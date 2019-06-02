رونالدو يتوج بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

رونالدو

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا" عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالى الحالى بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا التى انتهت أمس بفوز فريق ليفربول على حساب توتنهام، حيث جاء رونالدو فى المركز الأول فى تصويت "اليويفا" بعد تصويت عدد كبير من الجماهير بناء على الهدف الذى أحرزه فى شباك فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزى بجولة الإياب بدور المجموعات من بطولة دورى الأبطال والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف على ملعب أليانز.

وجاء ليونيل ميسى فى المركز الثانى، وذلك بعد الهدف الذى سجله فى شباك الريدز بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب كامب نو بإسبانيا. وكشف اليويفا اليوم الأحد عن القائمة المثالية لموسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2018– 2019، والتى ضمت 20 لاعبا من بينهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. يذكر أن ليفربول