، بالإضافة لعدد كبير من المشاهدين من جنسيات مختلفة، وقد قام المخرج خالد يوسف