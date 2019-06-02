فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل دوره بـ«سبع البرمبة»

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن تفاصيل مشاركته في فيلم «سبع البرمبة» للنجم رامز جلال، الذي ينافس به على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر 2019، وقال إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدّمها من قبل، وتُدعى "إبراهيم" ويعمل مهندس ديكور ويشاركه في هذا المكتب رامز جلال، وأضاف أنه سيقع في حب الفنانة نور قدري نجلة الفنان بيومي فؤاد والفنانة مها أبو عوف، وتصل العلاقة بينهما إلى مرحلة الخطوبة، وتمنى أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض، خاصة أن الموسم يشهد منافسة قوية مع عدد من الأفلام.
تبدأ قصة الفيلم حينما يقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، الفنانة جميلة عوض، الابنة الأخرى لبيومي فؤاد، وتجمعهما قصة حب. وكان البرومو التشويقي الأول للفيلم قد طُرح في فبراير الماضي، ويبدأ برامز جلال مرتديًا الزي الصعيدي، وسط إطلاق النيران التي تأتي من كل اتجاه حوله، بينما يحاول هو النجاة
اقرأ المزيد
فنانون-مش-بتوع-مسرح-عمرو-سعد-لأول-مرة

«كارما» يفوز بمنحة الاتحاد الأوروبي وجائزة FESPACO

في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للسينما الإفريقية وحرصه على انتشارها بالقارة الأوروبية، وخاصة الأفلام الفائزة من المهرجانات الإفريقية الكبرى؛ فاز فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف بجائزة الحصان الفضي من مهرجان FESPACO، وجائزة أحسن صوت. وكانت جائزة الفيلم هي فوزه بمنحة الاتحاد الأوروبي لعمل دوبلاج له إلى اللغات الأجنبية المختلفة تمهيدًا لعرضه بصالات العرض بأوروبا. "كارما" بطولة النجوم: عمرو سعد، خالد الصاوي، غادة عبدالرازق، زينة، ماجد المصري، وفاء عامر، دلال عبدالعزيز، وغيرهم.
Colin-Farrell

ممثل هوليوودي شهير يعيد مشهدا 56 مرة لهذا السبب

اعترف الممثل الأيرلندي الشهير كولين فاريل، أنه اضطر لإعادة أحد مشاهده في فيلم Minority Report مع الممثل الأمريكي توم كروز، لنحو 56 مرة، بسبب سكره في هذا اليوم، إذ كان يحتفل بعيد ميلاده الـ25 قبل التصوير بيوم، وخلال التصوير لم يكن يتذكر أي شيء، ووصل إلى أسوأ حالاته، إذ جعله التوتر والقلق هذا اليوم يفكر في ترك التمثيل. وكشف "فاريل" أنه حاول أن يأخذ هذا اليوم إجازة من التصوير، إلا أن صناع الفيلم رفضوا بشدة تعطيل فيلم ضخم بميزانية تجاوزت 100 مليون دولار من أجل ممثل أيًا كان اسمه، حسب موقع "ياهو".
حسن-حسنى (1)

حسن حسني.. مشوار ناظر مدرسة الشباب في 6 عقود

منذ عدة أيام، خرجت نقابة الممثلين ببيان تشكر فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تكفلها بمصاريف علاج الفنان القدير حسن حسني، ومنذ حينها والأخبار تتضارب حول حالته الصحية، تارة تتحدث عن أنه خضع لجراحة وتعافى منها ليعود إلى منزله، وتارة أخرى تتحدث أخبار عن تدهور حالته الصحية بل والأسوأ. "حسني" الذي غاب عنا خلال الفترة الماضية، ولم يتواجد في رمضان الحالي إلا كضيف شرف في مسلسل "أبو جبل"، جعل محبيه يدخلون جميعا في حالة قلق عليه، ويأملون أن يطالعون خبرًا يطمئون على صانع البهجة، وواحد من كبار نجوم الزمن الجميل الباقين.
اقرأ المزيد من الأخبار
ادوارد

ما سر الصورة التي تجمع إدوارد بـ«كرارة» ومحمد رجب؟

نشر الفنان إدوارد، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والفنان محمد رجب، وعلق عليها، «قريبا.. حبايبي»، وتأتي هذه الصورة على خلفية تسجيل الثنائي محمد رجب وإدوارد، حلقة جديدة مع أمير كرارة، ببرنامج «سهرانين» الذى يعرض على قناة oNE، والتى من المقرر إذاعتها قريبا، وكان «كرارة» قد بدأ قبل يومين تصوير الحلقتين المتبقيتين له بالموسم الأول من برنامجه «سهرانين» وذلك عقب انتهائه من تصوير المشاهد الأخيرة بالجزء الثالث من مسلسل «كلبش» الذى يعرض ضمن سباق رمضان الحالي.
فيلم-سبع-البرمبة

السقا وكرارة وجلال ضيوف شرف.. شاهد إعلان «سبع البرمبة»

طرح الفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «سبع البرمبة» الذي سيشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك. ونشر رامز جلال برومو الفيلم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وظهر في الإعلان النجوم الثلاثة، أحمد السقا، وأمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، كضيوف شرف. وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة «سبع البرمة» الذي سيطرح بدور العرض السينمائي أول أيام عيد الفطر، حيث تجسد أمامه شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام».
فيلم-سبع-البرمبة

جميلة عوض حبيبة رامز جلال في «سبع البرمُبة»

تشارك الفنانة جميلة عوض، الفنان رامز جلال، بطولة فيلم «سبع البرٌمة» الذي سيعرض أول أيام عيد الفطر، الذي يعد تجربة جديدة لها بعد أن اعتاد عليها الجمهور في أدوار درامية اجتماعية. "جميلة" كشفت عن بعض التفاصيل حول الشخصية التي تجسدها، وهي فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام»، ما يجعلها متهورة في التعامل مع الناس، من ناحية، وحساسيتها مفرطة من ناحية أخرى، ومن هذا المنطلق يحدث لها العديد من المواقف الكوميدية، وتبدأ قصة الفيلم حينما تٌقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، وتنشأ بينهما قصة حب.
رامز-جلال (2)

رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org