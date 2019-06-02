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تنافس بـ7 نجوم.. خريطة حفلات «روتانا» في عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
نجوى كرم
نجوى كرم
مواكبة من شركات الإنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، لجميع المناسبات المهمة، وانطلاقًا من حضورها الفعّال في مختلف البلدان ومع مختلف الفئات في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، كشفت إدارة "روتانا" عن خارطة حفلاتها في عيد الفطر المبارك لعام 2019. ففي الكويت، وتحديدًا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، سيقام في عيد الفطر حفلان، الأول، يوم الأربعاء 5 يونيو، ويجمع المطرب عبدالله الرويشد، والنجمة أسما لمنّور، ويعد هذا الحفل هو الأول للرويشد بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر والكسر الذي أصابه في كتفه، كما يعد الحفل الأول لأسما في المركز.
أما ثاني حفلات عيد الفطر في الكويت، فستقام يوم الخميس 6 يونيو، ويجمع النجم أصيل أبو بكر سالم، والمطربة السورية أصالة نصري. ويعد الحفل هو الأول لأصيل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وأيضًا المشاركة الرابعة لأصالة في هذا الصرح الثقافي العريق. وفي لبنان، وتحديدًا في فندق "فينيسيا– بيروت"، سيكون
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شيرين وحسام حبيب

هل حسام حبيب وشيرين ينتظران مولودهما الأول؟

صورة نشرها الطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، لنجله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها، ورغم كونه لم يبدِ أي تعليق عليها، إلا أن الجمهور تداولها وتوقع أن شيرين تنتظر مولودها الأول، وبينما هو لم يُعلق، هنأه أصدقاؤه لقرب مجيء حفيده، على الرغم من عدم تأكيد الثنائي حقيقة صحة الحمل من عدمه. وكان حسام حبيب تحدث عن الإنجاب، وقال إنه يؤمن بأنه رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الإنجاب عاما أو عامين من الزواج، ولكنه "يحب المفاجآت الربانية"، وذلك خلال استضافته فى برنامج "عائشة شو".
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رفع إيقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء

أعلنت نقابة الموسقيين، مساء اليوم الأحد، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحفظ التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها المقامة بدولة البحرين، حيث قالت في شهر مارس الماضي: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن". وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبدالوهاب عبر المحامي الخاص بها، الدكتور حسام لطفي، كالآتي: "السيدة الفنانة شيرين عبدالوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
رامي صبري

تعرف على تفاصيل أغنية رامي صبري الجديدة «أنا بابا»

قرر المطرب رامي التواجد وسط جمهوره في موسم عيد الفطر القادم بطرحه أولى أغاني ألبومه الجديد وتحمل اسم "أنا بابا"، وذلك أول أيام العيد، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وهي إحدى أغنيات الألبوم الجديد "فارق معاك" الذي يضم 12 أغنية، من إنتاج نجوم ريكوردز. وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.
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لطيفة

لطيفة: رفضت «أخاصمك آه».. ولن أعتزل من أجل رجل

حلت المطربة لطيفة، ضيفة على الإعلامية عائشة عثمان في برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية «النهار»، وتحدثت عن الأغاني التي رفضتها في مشوارها، وسبب عدم تجسيدها حياة الفنانة الراحلة أسمهان، وكشفت عن العمل الذي كان نقلة في تاريخها سواء على مستوى الأغاني أو التمثيل، وأوضحت أسباب عدم زواجها مرة أخرى، وسر إنتاجها لجميع أغانيها وأعمالها الفنية، كما تحدثت عن الأشياء التي ندمت عليها في مشوارها، ورأيها في الرجل الشرقي وطريقة تعامله مع المرأة الناجحة، ومن أبرز تصريحاتها:
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عاصي الحلاني يكشف حقيقة مرضه الخطير (فيديو)

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" مساء اليوم الإثنين، إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني، لكن الفنان حينما يطرح ألبومًا كاملاً، يحاول فيه أن يرضي نفسه بالموسيقى والكلمات التي يقدمها، وليس فكرة الانتشار وتحقيق النجاح الكبير، لافتًا إلى أنه لا يركز على الأرقام في نجاح أعماله أو لا، فمقاييس النجاح بالنسبة له ليست الأرقام التي تحققها الأغاني على "السوشيال ميديا".
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عاصي الحلاني: الفن ليس به توريث والموهبة هي الأساس

قال المطرب اللبناني عاصي الحلاني، في حلقة اليوم الأحد، من برنامج "عايشه شو"، على قناة "القاهرة والناس 2"، تقديم عائشة عثمان، حول مصطلح "توريث الفن" واتجاه أبناء الفنانين إلى مهن آبائهم، قائلا: "الفن ليس به توريث، حيث إن الموهبة هي الأساس والأهم، فالفنان إذا لم تتوفر فيه الموهبة، لن ينفعه وجود والده في الفن"، مشيرًا إلى أنه طالما الموهبة موجودة لدى أبنائه، فالضرورة تقتضي دعمهم والوقوف إلى جوارهم وهذا حقه عليهم، مضيفا أنه لن يندم أبدًا على أي شيء أو تجربة في حياته، حيث يعتبر أي خطأ يمكنه أن يستفيد منه ويتعلم من أخطائه طوال الوقت.
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نوال الزغبي: «أنا سينجل.. ورفضت التمثيل مع أحمد زكي»

حلت المطربة نوال الزغبي ضيفة على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدثت نوال عن سبب رفضها التمثيل مع الفنان أحمد زكي، ولما لم تقدم دويتو مع المطربة شيرين عبد الوهاب حتى الآن على الرغم من أنهما أعلنا أكثر من مرة عن هذا، وكشفت عن رأيها فى الفنانة نجوى كرم، وأسباب عدم تقديمها ديو آخر مع الفنان وائل كفوري. كما تحدثت عن بعض اللحظات التى كانت تتمنى أن تمحي من حياتها كطلاقها، و واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها رواد السوشيال ميديا، وهذه أبرز تصريحاتها:
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