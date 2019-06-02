رسالة إيمي سمير غانم لـ«دنيا»: فخورة إنك أختي

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

دنيا وإيمي سمير غانم

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، مساء اليوم الأحد، رسالة مؤثرة لشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، قالت خلالها: "دنيا أنا فخورة إنك أختي بجد ومن قلبي، إنتي أكتر إنسانة طيبة في حياتي إنتي وأهلي أكيد، ربنا يزيدك بحب الناس أكتر وأكتر لأنك تستاهلي كل خير، وربنا يحفظك وينجحك إن شاء الله دايمًا، والنهاردة هدعيلك من قلبي وأنا بصلي التهجد وربنا يجمعني معاكي إنتي وأهلنا في الجنة بإذن الله.. بحبك قوي"، فيما حرصت دنيا على الرد عليها قائلةً: "إنتي أجمل أخت في الدنيا، ما شاء الله ربنا يحميكي ويسعدك ويزيدك نجاح يا رب".

وتشارك الفنانة دنيا سمير غانم في رمضان بمسلسل "بدل الحدوتة 3"، ويشاركها البطولة كل من: سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وهشام جمال. بينما تشارك إيمي سمير غانم بمسلسل "سوبر ميرو"، ويشاركها بطولته حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك