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رسالة من السيسي للطلاب بشأن نظام التعليم الجديد

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة طمأنة للطلاب وألولياء الأمور في مصر بشأن نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أن نتائجه لن تظهر في الوقت الحالي. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد: "إن موضوع إصلاح التعليم تعرض لعقبات عديدة، ونحتاج لتعليم جيد وعلينا أن نتحمل التكلفة في الجهد والتحمل"، مؤكدًا أن هذه التكلفة لن تكون على حساب الطلاب. وأضاف السيسي: أن ملف إصلاح التعليم أخذ جهدا كبيرا، مشيرًا إلى أنه منذ ما يزيد على 40 سنة والأسر تطالب أولادها بالتعليم لحصول على شهادة، وهذا دون قصد منها.
وحضر الرئيس السيسي، اليوم، إفطار الأسرة المصرية، الذي يشارك فيه مختلف الفئات من كبار رجال الدولة والإعلاميين ورؤساء الأحزاب وأبطال مصر من الرياضيين وشيوخ القبائل المصرية ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة. وشهد السيسي، اليوم، الاحتفال بليلة القدر الذي تقيمه وزارة الأوقاف وكرم الرئيس الفائزين
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طلاب-المدارس-العسكرية

فتح باب القبول في المدارس العسكرية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلبة في المدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020 بناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويشترط في المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والفحوصات المقررة العلمية، الطبية والمهارية والأمنية وكشف الهيئة وان يكون حاصل على 70? فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات المهارية الأولية والمهارية التخصصية.
حادث-الطائرة-الاثيوبية

مصر تتابع التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

تستمر مصر في متابعة آخر مستجدات عملية التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثوبية، إذ صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس أبابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرف على الضحايا، إذ يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة، مشيرا إلى أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.
حوار-مع-رئيس-المعهد الفلكى-تصوير-دعاء السيد (4)

رئيس «البحوث الفلكية» يشرح كيفية رؤية الهلال (حوار)

من أعلى نقطة جبلية بجنوب القاهرة، تحديدا فى منطقة حلوان، يقع أكبر معهد للبحوث الفلكية فى الشرق الأوسط، صاحب التاريخ العريق، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1903، ويعد أحد أقدم وأكبر وأهم المراصد الفلكية في الوطن العربي، خاصة في تحديد المسائل الفلكية في الإسلام كرصد الأهلّة وتحديد مواقيت الشهور بالتقويم الهجري، واختارته منظمة اليونسكو في عام 2011 كأحد مواقع التراث العالمي في مصر. «التحرير» التقت الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، في حوار ساخن، للوقوف على آليات المعهد لتحديد الرؤية، ولماذا تختلف الرؤية من دولة إلى أخرى؟
اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل «طالبة التبول»: حقك محفوظ

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، "ماجدة" الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، لدعمها معنويًا ونفسيًا وتقديم الاعتذار لها، إذ تعرضت لانهيار عصبي ونفسي عقب تبولها وتغوطها "لا إراديا" بسبب رفض رئيس اللجنة الدكتور "شادي.ب" ذهابها إلى دورة المياه، في أثناء الامتحان رغم تكرار طلبها أكثر من مرة طوال مدة امتحان مادة "النصوص اليونانية" نظرا لظروفها الصحية، حيث تعاني من الآثار الجانبية لعملية ولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر.
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الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالمحافظة والتي بلغت 85.2%، ومن المتوقع ظهورها على موقع المديرية خلال ساعات على الرابط التالي: http://results.qalubiaedu.org/، موضحا أن المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحدة وكلهن من مدارس حكومية. وحصلت الطالبة صفاء صبرى عبد ربه موسى من قرية برشوم على المركز الأول في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة، وأجرى المحافظ مكالمة هاتفية معها لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.
مدارس التعليم الفني

غش وتصوير وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

أدى، اليوم الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (1)

غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، برفقة هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم الإثنين، لجان سير امتحانات المدارس الفنية بمحافظة المنوفية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وزار لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية بنين، والتي تضم 22 لجنة، ولجنة مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين والتى تضم 26 لجنة. وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ومن يتم ضبط التليفون المحمول معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وعمل محضر غش فى الحال.
مدارس التعليم الفني

مطواة وتأخير وتسريب.. تجاوزات امتحان الدبلوم

أدى صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات، موضحا أن غرفة عمليات التعليم الفني تلقت عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
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