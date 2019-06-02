محمد هنيدي يطمئن الجمهور على حسن حسني بـ«الشيشة»

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

حسن حسني

العديد من الشائعات انطلقت منذ عدة أيام حول تدهور الحالة الصحية للفنان حسن حسني، زادت حدتها للغاية خلال الساعات القليلة الماضية، وحرصت نجلة الفنان القدير على أن تنفيها، كما نفاها الفنان محمد هنيدي بشكل قاطع بنشره صورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بصحبة الفنان حسن حسني وهو يشرب "الشيشة"، معلّقًا: "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالا"، وكانت أيضًا الفنانة نهال عنبر قد نفت حقيقة الأخبار المتداولة وقالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليًا.

وخرج حسن حسني الذي يبلغ من العمر 87 عامًا، عن صمته هو الآخر بتصريحات تنفي ما أثير حول تراجع حالته الصحية، وقال إنه بخير، وإن ما يتردد من أنباء في هذا الشأن هو عارٍ تمامًا من الصحة. "حسني" أبدى تعجبه من إصرار عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة أخبار كاذبة عن تعرضه لأزمة صحية جديدة