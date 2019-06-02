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مصر تتابع التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
الطائرة الإثيوبية
الطائرة الإثيوبية
تستمر مصر في متابعة آخر مستجدات عملية التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثوبية، إذ صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس أبابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرف على الضحايا، إذ يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة، مشيرا إلى أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.
وشدد هاشم، في بيان له، اليوم الإثنين، على أن سفارة مصر في أديس أبابا ستستمر في المتابعة عن كثب كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالحادث.يذكر أنه في أبريل الماضي، قالت وزيرة النقل الإثيوبية، إن طائرة "بوينج 737 ماكس" المنكوبة أقلعت بشكل سليم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن الطائرة كانت
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رسالة من السيسي للطلاب بشأن نظام التعليم الجديد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة طمأنة للطلاب وألولياء الأمور في مصر بشأن نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أن نتائجه لن تظهر في الوقت الحالي. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد: "إن موضوع إصلاح التعليم تعرض لعقبات عديدة، ونحتاج لتعليم جيد وعلينا أن نتحمل التكلفة في الجهد والتحمل"، مؤكدًا أن هذه التكلفة لن تكون على حساب الطلاب. وأضاف السيسي: أن ملف إصلاح التعليم أخذ جهدا كبيرا، مشيرًا إلى أنه منذ ما يزيد على 40 سنة والأسر تطالب أولادها بالتعليم لحصول على شهادة، وهذا دون قصد منها.
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فتح باب القبول في المدارس العسكرية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلبة في المدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020 بناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويشترط في المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والفحوصات المقررة العلمية، الطبية والمهارية والأمنية وكشف الهيئة وان يكون حاصل على 70? فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات المهارية الأولية والمهارية التخصصية.
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رئيس «البحوث الفلكية» يشرح كيفية رؤية الهلال (حوار)

من أعلى نقطة جبلية بجنوب القاهرة، تحديدا فى منطقة حلوان، يقع أكبر معهد للبحوث الفلكية فى الشرق الأوسط، صاحب التاريخ العريق، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1903، ويعد أحد أقدم وأكبر وأهم المراصد الفلكية في الوطن العربي، خاصة في تحديد المسائل الفلكية في الإسلام كرصد الأهلّة وتحديد مواقيت الشهور بالتقويم الهجري، واختارته منظمة اليونسكو في عام 2011 كأحد مواقع التراث العالمي في مصر. «التحرير» التقت الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، في حوار ساخن، للوقوف على آليات المعهد لتحديد الرؤية، ولماذا تختلف الرؤية من دولة إلى أخرى؟
اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل «طالبة التبول»: حقك محفوظ

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، "ماجدة" الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، لدعمها معنويًا ونفسيًا وتقديم الاعتذار لها، إذ تعرضت لانهيار عصبي ونفسي عقب تبولها وتغوطها "لا إراديا" بسبب رفض رئيس اللجنة الدكتور "شادي.ب" ذهابها إلى دورة المياه، في أثناء الامتحان رغم تكرار طلبها أكثر من مرة طوال مدة امتحان مادة "النصوص اليونانية" نظرا لظروفها الصحية، حيث تعاني من الآثار الجانبية لعملية ولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر.
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سامح-شكرى (2)

وزارة الخارجية تحذر المسافرين إلى تنزانيا

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانا، تقول فيه إن حكومة تنزانيا، أعلنت أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، ستحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيك سواء المصدرة أو المستورة أو المصنعة أو المخزنة، غير أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس البلاستيك المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية. وأهابت الخارجية بالمواطنين المسافرين إلى تنزانيا ضرورة مراعاة هذا الحظر وتجنب استخدام البلاستيك سواء كحقائب لتغليف الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون.
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الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة. وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.
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مصر: التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني ضرورة

اختتمت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال دورتها الـ64، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ منذ يوم 24 أبريل الماضي، كما سبقتها أعمال منتدي المنظمات غير الحكومية يومي 22 و23 أبريل. وأشادت رئيسة اللجنة بحفاوة الاستضافة والإمكانيات التي وفرتها مصر لإنجاح وتيسير عمل اللجنة، كما ثمنت تشرف مفوضي اللجنة بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما مثله ذلك من فرصة مواتية لتعرف اللجنة على ما تحقق على المستوى الوطني في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر، خاصة حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما كان محل إشادة اللجنة.
سامح-شكرى (1)

الخارجية: مصر تقدم دعما عاجلا للأشقاء في السودان

أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر قدمت دعما عاجلا للشعب السوداني الشقيق، من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالبلاد. وذكرت وزارة الخارجية، حسب بيان نشرته وكالة الأبناء الرسمية "أ. ش. أ"، اليوم الثلاثاء، أن أولى الشحنات الموجهة للسودان مكوّنة من 25 طنا من الأدوية. يأتي ذلك في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل والتكامل بينهما، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان.
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