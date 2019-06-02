رياضة

كومان يكشف موقفه من خلافة فالفيردي في تدريب برشلونة

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
رونالد كومان
رونالد كومان
أعلن رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، موقفه من تدريب فريق برشلونة الإسباني، في ظل الأخبار المتداولة التي تُفيد بنية إدارة الفريق الكتالوني الإطاحة بإرنستو فالفيردي المدرب الحالي للفريق الكتالوني، خاصة بعد أن ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول رغم فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة إلا أنه تلقى خسارة فادحة إيابًا برباعية نظيفة. وكان رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو قد أبدى دعمه لبقاء فالفيردي حتى بعد الخسارة بنهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا مباشرة عقب نهاية المباراة.
وارتبط كومان بإمكانية تدريب البارسا وخلافة المدرب الحالي إرنستو فالفيردي، وقال كومان لبرنامج NOS الهولندي إنه ملتزم بعقد مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم". وأضاف: "إذا كنت قد أتممت عامًا واحدًا فقط ولم يتبق سوى عام واحد على بطولة أوروبا، فلن تكون هذه هي اللحظة المناسبة". وأكد كومان بشأن تدريب برشلونة:
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منتخب-هولندا

كومان يرفض ربط مستقبله بمنتخب هولندا

رفض مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان، استبعاد إمكانية تدريبه برشلونة في المستقبل القريب، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الكثير من التكهنات بشأن قرب رحيل مدرب البرسا الحالي إيرنيستو فالفيردي، ويعد كومان من أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي والذي أنهى الموسم مع العملاق الكتالوني بأسوأ صورة ممكنة من خلال خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، إلى جانب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بصورة مهينة، بالخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول في مباراة الإياب، على الرغم من الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة.
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برشلونة يحدد خليفة فالفيردي في حال قرر الرحيل

لا يزال المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي مدربًا لفريق برشلونة، وذلك على الرغم من خيبات الأمل التي تعرض لها البرسا بنهاية الموسم المنقضي من خلال خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، إلى جانب توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بخسارة مهينة أمام ليفربول برباعية نظيفة، وعلى الرغم من دعم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو له، إلى جانب دعم اللاعبين وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقاءه الموسم المقبل، فإن إدارة العملاق الكتالوني بدأت تحضر لاحتمالية أن يقرر فالفيردي نفسه الرحيل، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
فالنسيا

فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

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