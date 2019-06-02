جريمة

سيارة تدهس عاملا داخل محطة وقود بقويسنا

تحرير:محمد الأشموني ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
شهدت محافظة المنوفية اليوم الأحد، سقوط متوفى داخل محطة للتزويد بالوقود، بدائرة مركز قويسنا، حيث ورد بلاغ إلى إدارة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق (قويسنا - شبين الكوم) داخل محطة وقود، أمام قرية ميت حلفا، دائرة المركز، وبإخطار اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، وبإشراف كلا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد محمد عمارة رئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية، انتقل فريق بحث إلى موقع الحادث، وتم عمل المعاينة اللازمة، ونقل جثمان الضحية إلى المستشفى.
وتبين من الفحص، أن سيارة ملاكي قيادة عبدالعزيز عيسوي 87 سنة بالمعاش، مقيم الهرم، اصطدمت بالمجني عليه عبدالعزيز علي، 23 سنة، عامل بالمحطة ومقيم المصلحة خلال وقوفه بمكان غسيل السيارات داخل المحطة، مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي. بسؤال
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة

أصيب رجل وزوجته و3 من أبنائهم، اليوم الأحد، بكدمات وكسور متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وذلك إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق بياض في محافظة بنى سويف، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في داخلها 5 أفراد من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة.
سرقة

كواليس سرقة فيلا ابنة أحمد شوبير في كومباوند الأكابر

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعدما حضر زوجها إلى قسم شرطة أول اكتوبر، صباح اليوم الأحد، وحرر محضرا أكد خلاله أن زوجته اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية من غرفة النوم في ظروف غامضة، وطلب حضور فريق من المباحث للمعاينة والوقوف على ملابسات الأمر، إذ انتقلت قوة من القسم تحت إشراف المقدم إسلام المهداوي رئيس وحدة مباحث قسم أول أكتوبر ومعاونه النقيب محمد الصعيدي.
هيروين

السجن المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق ونقاش ومقاول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، وذلك لاتهامهم في القضية رقم 1578 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، بقصد الإتجار، فضلا عن حيازة سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، وذخيرة حية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
النقيب-عمر-ياسر (3)

الأمن يحدد هوية قتلة النقيب عمر ياسر بالشرقية

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، عن جهود فريق البحث الجنائي الذي قاده اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام، لضبط الجناة المتهمين بقتل الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع للمديرية، والذي استشهد إثر طلق ناري بالعنق تعرض له على أيديهم، وذلك حال مطاردتهم بعدما سرقوا سيارة مواطن بطريق «بلبيس – أبو حماد»، إذ أفاد المصدر بأن فريق البحث تمكن من تحديد هوية الجناة، وجاري ضبطهم وتقديمهم للعدالة.
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جثه -علي-الطريق (2)

إصابة 3 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالجيزة

أصيب ثلاثة أشخاص في حادثين منفصلين بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث شهد طريق أوسيم بمحافظة الجيزة، تصادما بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور، وفي مدينة البدرشين، صدمت سيارة طائشة أحد المارة، خلال عبوره الطريق، ما أسفر عن إصابته بجروح وكسور، ليتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث الأول، فيما تم نقل المصابين في الحادثتين إلى المستشفى، للعلاج، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بأوسيم بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
جثة

«ميت تحت الكوبري».. العثور على جثة عجوز بالعجوزة

عثرت قوات الشرطة، اليوم السبت، على جثة مسن مجهول الهوية في العقد السادس من عمره أسفل كوبرى 15 مايو بنطاق قسم شرطة العجوزة، وتبين من التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية إذ لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، البداية كانت بتلقي الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة مسن أسفل كوبري 15 مايو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائدين أحمد عادل وأحمد فاروق معاوني مباحث القسم، لمحل البلاغ.
جثة

جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة صاحب مركز لعلاج الإدمان

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مساء أمس، في كشف لغز العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان بمنطقة الهرم، وتبين أن جرعة مخدرات زائدة وراء وفاته، وعدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات. تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان، وكشفت المعاينة والتحريات أن سبب الوفاة هو تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية.
جثة

وفاة سيدة بعد إصابتها في مشاجرة دامية بالبساتين

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، مساء اليوم السبت، جراء وقوع مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص بمنطقة البساتين وجرى نقلها إلى المشرحة لاستخراج تصريح الدفن فيما لا يزال المصابون فى المستشفى، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة. تلقى مأمور قسم شرطة شرطة البساتين بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، ودلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين شخصين تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره.
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