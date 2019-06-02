تنافس بـ7 نجوم.. خريطة حفلات «روتانا» في عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

نجوى كرم

مواكبة من شركات الإنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، لجميع المناسبات المهمة، وانطلاقًا من حضورها الفعّال في مختلف البلدان ومع مختلف الفئات في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، كشفت إدارة "روتانا" عن خارطة حفلاتها في عيد الفطر المبارك لعام 2019. ففي الكويت، وتحديدًا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، سيقام في عيد الفطر حفلان، الأول، يوم الأربعاء 5 يونيو، ويجمع المطرب عبدالله الرويشد، والنجمة أسما لمنّور، ويعد هذا الحفل هو الأول للرويشد بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر والكسر الذي أصابه في كتفه، كما يعد الحفل الأول لأسما في المركز.

أما ثاني حفلات عيد الفطر في الكويت، فستقام يوم الخميس 6 يونيو، ويجمع النجم أصيل أبو بكر سالم، والمطربة السورية أصالة نصري. ويعد الحفل هو الأول لأصيل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وأيضًا المشاركة الرابعة لأصالة في هذا الصرح الثقافي العريق. وفي لبنان، وتحديدًا في فندق "فينيسيا– بيروت"، سيكون