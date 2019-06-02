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السيسي: لا تصدقوا الشائعات.. «والله إحنا زي الفل»

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الأوضاع في مصر، مطالبا الجميع بألا يصدقوا الشائعات وأن يعطوا ثقتهم للحكومة. وقال السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: "عاوزين تطمنوا على الأمور؟.. والله إحنا زي الفل، ومكملين في إجراءات الإصلاح والمشروعات الكبرى". وبشأن ما يتردد عن عن صفقة القرن، أضاف السيسي: "كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر". حضر حفل الإفطار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.
وشهد السيسي، اليوم، الاحتفال بليلة القدر الذي تقيمه وزارة الأوقاف وكرم الرئيس الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن. كما كرّم الرئيس حفظة القرآن الكريم، الفائزين في مسابقة وزارة الأوقاف من الأجانب والمصريين ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير. وقدم الرئيس التهنئة إلى جموع الشعب المصري، داعيًا بأن
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السيد-الرئيس-اليوم-فى-إفطار-الأسرة-المصرية (1)

السيسي يطالب ملاك الشقق بالإبلاغ عن أي مشتبه فيه

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين إلى الانتباه للجامعات الإرهابية التي تحاول تخزين المتفجرات داخل الشقق السكنية. وطالب الرئيس السيسي، في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد، ملاك هذه الشقق -وكذلك المواطنون- بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تهريبه للمتفجرات أو تخزينها. وقال السيسي: الإرهابيون يجدون انتعاشًا في قطاع السياحة، فيوجهون ضرباتهم إليه، معتقدين أنهم يمكنهم النيل من استقرار الدولة، لكنه لن يحدث بفضل تماسك المصريين ووقوفهم وراء وطنهم".
السيد-الرئيس-اليوم-فى-إفطار-الأسرة-المصرية (3)

رسالة من السيسي للطلاب بشأن نظام التعليم الجديد

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة طمأنة للطلاب وألولياء الأمور في مصر بشأن نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أن نتائجه لن تظهر في الوقت الحالي. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد: "إن موضوع إصلاح التعليم تعرض لعقبات عديدة، ونحتاج لتعليم جيد وعلينا أن نتحمل التكلفة في الجهد والتحمل"، مؤكدًا أن هذه التكلفة لن تكون على حساب الطلاب. وأضاف السيسي: أن ملف إصلاح التعليم أخذ جهدا كبيرا، مشيرًا إلى أنه منذ ما يزيد على 40 سنة والأسر تطالب أولادها بالتعليم للحصول على شهادة، وهذا دون قصد منها.
طلاب-المدارس-العسكرية

فتح باب القبول في المدارس العسكرية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلبة في المدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020 بناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويشترط في المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والفحوصات المقررة العلمية، الطبية والمهارية والأمنية وكشف الهيئة وان يكون حاصل على 70? فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات المهارية الأولية والمهارية التخصصية.
حادث-الطائرة-الاثيوبية

مصر تتابع التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

تستمر مصر في متابعة آخر مستجدات عملية التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثوبية، إذ صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس أبابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرف على الضحايا، إذ يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة، مشيرا إلى أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.
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السيسى-يلتقى-اسامة-نقلى-سفير-السعودية

الملك سلمان يبعث رسالة إلى الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفير نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه دعوة موجهة من الملك للمشاركة في الدورة 14 لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية مايو الجاري بمكة المكرمة. كما نقل السفير تقدير المملكة، العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرا محطتي ضخ للبترول بالرياض.
البنك-المركزى-المصرى

قانون البنك المركزي| 12 معلومة يجب أن تعرفها عنه

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وانتهى البنك المركزي من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، وقام بإرساله لمجلس الوزراء، مطلع العام الجاري، على أن يغطي القانون كلا من «البنك المركزي، والبنوك التجارية»، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، والذي عكف لمدة عام على إعداده ومراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي.
لقاء السيسي ومدير عام صندوق النقد الدولي

قبل الدفعة الأخيرة.. النقد الدولي يراجع الإصلاح الاقتصادي في مصر

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، زيارتها الأخيرة إلى القاهرة (5-16 مايو الجاري)، والتي كانت تهدف إلى إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وضمت البعثة فريقا من الخبراء بقيادة سوبير لال، وأصدر الصندوق اليوم الجمعة، بيانا ختاميا بنتائج الزيارة، مشيرا إلى أن البعثة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الذي بدأ في نوفمير 2016، كما ذكر التطوارت التي طرأت على الاقتصاد والجياة في مصر خلال هذه الفترة.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: مصر تفتتح أضخم جسر معلق في العالم

لا تزال تداعيات الهجوم على المنشآت النفطية في الخليج تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما استعرضت الصحف افتتاح أضخم جسر معلق على مستوى العالم في مصر، بالإضافة إلى تناول آخر تطورات الأوضاع في السودان والجزائر. وتحت عنوان "شكوى إماراتية سعودية بشأن الهجوم التخريبي للسفن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدمتا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجوم التخريبي الذي وقع على أربع سفن قبالة ميناء الفجيرة، شرق الإمارات، بينما تتوالى ردود الفعل.
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