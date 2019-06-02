«قتيل المغرب».. عاطل يمزق جسد جاره في حلوان

تحرير:محمد الأشموني ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

يقتل جاره

لم يتمالك العاطل أعصابه، وانهال على جاره بطعنات من سكين كان يخفيها بين طيات ملابسه، ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه بالتزامن مع أذان المغرب.. حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بوقوع مشاجرة، وسقوط قتيل، وبإخطار المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، انتقل ضباط من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة بها طعنات، نتيجة التعدي على القتيل بسلاح أبيض من قبل جاره، وتم عمل كمين أمنى أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع الضحية.

وفي الشرقية تُكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، جهودها لضبط مُرتكبي واقعة ذبح طفلة وإصابة شقيقتها بجرح غائر في الرقبة، داخل أحد منازل قرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز. حيث أفادت التحريات الأولية بأن القتلة مُلثمون مجهولو الهوية، اقتحموا منزل الفتاتين وارتكبوا جريمتهم، فيما تجرى