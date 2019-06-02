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محمد هنيدي يطمئن الجمهور على حسن حسني بـ«الشيشة»

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
حسن حسني
حسن حسني
العديد من الشائعات انطلقت منذ عدة أيام حول تدهور الحالة الصحية للفنان حسن حسني، زادت حدتها للغاية خلال الساعات القليلة الماضية، وحرصت نجلة الفنان القدير على أن تنفيها، كما نفاها الفنان محمد هنيدي بشكل قاطع بنشره صورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بصحبة الفنان حسن حسني وهو يشرب "الشيشة"، معلّقًا: "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالا"، وكانت أيضًا الفنانة نهال عنبر قد نفت حقيقة الأخبار المتداولة وقالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليًا.
وخرج حسن حسني الذي يبلغ من العمر 87 عامًا، عن صمته هو الآخر بتصريحات تنفي ما أثير حول تراجع حالته الصحية، وقال إنه بخير، وإن ما يتردد من أنباء في هذا الشأن هو عارٍ تمامًا من الصحة. "حسني" أبدى تعجبه من إصرار عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة أخبار كاذبة عن تعرضه لأزمة صحية جديدة
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عادل-امام

سينرجي تعلن عرض «فلانتينو» لعادل إمام في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع، عن عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام في شهر رمضان المقبل 2020، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، صورة للزعيم عادل إمام معلّقًا عليها: "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم.. رمضان 2020 إن شاء الله"، مع الإشارة في بوستر مبدئي للعمل، إلى عرضه بمصر على القنوات الأربع المملوكة للشركة، وهي: "الحياة، dmc، cbc، one"، بالإضافة إلى منصة "watch it" الإلكترونية.
رامز-في-الشلال (1)

رامز جلال ينتقم لـ100 مليون مصري ويعذب هيكتور كوبر

في حلقة اليوم الأحد، الثامن والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، كابتن هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني السابق، وكان بصحبته المترجم محمود فايز، وفي بداية المقلب وفي أثناء نزول كوبر من الطائرة علق رامز قائلا: "هجيب حق الشعب المصري كله منك يا كوبر"، وفي مقلب انهيار الكوبري صرخ رامز قائلا: "افتحوا الكوبري"، مضيفا: "انقذه بسرعة ولا أسيبه"، وكرر جملته الأخيرة أكثر من مرة.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل»28| وفاة أبو حبيبة وميزو يصبح مغنيا مشهورا

انطلقت الحلقة الـ28 من مسلسل «شقة فيصل»، بوفاة «أبو حبيبة» صاحب محل التصوير، يجسده محمد محمود، بعد أن علم بوفاة ابنته، وأخذ أهل الحارة العزاء فيه، فيما كلف «زغللة» يجسده أحمد فتحي، (هانى) ابن «أيمن ريموت» يجسده وائل نور، بتوزيع شرائط المخدر لطلاب الجامعة، فيما تعرف «ميزو» على شاعر وملحن جديد، جاء إليه لكي يتعاونا معه، وبالفعل أخذ يسجل ثالث أغنية له، ومن هنا أصبح «ميزو» مطلوبا فى كل الأفراح التي تقام فى منطقة فيصل، ونال شهرة واسعة وبعد أن كان عاطل بلا عمل، أصبح ليس لديه وقت لقبول جميع الأفراح والمناسبات التي تأتيه ليغني فيها.
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حسن-حسنى (4)

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ«حسن حسني»

منذ صباح اليوم، يتداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورة" يظهر فيها الفنان حسن حسني داخل العناية المركزة، على جهاز التنفس الاصطناعي، كما تحدثت صفحات عدة عن تدهور حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، لكن تلك الأنباء نفتها الفنانة نهال عنبر، التي قالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليا، بل إنه غادر المستشفى إلى منزله منذ ساعات، وربما الصورة المتداولة التُقطت له خلال إحدى الأزمات الصحية التي سبق أن تعرض لها، أو كانت من أحد أعماله الفنية.
آسر-ياسين-محمد-ممدوح «ضربني-بجد»-ولهذا-السبب-«تراب الماس»

آسر ياسين ينشر صورته في البطاقة.. وهنيدي يرد عليه

نشر آسر ياسين صورة بطاقته الشخصية على حسابه بـ«تويتر» وعلق عليها: «من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته.. الراجل بصورة بطاقته». وأخذ الجمهور يعلق على الصورة بـ«كوميكس» من أفلام محمد هنيدي، الذى قبل التحدي ونشر صورة بطاقته، التي نالت إعجاب المتابعين. وكان «آسر» قد نشر قبل ساعات منشورا يطلب فيه من المتابعين ألفي لايك كي ينشر صورة البطاقة، قائلا: «جاهزين لصورة البطاقة عشان نحسم جدل الحلاوة ده»، ولكى يشجع المتابعين كتب: «أنا حاسس إن الناس خايفة تعمل لايك لتتصدم.. دوسوا ماتخافوش، ديه صورة بطاقة يعني عادي بدل فاقد».
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«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
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المهن التمثيلية توضح الحالة الصحية للفنان حسن حسني

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا تقدمت فيه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى يرأسها المنتج تامر مرسى، وذلك بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، والذى مر بأزمة مرضية خلال الفترة الماضية، وجاء فى نص البيان : «يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، وهو واحد من رموز الفن المصرى والعربى، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصرى».
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