رياضة

رونالدو يتوج بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
رونالدو
رونالدو
أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا" عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالى الحالى بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا التى انتهت أمس بفوز فريق ليفربول على حساب توتنهام، حيث جاء رونالدو فى المركز الأول فى تصويت "اليويفا" بعد تصويت عدد كبير من الجماهير بناء على الهدف الذى أحرزه فى شباك فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزى بجولة الإياب بدور المجموعات من بطولة دورى الأبطال والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف على ملعب أليانز.
وجاء ليونيل ميسى فى المركز الثانى، وذلك بعد الهدف الذى سجله فى شباك الريدز بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب كامب نو بإسبانيا. وكشف اليويفا اليوم الأحد عن القائمة المثالية لموسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2018– 2019، والتى ضمت 20 لاعبا من بينهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. يذكر أن ليفربول
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اتحاد الكرة يحيي ذكرى سداسية الزمالك في الأهلي

قامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأحد، بالاحتفال بذكرى الفوز التاريخي الذي حققه الزمالك على الأهلي بسداسية نظيفة، في نهائي كأس مصر عام 1944، حيث نشرت الصفحة أن اليوم ذكرى فوز الفريق الأبيض على القلعة الحمراء بنتيجة (6- 0) وتوج وقتها ببطولة كأس مصر، وسجل أهداف اللقاء كل من مختار حافظ زقلط "هاتريك" وعبدالكريم صقر هدفين وحسن الشيمى هدفا، حيث كانت المباراة يوم 2 يونيو عام 1944 وهي المرة الأولى التى يفوز بها الأبيض بهذه النتيجة على غريمة التقليدي الأهلي.
رمضان-صبحى

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عرض الأهلي

كشف نادر شوقي مدير أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب نهائيًا من هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث نفى شوقي التوصل لأي اتفاق من أي نوع يسمح باستمرار اللاعب مع القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته في الأول من يوليو المقبل، كان اللاعب قد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 850 ألف جنيه إسترليني يحصل عليها نادي هيدرسفيلد، بالإضافة إلى راتب اللاعب.
أشرف توفيق

مدرب سموحة يقترب من تدريب سلة الأهلي

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع أشرف توفيق، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في تدريب الفريق بالموسم المقبل لظروف خاصة، ليستقر الأهلي على التعاقد مع أشرف توفيق مدرب فريق سموحة. وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرا كابتن أشرف توفيق نزولا على رغبته وارتبطاته الأسرية قبلنا استقالة الكابتن أشرف توفيق ونقدم له كل التحية على ماقدم لنادي سموحة".
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محمد-صلاح‎ (2)

صحيفة إسبانية تصدم محمد صلاح بعد تتويجه الأوروبي

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
محمد-صلاح

رونالدو: محمد صلاح صانع المتعة في الكرة الإنجليزية

كشف الهداف البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة"، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني، أن قدرات الدولي المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى رائعة تؤهله لكي يصبح أسطورة كروية، حيث أكد رونالدو، فى تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، "هناك العديد من اللاعبين أحب مشاهدتهم، والاستمتاع بقدراتهم الفنية والتهديفية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذى لن يأتى لاعب مثله خلال الـ20 أو الـ30 عامًا المقبلة، وهناك أيضًا محمد صلاح ونيمار وهازارد وكيليان مبابى".
ليفربول‎

ماذا قال لاعبو ليفربول بعد الريمونتادا أمام برشلونة؟

في معجزة تاريخية، اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد أنفيلد، في إياب دور نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا، ليتأهل الريدز للعام الثاني على التوالي، في المقابل ودع برشلونة المسابقة القارية، للمرة الثانية على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية تاريخية، وعقب التألق التاريخي خرج لاعبي الريدز للتعبير عن فرحتهم.
اليسون-بيكر

أليسون بيكر ملك الـ«ريمونتادا» أمام برشلونة

للعام الثاني على التوالي، يودع فريق برشلونة الإسباني، بطولة دوري أبطال أوروبا، بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الإيطالي، الموسم الماضي في ذهاب ربع نهائي المسابقة بأربعة أهداف لهدف، على ملعب الكامب نو، ولكنه خسر في الإياب بثلاثية نظيفة، على ملعب الأوليمبيكو، وفي نصف نهائي البطولة القارية، ودع الفريق الكتالوني، بريمونتادا تاريخية، بالخسارة أمام ليفربول الإنجليزي، برباعية نظيفة، ليصبح أول فريق في التاريخ لم يتأهل إلى المواجهة النهائية، بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة.
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