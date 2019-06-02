محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل دوره بـ«سبع البرمبة»

كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن تفاصيل مشاركته في فيلم «سبع البرمبة» للنجم رامز جلال، الذي ينافس به على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر 2019، وقال إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدّمها من قبل، وتُدعى "إبراهيم" ويعمل مهندس ديكور ويشاركه في هذا المكتب رامز جلال، وأضاف أنه سيقع في حب الفنانة نور قدري نجلة الفنان بيومي فؤاد والفنانة مها أبو عوف، وتصل العلاقة بينهما إلى مرحلة الخطوبة، وتمنى أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض، خاصة أن الموسم يشهد منافسة قوية مع عدد من الأفلام.
تبدأ قصة الفيلم حينما يقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، الفنانة جميلة عوض، الابنة الأخرى لبيومي فؤاد، وتجمعهما قصة حب.
وكان البرومو التشويقي الأول للفيلم قد طُرح في فبراير الماضي، ويبدأ برامز جلال مرتديًا الزي الصعيدي، وسط إطلاق النيران التي تأتي من كل اتجاه حوله، بينما يحاول هو النجاة
تبدأ قصة الفيلم حينما يقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، الفنانة جميلة عوض، الابنة الأخرى لبيومي فؤاد، وتجمعهما قصة حب.
وكان البرومو التشويقي الأول للفيلم قد طُرح في فبراير الماضي، ويبدأ برامز جلال مرتديًا الزي الصعيدي، وسط إطلاق النيران التي تأتي من كل اتجاه حوله، بينما يحاول هو النجاة منها، وظهر في الإعلان النجوم الثلاثة، أحمد السقا، وأمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، كضيوف شرف.
فيلم «سبع البرُمبة» من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي أكشن.