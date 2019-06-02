سينرجي تعلن عرض «فلانتينو» لعادل إمام في رمضان 2020

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

عادل إمام

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع، عن عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام في شهر رمضان المقبل 2020، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، صورة للزعيم عادل إمام معلّقًا عليها: "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم.. رمضان 2020 إن شاء الله"، مع الإشارة في بوستر مبدئي للعمل، إلى عرضه بمصر على القنوات الأربع المملوكة للشركة، وهي: "الحياة، dmc، cbc، one"، بالإضافة إلى منصة "watch it" الإلكترونية.

وغاب الزعيم هذا العام للمرة الأولى عن الدراما التليفزيونية في رمضان منذ 7 سنوات، حينما قدّم مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها في التواجد بشكل سنوي، حيث ظهر في رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلي علام"