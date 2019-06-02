كومان يكشف موقفه من خلافة فالفيردي في تدريب برشلونة

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

رونالد كومان

أعلن رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، موقفه من تدريب فريق برشلونة الإسباني، في ظل الأخبار المتداولة التي تُفيد بنية إدارة الفريق الكتالوني الإطاحة بإرنستو فالفيردي المدرب الحالي للفريق الكتالوني، خاصة بعد أن ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول رغم فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة إلا أنه تلقى خسارة فادحة إيابًا برباعية نظيفة. وكان رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو قد أبدى دعمه لبقاء فالفيردي حتى بعد الخسارة بنهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا مباشرة عقب نهاية المباراة.

وارتبط كومان بإمكانية تدريب البارسا وخلافة المدرب الحالي إرنستو فالفيردي، وقال كومان لبرنامج NOS الهولندي إنه ملتزم بعقد مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم". وأضاف: "إذا كنت قد أتممت عامًا واحدًا فقط ولم يتبق سوى عام واحد على بطولة أوروبا، فلن تكون هذه هي اللحظة المناسبة". وأكد كومان بشأن تدريب برشلونة: