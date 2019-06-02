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فتح باب القبول في المدارس العسكرية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
مدرسة عسكرية - صورة أرشيفية
مدرسة عسكرية - صورة أرشيفية
أعلنت محافظة الإسكندرية فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلبة في المدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020 بناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويشترط في المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والفحوصات المقررة العلمية، الطبية والمهارية والأمنية وكشف الهيئة وان يكون حاصل على 70? فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات المهارية الأولية والمهارية التخصصية.
والدراسة في هذه المدارس مجانا، ووفقا لمناهج وزارة التربية والتعليم، وتطبق نظام اليوم الكامل بالمدرسة (مبيت) لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية عدا المرحلة الابتدائية للمبيت بمنزل ولي الأمر. كما أن كثافة الطلبة داخل الفصول التعليمية لا تزيد عن 20 طالبا وتضم أحدث المعامل والأدوات والأجهزة تحت إشراف نخبة
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رسالة من السيسي للطلاب بشأن نظام التعليم الجديد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة طمأنة للطلاب وألولياء الأمور في مصر بشأن نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أن نتائجه لن تظهر في الوقت الحالي. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد: "إن موضوع إصلاح التعليم تعرض لعقبات عديدة، ونحتاج لتعليم جيد وعلينا أن نتحمل التكلفة في الجهد والتحمل"، مؤكدًا أن هذه التكلفة لن تكون على حساب الطلاب. وأضاف السيسي: أن ملف إصلاح التعليم أخذ جهدا كبيرا، مشيرًا إلى أنه منذ ما يزيد على 40 سنة والأسر تطالب أولادها بالتعليم لحصول على شهادة، وهذا دون قصد منها.
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مصر تتابع التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

تستمر مصر في متابعة آخر مستجدات عملية التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثوبية، إذ صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس أبابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرف على الضحايا، إذ يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة، مشيرا إلى أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.
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رئيس «البحوث الفلكية» يشرح كيفية رؤية الهلال (حوار)

من أعلى نقطة جبلية بجنوب القاهرة، تحديدا فى منطقة حلوان، يقع أكبر معهد للبحوث الفلكية فى الشرق الأوسط، صاحب التاريخ العريق، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1903، ويعد أحد أقدم وأكبر وأهم المراصد الفلكية في الوطن العربي، خاصة في تحديد المسائل الفلكية في الإسلام كرصد الأهلّة وتحديد مواقيت الشهور بالتقويم الهجري، واختارته منظمة اليونسكو في عام 2011 كأحد مواقع التراث العالمي في مصر. «التحرير» التقت الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، في حوار ساخن، للوقوف على آليات المعهد لتحديد الرؤية، ولماذا تختلف الرؤية من دولة إلى أخرى؟
اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل «طالبة التبول»: حقك محفوظ

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، "ماجدة" الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، لدعمها معنويًا ونفسيًا وتقديم الاعتذار لها، إذ تعرضت لانهيار عصبي ونفسي عقب تبولها وتغوطها "لا إراديا" بسبب رفض رئيس اللجنة الدكتور "شادي.ب" ذهابها إلى دورة المياه، في أثناء الامتحان رغم تكرار طلبها أكثر من مرة طوال مدة امتحان مادة "النصوص اليونانية" نظرا لظروفها الصحية، حيث تعاني من الآثار الجانبية لعملية ولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر.
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«نقل الإسكندرية» تطالب بتشريع لفصل المدمنين

طالبت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، باستصدار تشريع يسمح للهيئة بفصل ما يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. وقال محمد زكريا معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن صدور هذا التشريع سيسمح بإبعاد العناصر الفاسدة ومنع تأثيرها السلبي على زملائها في العمل، لأن استمرار متعاطي المخدرات في العمل سيؤثر على جودته ويتسبب في مشكلات كثيرة، كما أن متعاطي المخدرات في هذه الحالة يمكن أن يتوقف عن التعاطي ويعالج من الإدمان، مضيفا: "نريد عنصر يفيد الهيئة ومنظومة العمل".
قطار-اسوان

تعرف على مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن استعدادها لتشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وذكر المهندس حسين الرشيدي رئيس مجلس إدارة المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم الاستعداد لمواجهة كثافة الحجز على القطارات بمناسبة أعياد الفطر المبارك، إذ تقرر الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من 28 مايو الجاري لخدمة رحلات المواطنين من "القاهرة والإسكندرية إلى صعيد مصر"، معلنا أنه سيتم إضافة 6 قطارات إسباني بعربات أولى وثانية مكيفة بقطارات خطوط "القاهرة - أسوان" والعكس طوال الفترة المقبلة.
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انتهاء التصحيح.. نتائج الإعدادية بالإسكندرية من هنا

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والتى أجريت فى 11 مايو الماضى واستمرت لمدة أسبوع، حيث كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتجميع وأنه من المنتظر قيام مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باعتمادها من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والبدء بإعلان نتائج أوائل الشهادة الإعدادية، ثم توزيع باقى النتائج على المدارس لإعلانها رسمياً ووضعها على الموقع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
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أسرة خالد سعيد تقرر دفن والدته في أمريكا

قال الدكتور علي قاسم عم الشاب "خالد سعيد" المعروف باسم "شهيد الطوارئ" أو "أيقونة الثورة"، إن الأسرة قررت دفن والدة خالد السيدة "ليلى مرزوق" في الولايات المتحدة الأمريكية والتي توفيت أول من أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض حيث أصيبت بسرطان الغدد وانتشر المرض في مختلف أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة بعد رحلة علاج استمرت ثلاث سنوات في أمريكا. كانت "زهرة" شقيقة خالد سعيد، أعلنت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" وفاة والدتها، ولقى الخبر انتشارا واسعا بين شباب ثورة يناير الذين حرصوا على نعيها والدعاء لها.
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