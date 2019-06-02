رياضة

أحمد أحمد يفجر مفاجأة حول لقاء الوداد والترجي

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي
أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي
كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن حقيقة ما يراه تجاه هدف فريق الوداد البيضاوى المغربى الذى لم يتم احتسابه فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسى، أول أمس الجمعة، من قبل الحكم بكارى جاساما، والذى شهد جدلا واسعا وقتها. وانسحب الفريق المغربى من المباراة وتوج الترجى بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه على الوداد (1- 0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل «الفار»، وقال رئيس الكاف فى تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية: "هدف الوداد أمام الترجي التونسي فى النهائى صحيح 100%".
وأضاف أحمد: "من لا يرى هدفا فليغير من هويته ولا يتابع الكرة مجددا، والهدف صحيح من الزاوية التي رأيته حينها دون الحاجة للرجوع للـvar "، متابعا: "لم أستوعب إلى الآن ما حدث فى المباراة ولماذا لم يتم احتساب الهدف وقتها، هذه الأشياء تثير الشكوك بداخلى، ولم أعرف حقيقة ما الذى سيحدث". وذكر: "دائما نختار صفوة
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طه إسماعيل يكشف دور لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، تفاصيل أول اجتماع للجنة، عصر اليوم الأحد، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، موضحا أن الجلسة عقدت بحضور الخطيب، وشهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة
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الأهلي يفسخ تعاقده مع 7 لاعبين من فريق اليد

فسخ النادي الأهلي تعاقده مع محمد إبراهيم قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بالتراضي، بناءً على طلب اللاعب، وبعد أن تم الاتفاق على إنهاء العلاقة دون قيد أو شرط، فيما لم يحدد اللاعب وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال والاتجاه الى مجال الإدارة أو التدريب. وأكد مدير النشاط الرياضي رؤوف عبدالقادر، على تقدير النادي الكامل لما قدمه إبراهيم على مدار سنوات طويلة امتدت لأكثر من 25 عاما، حقق خلالها أكثر من 24 بطولة محلية ودولية، وكان مثالا يحتذى به كأحد الكباتن التاريخيين للنادي.
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«انستجرام» يحذف حساب مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا

حذف موقع "انستجرام"، حساب عارضة الأزياء الروسية كينزي ولانسكي، التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، وهي شبه عارية، من أجل الترويج لموقع لصديقها على شبكة الإنترنت، إذ وصل حساب الفتاة الروسية بعد الواقعة إلى 2 مليون ونصف المليون متابع، وجاء إغلاق حساب الفتاة بعد تعرضه للاختراق حسبما أعلنت في فيديو لها بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واقتحمت المشجعة ملعب واندا ميتروبيوليتانو، الذى احتضن نهائى بطولة دورى الأبطال بين ليفربول وتوتنهام، في المباراة التي انتهت بتتويج الريدز بذات الأذنين.
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معين الشعباني: جماهيرنا صنعت الحدث مجددا في رادس

أكد معين الشعباني، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، أن التتويج الإفريقي لم يكن سهلا، حيث تطلب من فريقه تضحيات كبيرة، بخوضه نهائيين إفريقيين في ظرف 6 أشهر، وقال الشعباني: "الحمد لله أننا حققنا إنجازا تاريخيا بفوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في غضون 6 أشهر، كما لا بد من الإشارة إلى أن اللقب الجديد، أحرزناه دون أن نتكبد أي هزيمة على امتداد مراحل المسابقة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ويؤكد جدارتنا بالمحافظة على تاجنا الإفريقي، مما يجعل للقب الثاني على التوالي مذاقا خاصا، وكنا أفضل من الوداد ذهابا وإيابا وكنا جديرين بالتتويج".
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اجتماع طارئ في المغرب بعد فضيحة رادس

دعا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاجتماع طارئ اليوم السبت بمقر الاتحاد لتدارس أحداث إياب نهائي دوري الأبطال، واتخاذ القرارات التي تليق بما حدث خلال المباراة النهائية من وقائع، وتضمن بيان اتحاد الكرة المغربي الذي أصدره اليوم، التأكيد أن هذا الاجتماع سيكون هاما وقويا وسيتم على ضوئه كشف موقف مشترك بين اتحاد الكرة وإدارة الوداد بما يحفظ لمصالح الكرة المغربية حقوقها، علمًا بأن اتحاد الكرة المغربي أرسل في السابق خطابي احتجاج تضمنا شكاوى من حكمي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما ودوري الأبطال ذهابا جهاد جريشة.
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رئيس الوداد يستعين بالأهلي للتظلم ضد الترجي

أكد سعيد الناصيري رئيس الوداد أن رواية لاعبي ومسؤولي الترجي بأن النادي المغربي كان على علم بتعطل تقنية الفيديو قبل المباراة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن ما يقال قد يكون أكبر كذبة يسجلها التاريخ، وقال الناصيري: "الترجي له سوابق في تعطيل الفار قبل نهائي دوري الأبطال وما بلغه سيفرض عليه طلب شهادة الأشقاء في مصر خاصة الأهلي، ولقد بلغنا أن نهائي النسخة الماضية شهد حدثا مماثلا بتعطل الـVAR بشكل مفاجئ قبل مباراة الترجي مع الأهلي، بل بلغتني شهادة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق، الذي أكد أن الأمر لا يحدث لأول مرة في مباراة تقام بتونس وهو ما يعزز شكوكنا".
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عقوبة قاسية في انتظار الوداد بعد فضيحة رادس

بات نادي الوداد البيضاوي المغربي مهددًا بالتعرض لعقوبة رادعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد تتويج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
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