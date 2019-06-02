«الفلك الدولي» يتوقع موعد عيد الفطر حول العالم

تحرير:وكالات ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

هلال عيد الفطر - صورة أرشيفية

كشف محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم، محددا اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلن مركز الفلك الدولي، في قت سابق، أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال، أصدروا بيانا موحدا يمثل "الرأي الفلكي" المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية. وأصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هجري، 30 متخصصا من 14 دولة. وأوضح أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الإثنين.

لكن "عودة" قال إن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال "غير ممكنة" يوم الإثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيا.وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران