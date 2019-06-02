أحمد أحمد يفجر مفاجأة حول لقاء الوداد والترجي

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن حقيقة ما يراه تجاه هدف فريق الوداد البيضاوى المغربى الذى لم يتم احتسابه فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسى، أول أمس الجمعة، من قبل الحكم بكارى جاساما، والذى شهد جدلا واسعا وقتها. وانسحب الفريق المغربى من المباراة وتوج الترجى بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه على الوداد (1- 0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل «الفار»، وقال رئيس الكاف فى تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية: "هدف الوداد أمام الترجي التونسي فى النهائى صحيح 100%".

وأضاف أحمد: "من لا يرى هدفا فليغير من هويته ولا يتابع الكرة مجددا، والهدف صحيح من الزاوية التي رأيته حينها دون الحاجة للرجوع للـvar "، متابعا: "لم أستوعب إلى الآن ما حدث فى المباراة ولماذا لم يتم احتساب الهدف وقتها، هذه الأشياء تثير الشكوك بداخلى، ولم أعرف حقيقة ما الذى سيحدث". وذكر: "دائما نختار صفوة