السيسي: لا تصدقوا الشائعات.. «والله إحنا زي الفل»

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الأوضاع في مصر، مطالبا الجميع بألا يصدقوا الشائعات وأن يعطوا ثقتهم للحكومة. وقال السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: "عاوزين تطمنوا على الأمور؟.. والله إحنا زي الفل، ومكملين في إجراءات الإصلاح والمشروعات الكبرى". وبشأن ما يتردد عن عن صفقة القرن، أضاف السيسي: "كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر". حضر حفل الإفطار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.

وشهد السيسي، اليوم، الاحتفال بليلة القدر الذي تقيمه وزارة الأوقاف وكرم الرئيس الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن. كما كرّم الرئيس حفظة القرآن الكريم، الفائزين في مسابقة وزارة الأوقاف من الأجانب والمصريين ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير. وقدم الرئيس التهنئة إلى جموع الشعب المصري، داعيًا بأن