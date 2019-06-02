مصر تتابع التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

الطائرة الإثيوبية

تستمر مصر في متابعة آخر مستجدات عملية التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثوبية، إذ صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس أبابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرف على الضحايا، إذ يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة، مشيرا إلى أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.

وشدد هاشم، في بيان له، اليوم الإثنين، على أن سفارة مصر في أديس أبابا ستستمر في المتابعة عن كثب كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالحادث.يذكر أنه في أبريل الماضي، قالت وزيرة النقل الإثيوبية، إن طائرة "بوينج 737 ماكس" المنكوبة أقلعت بشكل سليم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن الطائرة كانت