جريمة

جثة أب وحجارة في شوال.. جريمة «حربي وصباح» بسوهاج

حربي وشقيقته قتلا والدهما ووضعا جثته داخل جوال ثقلاه بحجارة وألقياه في النيل.. المتهمان: «كان بيطلب فلوس لشراء المخدرات ويعتدي علينا بالضرب»
تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
سنوات عاشها "حامد" الذي تخطى الخمسين من عمره يعامل نجليه معاملة قاسية، ضرب مبرح وتعاطٍ للمخدرات حتى أصاب الابن وشقيقته اليأس، وقررا وضع حد لتلك المأساة بعد أن ضاقا ذرعا بتصرفاته وجلسا يفكران في خطة الخلاص من الأب القاسي، وصنعا من أنفسهما "القاضي والجلاد" وتحولا لشيطانين بديلا عن الشيطان الذي صفد في شهر الرحمة، وتوليا مهمة "الوسوسة"، بعدما تجرد كلاهما من معاني الرحمة لينتهي الحال بوالدهما جثة في قاع النيل، وصار قلباهما كالحجارة التي وضعاها بجوار جثته حتى لا تطفو على سطح النهر.
خطة الشياطين داخل منزل بقرية الأحايوة مركز العسيرات في محافظة سوهاج جلست "صباح" بجوار شقيقها "حربي" يضعان اللمسات الأخيرة في خطة قتل والدهما "حامد"، بعد أن ظلت تذكره وتلقي على مسامعه عددا لا بأس به مما يفعله بهما من ضرب مبرح وإهانات، وسيرته التي انتشرت كالنار في الهشيم وسط أهالي قريته بتعاطيه المخدرات،
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تهريب-مكياج-صينى

قبل العيد.. إحباط تهريب شحنة مكياج صيني

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر قادمة من الصين بقيمة 50 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية. وتلقى اللواء نادر كمال مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارا من اللواء درويش حسين مدير مباحث شرطة ميناء، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة "ش" المملوكة للمدعو "ش. ش" ومقرها بمنطقة العجمي، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل.
تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة ‎ (2)

وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن على انتظام سير الامتحانات، وأكد الوزير خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، وذلك في إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار، معربًا عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة.
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إصابة مستشار و4 مهندسين في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

أصيب مستشار بمحكمة دمنهور و4 مهندسين بشركة كهرباء البحيرة، اليوم الإثنين، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة دوبل كابينة تابعة لشركة كهرباء زاوية غزال بدمنهور على الطريق الزراعي السريع أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث، يفيد بوقوع حادث بين سيارتين.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
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طعنات-سكين-جريمة

«قتل وذبح».. جرائم بشعة في العشر الأواخر من رمضان

لم يستطع ضعاف النفوس، أن تمر العشر الأواخر من رمضان على خير، فارتكبوا جرائم بشعة في حق أقرب الناس إليهم ولأسباب تافهة، فتجرأ فلاح وقتل والده بعدما تلاشت الرحمة من قلبه وفقد عقله بسبب الخلاف على نوع تقاوي الذرة لترتوي الأرض بدم والده العجوز، بينما مدرس فقد صبره وحكمته وضرب بصلة الرحم عرض الحائط وذبح نجل شقيقته في الشارع أمام المارة بحجة أن الزرع "ينقط" عليه من أعلى بلكونة، وثالث طعن زميله بائع الملابس بحجة أنه يستقطب من محله الزبائن المترددين عليه ونسي أن الله وحده هو من يوزع الأرزاق على خلقه، ومبلغ دفع شابا لقتل صاحب عمره.
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المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.
جثة-فى-شقة

توكيل وجثة..ليلة مقتل سائق على يد زوجته ونجله بحلوان

لم تتردد "رضا" في اتخاذ قرار هو الأصعب في حياتها للحفاظ على محل بقالة ملكها، بعد علمها بنية زوجها "أحمد إبراهيم" إلغاء توكيل عام منحها إياه للتصرف في ممتلكاته، اتفقت مع نجلها المحاسب على قتل الزوج في اليوم الحادي عشر لشهر رمضان، تلك الجريمة التي أضحت حديث الساعة تتناقلها الألسن وسط ذهول أهالي مدينة الموظفين في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، إذ تعدى المتهمان على الضحية بالضرب المبرح حتى فاضت روحه إلى بارئها، وتمكن رجال البحث الجنائي بالقسم من ضبطهما.
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«4 غوايش دهب».. كلمة السر في مقتل سيدة بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها من خلال فريق بحث بإشراف اللواء محمد يوسف، رئيس مباحث قطاع الشرق، والمقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بعين شمس بعدما كشفت التحريات أن المجنى عليها تقيم برفقة زوجها المسن، الذي اكتشف الواقعة عقب عودته للمنزل. وأوضحت التحريات الأولية، أن المعاينة بينّت وجود بعثرة بمحتويات الشقة، حيث أن المجني عليها تعرضت للقتل بهدف السرقة، وتبين أنها شعرت بالمتهم، وحاولت منعه من سرقة مدخراتها، فقام بقتلها واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وفر هاربا.
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