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«كارما» يفوز بمنحة الاتحاد الأوروبي وجائزة FESPACO

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
عمرو سعد
عمرو سعد
في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للسينما الإفريقية وحرصه على انتشارها بالقارة الأوروبية، وخاصة الأفلام الفائزة من المهرجانات الإفريقية الكبرى؛ فاز فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف بجائزة الحصان الفضي من مهرجان FESPACO، وجائزة أحسن صوت. وكانت جائزة الفيلم هي فوزه بمنحة الاتحاد الأوروبي لعمل دوبلاج له إلى اللغات الأجنبية المختلفة تمهيدًا لعرضه بصالات العرض بأوروبا. "كارما" بطولة النجوم: عمرو سعد، خالد الصاوي، غادة عبدالرازق، زينة، ماجد المصري، وفاء عامر، دلال عبدالعزيز، وغيرهم.
وقد تم عرض فيلم "كارما" في سينما christine 21 بالحي اللاتيني بباريس مدبلجًا للغة الفرنسية، وقد حضر العرض ممثل الاتحاد الأوروبي وبعض رؤساء المهرجانات السينمائية الإفريقية، وكذلك عدد من ممثلي شركات التوزيع والإنتاج الأوروبية، بالإضافة لعدد كبير من المشاهدين من جنسيات مختلفة، وقد قام المخرج خالد يوسف
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محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل دوره بـ«سبع البرمبة»

كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن تفاصيل مشاركته في فيلم «سبع البرمبة» للنجم رامز جلال، الذي ينافس به على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر 2019، وقال إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدّمها من قبل، وتُدعى "إبراهيم" ويعمل مهندس ديكور ويشاركه في هذا المكتب رامز جلال، وأضاف أنه سيقع في حب الفنانة نور قدري نجلة الفنان بيومي فؤاد والفنانة مها أبو عوف، وتصل العلاقة بينهما إلى مرحلة الخطوبة، وتمنى أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض، خاصة أن الموسم يشهد منافسة قوية مع عدد من الأفلام.
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ممثل هوليوودي شهير يعيد مشهدا 56 مرة لهذا السبب

اعترف الممثل الأيرلندي الشهير كولين فاريل، أنه اضطر لإعادة أحد مشاهده في فيلم Minority Report مع الممثل الأمريكي توم كروز، لنحو 56 مرة، بسبب سكره في هذا اليوم، إذ كان يحتفل بعيد ميلاده الـ25 قبل التصوير بيوم، وخلال التصوير لم يكن يتذكر أي شيء، ووصل إلى أسوأ حالاته، إذ جعله التوتر والقلق هذا اليوم يفكر في ترك التمثيل. وكشف "فاريل" أنه حاول أن يأخذ هذا اليوم إجازة من التصوير، إلا أن صناع الفيلم رفضوا بشدة تعطيل فيلم ضخم بميزانية تجاوزت 100 مليون دولار من أجل ممثل أيًا كان اسمه، حسب موقع "ياهو".
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ياسمين الخطيب: لهذا السبب أنكر خالد يوسف زواجه مني

حلت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، وكشفت الخطيب، السبب وراء عدم اعتراف المخرج خالد يوسف بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه مواءمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان ارتباطه بها قبل سنوات، مضيفة: "بالنسبة له الأفضل إنها تبقى علاقة أكتر منها كزيجة، أي رجل شرقي يفضل ذلك، وليس خالد فقط، المرأة هي المتضررة"، مؤكدة أن فترة زواجها منه امتدت لعام ونصف العام، وكان هناك بيت للزوجية.
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خالد الصاوي: مبارك بطل لكنه ترك الحبل على الغارب

حل الفنان خالد الصاوى، ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية «بسمة وهبي» على فضائية القاهرة والناس، وأثناء اللقاء صرح، أثار الجدل بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه البطل الحربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة سحبها، والجزء الثاني وهو معارضتي له في أساليب معينة، ولكنه يُحسب له السيطرة على الإرهابيين، قائلا: "قطع لسان من يقول على مبارك إنه خائن.. ففي عز معارضتي له، قمت بإرسال برقية تعازي له عند وفاة حفيده".
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خالد الصاوي يكشف سبب أزمته مع المنتج ممدوح شاهين

تحدث الفنان خالد الصاوي اليوم الخميس خلال حلوله ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن مشكلة بينه وبين المنتج ممدوح شاهين، وكشف عنها قائلًا: "حتى الآن لم أحصل على مستحقاتي المالية المتأخرة عن مسلسلي «الصعلوك» و«هي ودافنشي"»، من المنتج، مشيرا إلى أنه أمد فى إعطاءه مستحقاته ولم يحصل عليها، وأوضح، أن المنتح سيحاسب على احتجاز أمواله واستثمارها، وليس هو فقط بل كل من يقف وراءه ولم ينفذ القانون، مؤكدًا أنه الآن صبور جدًا، ولكنه سيأخذ حقه.
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خالد الصاوي: «قطع لسان اللي يقول على مبارك خائن»

قال الفنان خالد الصاوي، إنه لا يعتذر عن أي موقف اتخذه سابقًا، ولكنه يعتذر عن الطريقة التي خاض بها المواقف، معترفًا أن أسلوبه لم يكن دوما ظريفًا. وقال: "لو الزمن يرجع بيا لورا، كنت هاخد كل المواقف اللي أخذتها قبل كده، بس هكون أكثر حكمة ولباقة ودبلوماسية"، واعتذر الصاوي لمن تجاوز في حقهم دون أي عمد. وكان الفنان خالد الصاوي، قد حل ضيفًا اليوم الخميس، على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وكشف العديد من الأسرار.
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