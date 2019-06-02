جريمة

«قتيل المغرب».. عاطل يمزق جسد جاره في حلوان

تحرير:محمد الأشموني ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
يقتل جاره
يقتل جاره
لم يتمالك العاطل أعصابه، وانهال على جاره بطعنات من سكين كان يخفيها بين طيات ملابسه، ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه بالتزامن مع أذان المغرب.. حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بوقوع مشاجرة، وسقوط قتيل، وبإخطار المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، انتقل ضباط من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة بها طعنات، نتيجة التعدي على القتيل بسلاح أبيض من قبل جاره، وتم عمل كمين أمنى أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع الضحية.
وفي الشرقية تُكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، جهودها لضبط مُرتكبي واقعة ذبح طفلة وإصابة شقيقتها بجرح غائر في الرقبة، داخل أحد منازل قرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز. حيث أفادت التحريات الأولية بأن القتلة مُلثمون مجهولو الهوية، اقتحموا منزل الفتاتين وارتكبوا جريمتهم، فيما تجرى
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الكاميرات تكشف المتهم بسرقة فيلا ابنة «شوبير»

باشرت الأجهزة الأمنية، بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، التحقيقات في واقعة سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، بكومباوند بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حيث أكد مصدر أمني، أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم يعرف أماكن ما غلا ثمنه وخف وزنه، وله علاقة بالأسرة، حتى أنه لم يضطر إلى كسر باب الخزينة، ولكنه فتحها بالمفتاح الخاص بها، واستولى على ما فيها، إضافة إلى سرقته المجوهرات وبعض الإكسسوارات من داخل الفيلا، ليأمر اللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية بفحص المترددين على المكان.
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سيارة تدهس عاملا داخل محطة وقود بقويسنا

شهدت محافظة المنوفية اليوم الأحد، سقوط متوفى داخل محطة للتزويد بالوقود، بدائرة مركز قويسنا، حيث ورد بلاغ إلى إدارة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق (قويسنا - شبين الكوم) داخل محطة وقود، أمام قرية ميت حلفا، دائرة المركز، وبإخطار اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، وبإشراف كلا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد محمد عمارة رئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية، انتقل فريق بحث إلى موقع الحادث، وتم عمل المعاينة اللازمة، ونقل جثمان الضحية إلى المستشفى.
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة

أصيب رجل وزوجته و3 من أبنائهم، اليوم الأحد، بكدمات وكسور متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وذلك إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق بياض في محافظة بنى سويف، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في داخلها 5 أفراد من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة.
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كواليس سرقة فيلا ابنة أحمد شوبير في كومباوند الأكابر

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعدما حضر زوجها إلى قسم شرطة أول اكتوبر، صباح اليوم الأحد، وحرر محضرا أكد خلاله أن زوجته اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية من غرفة النوم في ظروف غامضة، وطلب حضور فريق من المباحث للمعاينة والوقوف على ملابسات الأمر، إذ انتقلت قوة من القسم تحت إشراف المقدم إسلام المهداوي رئيس وحدة مباحث قسم أول أكتوبر ومعاونه النقيب محمد الصعيدي.
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مستشفى الامراض النفسية و العقلية

«النيابة» تودع قاتلة أمها مستشفى الأمراض العقلية

أودعت نيابة غرب الكلية موظفة سابقة، متهمة بقتل والدتها المسنة، وذبح قطة فوق جثتها، مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا للكشف على سلامة قواها العقلية، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية، وسرعة تشريح جثة المجني عليها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كذا تسليم الجثة لذويها.. وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة القتيلة، أنها عجوز في العقد التاسع من العمر، مصابة بجروح طعنية في الصدر، كما توجد آثار كدمات وندبات في الرأس أدت إلى وجود نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة، مسجاة على ظهرها داخل الشقة، كما تم العثور على هرة مقتولة فوق الجثة.
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين بالقاهرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، فى حادثين منفصلين بمنطقتي حلوان وآخر أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة، اليوم الثلاثاء، وتوقفت الحركة المرورية ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات أمنية لإعادة حركة السير، وسحب الكثافات من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
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«قتله أمام شقيقه».. جريمة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

لقي شخص بمنطقة الوراق بالجيزة، حتفه قتيلا، إثر خلاف بين شقيقين وأحد الجيران، بسبب خلافات قديمة، حيث تلقى تلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفٍ بشارع مدرسة النجاح، وكشفت ? التحريات الأولية عن وقوع مشادة كلامية بين شقيقين وأحد الأشخاص بسبب خلافات قديمة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتل أحد الشقيقين بطعنة نافذة ويدعى "أ.ش"، ? وتمكنت قوة من قسم شرطة الوراق من ضبط المتهم، حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة.
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