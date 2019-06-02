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«الفلك الدولي» يتوقع موعد عيد الفطر حول العالم

تحرير:وكالات ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
هلال عيد الفطر - صورة أرشيفية
هلال عيد الفطر - صورة أرشيفية
كشف محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم، محددا اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلن مركز الفلك الدولي، في قت سابق، أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال، أصدروا بيانا موحدا يمثل "الرأي الفلكي" المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية. وأصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هجري، 30 متخصصا من 14 دولة. وأوضح أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الإثنين.
لكن "عودة" قال إن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال "غير ممكنة" يوم الإثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيا.وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران
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عقوبات جديدة بانتظار تركيا بسبب «S-400»

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ترامب يُحذر بريطانيا: كونوا حذرين من هواوي

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ارتفع عدد المصابين الناتج عن عدة انفجارات وقعت في مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية أمس السبت إلى 85 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، نقلا عن وزارة الصحة أن عمال المصنع والسكان الذين يعيشون بالمنطقة المحيطة بالمصنع توجهوا لتلقي العلاج، في الوقت الذي لزم 16 شخصا البقاء في المستشفى. وكانت السلطات الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى جراء الانفجارات التي وقعت في شركة "كريستال"، التي تنتج ذخائر للجيش، بينها قنابل، وكذلك مواد متفجرة لاستخدامها في أغراض مدنية.
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السكة الحديد: لا تغيير في أسعار تذاكر القطارات الإضافية

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فلكيا.. الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر

أعد معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حسابات لاستطلاع هلال شهر شوال، مشيرا إلى أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية". وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة".
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منها الترمس والفول.. ننشر أسعار تسالي ومكسرات العيد

تستعد عشرات الأسر المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك بشراء عدد من السلع الأساسية، التي يرتبط وجودها بالاحتفال بعيد الفطر، ويأتى على رأسها مجموعة من المكسرات، تدخل تحت مسمى "تسالى العيد"، وهى تعد أحد طقوس استقبال الضيوف، خاصة فى القرى والمدن الريفية وبعض الأحياء الشعبية، الأمر الذى زاد من حجم الطلب عليها خلال الأيام القليلة الماضية، وأسهم فى تحرك سعرها نحو الارتفاع بشكل طفيف. فى التقرير التالى ننشر أسعار أبرز المكسرات التى يشتريها المواطنون فى عيد الفطر.
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البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
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