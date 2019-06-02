سيارة تدهس عاملا داخل محطة وقود بقويسنا

تحرير:محمد الأشموني ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

جثة- أرشيفية

شهدت محافظة المنوفية اليوم الأحد، سقوط متوفى داخل محطة للتزويد بالوقود، بدائرة مركز قويسنا، حيث ورد بلاغ إلى إدارة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق (قويسنا - شبين الكوم) داخل محطة وقود، أمام قرية ميت حلفا، دائرة المركز، وبإخطار اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، وبإشراف كلا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد محمد عمارة رئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية، انتقل فريق بحث إلى موقع الحادث، وتم عمل المعاينة اللازمة، ونقل جثمان الضحية إلى المستشفى.

وتبين من الفحص، أن سيارة ملاكي قيادة عبدالعزيز عيسوي 87 سنة بالمعاش، مقيم الهرم، اصطدمت بالمجني عليه عبدالعزيز علي، 23 سنة، عامل بالمحطة ومقيم المصلحة خلال وقوفه بمكان غسيل السيارات داخل المحطة، مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي. بسؤال