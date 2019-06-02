فتح باب القبول في المدارس العسكرية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

مدرسة عسكرية - صورة أرشيفية

أعلنت محافظة الإسكندرية فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلبة في المدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020 بناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويشترط في المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والفحوصات المقررة العلمية، الطبية والمهارية والأمنية وكشف الهيئة وان يكون حاصل على 70? فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات المهارية الأولية والمهارية التخصصية.

والدراسة في هذه المدارس مجانا، ووفقا لمناهج وزارة التربية والتعليم، وتطبق نظام اليوم الكامل بالمدرسة (مبيت) لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية عدا المرحلة الابتدائية للمبيت بمنزل ولي الأمر. كما أن كثافة الطلبة داخل الفصول التعليمية لا تزيد عن 20 طالبا وتضم أحدث المعامل والأدوات والأجهزة تحت إشراف نخبة